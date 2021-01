Con el propósito de elevar la calidad del cuidado de los pacientes con arritmias cardíacas, el cardiólogo y electrofisiólogo Helder Hernández Rivera realizó en el Hospital San Lucas en Ponce el primer implante en la isla de una nueva modalidad de marcapaso, que ha probado evitar complicaciones a largo plazo.

Se trata de un marcapaso conocido en inglés como His Bundle Pacing o de estimulación del haz de His, que se implanta en pacientes con bradicardia, el término médico para describir el pulso lento.

“El His Bundle Pacing lo que busca es resolver el problema de bradicardia y evitar complicaciones a largo plazo de fallo cardíaco, hospitalizaciones y desarrollo de arritmias como fibrilación auricular. Todos esos son problemas causados por el marcapaso convencional que se ha implantando hasta ahora”, describió el doctor Hernández Rivera.

PUBLICIDAD

El marcapaso tiene dos cables; uno en el atrio del corazón y otro en el ventrículo, que es la cámara inferior del corazón que bombea sangre hacia el cuerpo. A diferencia del marcapaso tradicional, que se implanta a través del músculo cardíaco, el His Bundle Pacing se coloca directamente o cerca del tejido de conducción. Este se activa cuando el pulso de la persona está lento.

BrandShare

Técnica con alta tasa de éxito

Aunque el His Bundle Pacing comenzó a implantarse a inicios de la década del 2000, los especialistas fueron perfeccionando la técnica hasta que la tasa de éxito mejoró dramáticamente. Hace cinco años comenzó su expansión de manera exponencial en Estados Unidos, logrando un mejoramiento significativo en el pronóstico de los pacientes que han recibido el implante, según precisó el electrofisiólogo puertorriqueño.

El doctor Hernández Rivera comenzó a practicar la técnica durante su especialización en electrofisiología en el Southwestern Medical Center en la Universidad de Texas, en Dallas.

Procedimiento ambulatorio con riesgos mínimos

El galeno realizó el primer implante de este tipo en la isla a un hombre de 62 años que no tenía marcapaso y que se sometió al procedimiento ambulatorio en el Hospital San Lucas en Ponce.

Suministrada

“El paciente se vio luego en la clínica y todos los parámetros están dentro de lo esperado. Él se siente muy bien y le continuaremos dando seguimiento”, sostuvo sobre el procedimiento, que es similar al del implante de un marcapaso tradicional.

Y es que, para el implante del His Bundle Pacing, el paciente puede llegar desde su casa y el mismo día, si no hay complicaciones, regresar. Los riesgos, apuntó el doctor Hernández Rivera, son mínimos. Como se realiza el implante en el lado izquierdo del pectoral, se le exhorta al paciente a que no levante el brazo izquierdo ni haga fuerza por un mes.

PUBLICIDAD

Ahora, la meta del doctor Hernández Rivera —quien estableció su práctica permanente en la isla en septiembre de 2016— es continuar beneficiando a otros pacientes que lo requieran en Puerto Rico. Estimó que, entre las personas con condiciones de arritmia cardíaca que atiende en su oficina en el Hospital San Lucas en Ponce, entre unas 50 o 100 podrían beneficiarse de esta nueva modalidad de marcapaso.

“El His Bundle Pacing mejora la calidad de vida de los pacientes. Esto, eventualmente, va a reemplazar el marcapaso tradicional porque la data es contundente y buena. Este será el futuro de la estimulación cardíaca”, pronosticó el doctor Hernández Rivera.