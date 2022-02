El 23 de febrero se designó como el Día de la Concienciación sobre la Cardiomiopatía Hipertrófica Obstructiva (OHC, por sus siglas en inglés) y, a juicio del cardiólogo Francisco Merced Ortiz, quien es subespecialista en fallo cardíaco avanzado y trasplante, esta es una condición médica que debe atenderse a tiempo.

“La cardiomiopatía hipertrófica es, en palabras simples, un agrandamiento y engrosamiento de las paredes del corazón”, explicó Merced Ortiz. “El corazón es un músculo, como todos sabemos y, con el tiempo, sufre cambios. Con esos cambios, el corazón se pone rígido y no puede manejar efectivamente los volúmenes de sangre que le llegan”, detalló, al mencionar que los síntomas generales asociados con la condición incluyen:

Fatiga o sensación de falta de aire

Dolor de pecho

Pérdida del conocimiento

Arritmia

De otra parte, Merced Ortiz informó que, dentro de esta condición, hay un subtipo de carácter obstructivo.

“En ese caso, el diagnóstico es de OHC, que se confirma por la presencia de un engrosamiento principalmente en una de las paredes del corazón –el tabique–, que puede obstruir el flujo de la sangre”, dijo el cardiólogo, quien apuntó que, en el caso de la OHC, los síntomas que pueden manifestarse incluyen: pulso elevado, pérdida de conocimiento (síncope) y arritmia.

¿Cuáles son las causas?

De acuerdo con el portal informativo de la Clínica Mayo, “la cardiomiopatía hipertrófica es causada por los genes anormales (mutaciones genéticas) que producen un engrosamiento anormal del músculo cardíaco”. “En el caso de la confirmación de un diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica o de OHC, hay que realizar pruebas genéticas”, estableció Merced Ortiz. “Si la herencia viene directamente del padre o de la madre, las probabilidades de confirmar la anomalía genética son de un 50 por ciento”, aclaró.

Los exámenes de detección en estos familiares de primer orden (padres, hermanos e hijos) son un ecocardiograma (para observar si hay engrosamiento del corazón) o pruebas genéticas, añadió el cardiólogo.

Según la experiencia de Merced Ortiz, hay tres preguntas importantes que se hacen después de las pruebas médicas:

Si, en la familia, alguien murió de repente y nunca se supo la causa.

Si algún familiar presentó síntomas de fallo cardíaco a edades tempranas.

Si alguien perdió el conocimiento luego de realizar una actividad deportiva.

“Esas tres situaciones se consideran como banderas rojas que pudieran confirmar un diagnóstico de OHC”, comentó Merced Ortiz.

Cuándo es crucial un examen médico

En 2018, Jared Butler –un jugador novato de los Utah Jazz en la NBA– se realizó un examen de rutina, como parte de su preparación para iniciarse en el baloncesto colegial de Estados Unidos. Para su sorpresa, recibió el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica. Hasta ese momento, Butler se había mantenido siempre en una excelente condición física y nunca dio muestras de padecer ninguna condición de salud.

“El muchacho tuvo mucha suerte”, admitió Merced Ortiz. “A veces, hay personas con una condición física envidiable que pueden estar en un calentamiento o fogueo previo a una competencia y, de pronto, sufren un síncope del que no se recuperan”, detalló el especialista. No es hasta después de la muerte que se detecta la condición congénita. “El problema es que los síntomas no son particularmente específicos para detectar la condición”, advirtió Merced Ortiz.

Por esa razón, insistió el médico, todo paciente que manifieste falta de aire, dolor de pecho, o pérdida de conocimiento tiene que ser examinado con prontitud para descartar ese diagnóstico”, señaló.

Otro síntoma que es importante notar es la sensación de taquicardia o palpitaciones, que no significan lo mismo.

“La taquicardia se describe como latidos rápidos. Sin embargo, cuando las palpitaciones (o sensación de pulso rápido) ocurren en los pacientes que pudieran tener cardiomiopatía hipertrófica, es posible que les pueda causar fibrosis, una condición que no permite que las células del corazón se organicen normalmente. Eso puede inducir a un tipo de arritmia muy temida, la taquicardia ventricular, que se asocia con muerte cardíaca súbita”, subrayó Merced Ortiz.

Después del diagnóstico, el tratamiento

Merced Ortiz señaló que la confirmación del diagnóstico permite crear un protocolo de tratamiento para la persona diagnosticada con OHC.

“No existe un tratamiento fijo, específico para la condición”, dijo el doctor. “Si el paciente está estable, es decir, no presenta síntomas importantes, se mantiene bajo observación”.

En cuanto a los tratamientos más comunes para tratar esta condición, dijo el médico, se incluyen:

bloqueadores beta: que se utilizan para manejar la hipertensión;

que se utilizan para manejar la hipertensión; inhibidores ACE y ARB: usados para enfermedades cardíacas, además de la presión arterial alta;

usados para enfermedades cardíacas, además de la presión arterial alta; cirugía: puede reducir el engrosamiento del tabique para aliviar la fatiga del músculo cardíaco;

puede reducir el engrosamiento del tabique para aliviar la fatiga del músculo cardíaco; procedimientos no invasivos: como el uso de un catéter para inyectar alcohol en el músculo cardíaco y provocar que la parte agrandada del músculo se encoja y muera;

como el uso de un catéter para inyectar alcohol en el músculo cardíaco y provocar que la parte agrandada del músculo se encoja y muera; marcapasos: controla el ritmo cardíaco, sincronizando las contracciones del músculo, lo que puede evitar las posibilidades de una muerte súbita.

“Por supuesto, la prevención y la educación –como pasa con todos los problemas de salud– son los mejores aliados”, afirmó Merced Ortiz. “Una dieta baja en sodio, libre de consumo de sustancias como alcohol o tabaco, actividad física que reduzca los niveles de sedentarismo y, por supuesto, la evaluación de un especialista siempre ayudará a una detección temprana que, en este caso, puede salvar su vida”, concluyó el cardiólogo.