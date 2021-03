Al nefrólogo intervencional Félix Pérez Ramos le preocupa que nueve de cada diez pacientes que tiene una enfermedad renal no lo sabe. En su experiencia, cuando estos pacientes llegan al hospital es demasiado tarde, pues ya se tienen que dializar.

“En Puerto Rico nadie habla de la enfermedad renal crónica, que es la sexta causa de muerte a nivel mundial. Se estima que el 90% de los pacientes no sabe que tiene una enfermedad renal”, alertó el especialista del Centro Médico Episcopal San Lucas. “La parte de la orientación es vital, porque la mayoría de los problemas de los riñones no causan dolor. Muchas veces cuando llegan al hospital ya hay que darle diálisis, y eso no es lo que queremos”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La función del riñón es limpiar la sangre, eliminar el exceso de líquido, electrolitos, controlar la presión sanguínea, la sangre, el sodio, el fósforo y la hemoglobina, de acuerdo con Pérez Ramos. La enfermedad renal surge cuando se afecta la capacidad de los riñones para ejercer sus funciones.

Las dos principales causas para desarrollar una enfermedad crónica renal son la diabetes y la alta presión.

¿Cuáles son las etapas de la enfermedad renal crónica?

La enfermedad renal crónica tiene cinco etapas. “Para conocer el nivel de la condición, hacemos exámenes de sangre y orina, y con eso calculamos cuánto es el porcentaje de la filtración en la sangre. También hacemos una sonografía renal y vascular, donde vemos si hay quistes, estrechez en la arteria renal, piedras u otro daño en los riñones”, explicó el galeno.

Por ejemplo, si en los exámenes se determina que hay una filtración de menos de 15%, el paciente ya está en una etapa avanzada y hay dos cosas que el nefrólogo puede hacer: evaluar si el paciente es candidato a trasplante de riñón u orientarlo sobre qué tipo de diálisis podría recibir.

En caso de que el paciente esté en las primeras etapas de enfermedad renal crónica, hay que establecer un plan de trabajo. Lo primero es recetar medicamentos que protejan los riñones. Luego se establece un plan de nutrición para controlar la ingesta de proteína, sodio, potasio y líquidos.

En el Centro Médico Episcopal San Lucas hay una gama de especialistas para tratar a pacientes con enfermedad crónica del riñón de forma holística. “Tenemos nefrólogos, nefrólogo intervencional, trasplantólogo, cirujanos vasculares y hacemos diálisis”, aseguró Pérez Ramos. Para hacer una cita, puede llamar al 787-971-7133 o 939-239-1295.