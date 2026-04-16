Desde hace doce años, el Casino Atlántico de Manatí ha sido un lugar de entretenimiento para muchas personas de la zona norte de Puerto Rico. Desde que abrió sus puertas en el 2014, este ha sido un punto de encuentro por ofrecer un ambiente cómodo y agradable, especialmente para adultos mayores que buscan pasar un buen rato y compartir con otras personas. Su duodécimo aniversario se celebró el pasado 5 de marzo con una actividad especial.

Casino Atlántico lleva a cabo actividades durante todo el año, pero, tras celebrar su aniversario número 12, se prepara para uno de los eventos más importantes: la celebración del Día de las Madres. ( BrandStudio )

El casino está ubicado en una zona céntrica y de fácil acceso en Manatí. Cuenta con más de 280 máquinas tragamonedas, seis mesas de juego y un calendario de actividades pensadas para el disfrute de sus visitantes. Además, ofrece un menú especial de comida que complementa la experiencia.

PUBLICIDAD

El Casino Atlántico de Manatí se ha convertido en el “Casino del Campo”, nombre que le dio su gerente de mercadeo, Karla Negrón. Esto, porque, según Negrón, la mayoría de los clientes que visitan el casino vienen de pueblos cercanos como Vega Baja, Ciales, Morovis, Hatillo, Arecibo y Barceloneta, entre otros. Explicó, además, que uno de los factores más importantes para que las personas sigan regresando es el trato cercano y familiar que reciben. Destacó que muchos clientes sienten confianza y comodidad, como si estuvieran en su propia casa.

Karla Negrón, gerente de mercadeo del Casino Atlántico de Manatí. ( BrandStudio )

“Nosotros conocemos muy bien a nuestros visitantes, desde sus familias, hasta sus gustos y necesidades”, expresó Negrón, quien ha sido la gerente desde la fundación del casino. Añadió que buscan adaptarse y mejorar lo que ofrecen para el disfrute de sus visitantes.

El casino renueva constantemente sus máquinas y los juegos para ofrecer opciones modernas y variadas a los visitantes. ( BrandStudio )

Entre estos elementos, Negrón destacó el menú diario que incluye jugos, frapés, bebidas, sándwiches, hot dogs, dulces y piraguas, sin costo para los visitantes, y comida criolla todos los fines de semana. Adicionalmente, el casino organiza presentaciones musicales, sorteos especiales, rifas y otras actividades de entretenimiento donde suele acudir la clientela habitual acompañada de sus familiares o amigos.

“Lo que nos hace diferentes es el trato. Nuestros empleados son amables y dedicados: hacen que el público se sienta como en familia”, afirmó la gerente, resaltando que muchos clientes pasan el día entero allí, compartiendo con personas de su misma edad y creando amistades.

El casino recibe clientes de pueblos cercanos como Vega Baja, Ciales, Morovis, Hatillo, Arecibo y Barceloneta, entre otros. ( BrandStudio )

Casino Atlántico lleva a cabo actividades durante todo el año, pero, tras celebrar su aniversario número 12, se prepara para uno de los eventos más importantes: la celebración del Día de las Madres.

PUBLICIDAD

“En esa fecha, el casino recibe una gran cantidad de visitantes que llegan con sus familiares para disfrutar de un ambiente especial y lo pasan espectacular. Este año vamos a tener un tributo a José José, comida, postres, regalos y rifas”, aseveró la gerente del casino afiliado a Hyatt Place Manatí.

Karla Negrón ha sido parte del casino desde su fundación. ( BrandStudio )

Entre las mejoras reciente, Negrón destacó una nueva pantalla ubicada en el exterior del casino, donde se muestran actividades que se estarán llevando a cabo durante el mes. También aseguró que constantemente se renuevan sus máquinas y los juegos para ofrecer opciones modernas y variadas a los visitantes.

Para mantener al público informado, Casino Atlántico de Manatí utiliza las redes sociales Instagram (@casinoatlantico) y Facebook (Casino Atlántico Manatí), así como un canal de WhatsApp (787-376-9546) y su aplicación móvil Casino Atlántico Manatí, disponible en App Store y Google Play. A través de estas plataformas, las personas pueden conocer las actividades, premios, sorteos, fotos y enterarse de lo que tiene Casino Atlántico Manatí para sus visitantes. También pueden acceder a visita.casinoatlanticomanati.com y tener acceso directo a todas las plataformas antes mencionadas.

El casino renueva constantemente sus máquinas y los juegos para ofrecer opciones modernas y variadas a los visitantes. ( BrandStudio )

Finalmente, Negrón resaltó que el Casino Atlántico de Manatí es diferente por su servicio, variedad, comodidad y seguridad, pero, más que todo, por sus empleados; ellos son quienes han hecho que el casino se haya convertido en el favorito del área norte durante estos doce años.