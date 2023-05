Sin duda, la nómina es el mayor gasto de un negocio y, en promedio, constituye un 68 % de los costos operacionales, según la empresa de software de salarios y beneficios Zenefits. Por eso, es importante la labor del personal de recursos humanos, que se encarga de que esa inversión en salarios rinda frutos para el negocio.

“Un Departamento de Recursos Humanos es el enlace entre la gerencia y los empleados”, resaltó Isabel Soto, presidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés). “Llevamos ante la gerencia las inquietudes de los empleados y tratamos de comunicarles a los empleados las expectativas que se tienen de ellos en el trabajo”, continuó.

Dependiendo del tamaño de la organización, el Departamento de Recursos Humanos puede tener desde un solo empleado hasta más de diez. Las labores que realizan estos profesionales incluyen:

· reclutar personal nuevo

· adiestrar a los empleados

· establecer y coordinar escalas de salarios y beneficios marginales

· implementar iniciativas para atraer y retener talento

· trabajar evaluaciones de desempeño

· gestionar las relaciones laborales

· fomentar un buen ambiente de trabajo y

· prevenir riesgos laborales

“En esencia, el personal de Recursos Humanos vela por el bienestar de los empleados y porque se cumplan las políticas y procesos de la empresa, así como las leyes laborales estatales y federales”, aseguró.

A juicio de Soto, es importante que las pequeñas y medianas empresas (pymes) cuenten con al menos una persona a cargo de las labores de Recursos Humanos. Esta persona debe estar atenta al ambiente de trabajo, de cómo los empleados ejecutan sus funciones y evitar que la organización incurra en violaciones a leyes y regulaciones laborales que puedan resultar en multas o demandas.

“Un Departamento de Recursos Humanos también vela porque el ambiente de trabajo sea favorable para que el empleado se sienta a gusto haciendo sus labores”, dijo Soto.

Para el empleado, una de las ventajas de contar con personal de Recursos Humanos es que puede acudir a ellos para resolver inquietudes en el entorno laboral.

Estrategias para pymes sin Departamento de Recursos Humanos:

Infórmese con un consultor: Por una cantidad económica acordada, el asesor de Recursos Humanos puede desarrollar manuales de empleados, y redactar políticas y procesos. Cuando se le solicite, podría resolver otras situaciones puntuales que se manifiesten en el ambiente laboral. Asesórese con un abogado laboral: Busque la asesoría de un abogado laboral cuando surjan controversias legales. Únase a asociaciones profesionales: “Con pagar una membresía a la SHRM, puede tener acceso a contenido de Puerto Rico y Estados Unidos sobre leyes laborales y asuntos generales de recursos humanos”, detalló Soto.

Sin duda, estos consejos le ayudarán a fomentar un ambiente de trabajo agradable para su plantilla de empleados y le permitirá proteger a su compañía ante asuntos legales.

Banco Popular de Puerto Rico (“Popular”) no tiene ninguna afiliación o relación con las personas o entidades que se mencionan en este artículo. Este artículo es meramente informativo y no constituye un endoso o garantía de la exactitud de este. Ni Popular ni sus afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas son, ni serán responsables por ningún daño especial, directo o indirecto, resultante de la utilización de la información contenida en este artículo, el cual no fue preparado por Popular. Popular se dedica a proveer servicios financieros y no se dedica (directa o indirectamente) a brindar servicios relacionados a este contenido. En caso de requerir cualquier servicio relacionado, deberá solicitar asesoría del profesional competente de su preferencia.