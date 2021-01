El hecho de que los jóvenes adultos –de entre 21 y 30 años–­ están más educados sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS), ha facilitado que se diagnostiquen más casos y sean tratados a tiempo, aseguró la ginecóloga del Hospital Episcopal San Lucas, Alexandra Ortiz Oramas.

“En las mujeres podemos diagnosticar más las ITS, porque los síntomas las llevan a visitar al ginecólogo. Aunque sean asintomáticas en hombres, no significa que no hayan contraído una ITS”, explicó la doctora Ortiz Oramas.

El contagio de las ITS se da de una persona a otra con el contacto directo durante el sexo vaginal, anal u oral.

Las ITS más comunes en Puerto Rico son la clamidia, gonorrea y sífilis. De las tres, indicó la ginecóloga, la más fácil de curar con antibióticos es la clamidia. La gonorrea y la sífilis también son tratables con medicamentos, pero, si están muy avanzadas, pueden dejar secuelas que pueden afectar el sistema neurológico.

Otras ITS comunes en nuestra población

De acuerdo con la especialista, el herpes es uno de los virus que más fácil se transmite a través de secreciones vaginales, orales o por contacto piel con piel. Aunque esta infección no tiene cura, hay medicamentos que pueden controlar los brotes.

Lo mismo sucede con el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), que no tiene cura, pero con tratamientos se baja la carga viral y puede ser indetectable. De esta forma, la persona puede llevar una vida normal.

En cuanto al virus del papiloma humano (VPH) —que puede causar cáncer de cuello de matriz, de lengua, garganta y anorectal— recientemente, se han visto más diagnósticos. La doctora Ortiz Oramas dijo que esto se debe a que se estandarizó la prueba del Papanicolaou para incluir la de VPH.

Existe una vacuna que ataca nueve cepas de ese virus, administrable desde los nueve hasta los 45 años, para hombres y mujeres.

Formas de evitar el contagio

La doctora Ortiz Oramas recalcó que el mayor método de prevención contra estas infecciones es el uso de condón.

Otra forma de tener sexo seguro es hacerse las pruebas de ITS anualmente si se está sexualmente activo. De estar infectada, la persona podrá recibir el tratamiento adecuado y evitar contagiar a otras.