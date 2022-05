Las labores de un tecnólogo médico en el cuidado de la salud resultan esenciales. Y es que este profesional de la salud tiene la misión de asistir al médico en identificar cualquier padecimiento por medio de exámenes clínicos.

Si bien los profesionales de la salud han enfrentado innumerables retos en los pasados años, eso no ha sido impedimento para la licenciada Mireily Vargas al momento de realizar sus labores en el Centro Médico Episcopal San Lucas.

“El ámbito de la salud era una profesión que siempre me llamó la atención. Aunque no somos tan visibles, somos importantes porque nos encargamos de brindar los resultados a las pruebas de los pacientes”, sostuvo la gerente del Laboratorio Clínico San Lucas.

PUBLICIDAD

Más allá de brindar servicios de laboratorio, para Vargas es indispensable la calidad de cada prueba y cada resultado que ofrece a sus pacientes. Por eso se dedica a organizar los trabajos del laboratorio, buscar procesos nuevos para mejorar la eficiencia de la función diaria del laboratorio, que incluye la evaluación de propuestas, formulación de contratos, auscultar mejores productos y monitorear todos los procesos que se hacen en el laboratorio.

“Todos los días hacemos verificaciones de calidad. El laboratorio es un departamento bien regulado, por varias agencias que siempre están monitoreando las pruebas y los resultados y, por esa razón, tenemos un equipo validando que todo se procese con los mejores estándares de calidad”, indicó la tecnóloga médica.

El COVID-19, un gran reto

Ciertamente, la pandemia del COVID-19 ha sido el mayor desafío para muchos profesionales de la salud, sobre todo para los tecnólogos médicos. Ante un alto volumen de pacientes a lo largo de estos dos años, Vargas aseguró que fue un reto mantener los recursos (y pruebas) disponibles para los pacientes del sur de Puerto Rico.

“La pandemia ha sido un reto, tanto en la operación de laboratorio como en brindar los resultados de nuestros pacientes. Tuvimos que reformular nuestra estrategia para atender todo a la vez. Ampliar el servicio para seguir dando el cuidado a los pacientes que ya teníamos y añadir las pruebas de COVID-19. Nosotros estamos en un hospital y la entrada de pacientes es bastante grande. A pesar de eso, mantuvimos pruebas disponibles para los pacientes y resultados de calidad para que todo pudiera moverse dentro del hospital”, agregó la gerente del laboratorio.

PUBLICIDAD

Reconocimiento a una líder

Pese a estos obstáculos que provocó la pandemia, el liderazgo de Vargas fue el motor que impulsó a que todo su equipo de trabajo proveyera un servicio de calidad a los pacientes. Incluso, las hazañas de Vargas fueron reconocidas por sus colegas como Líder Distinguida del Año como parte de ‘Tu Trabajo Nos Hace Grandes’, una iniciativa del Centro Médico Episcopal San Lucas que busca resaltar las labores de su personal hospitalario.

“Me honró mucho el homenaje que me hicieron mis compañeros. Siempre he pensado que el equipo de trabajo es el que me complementa y hace que las cosas funcionen. Mi visión como líder siempre ha sido mantener un ambiente de trabajo en el que ellos puedan sentirse a gusto, proveer las herramientas que necesitan para poder funcionar, escucharlos y brindarles todo lo que esté a mi alcance para que puedan hacer un buen trabajo”, mencionó Vargas.

El trabajo que ha realizado junto a su equipo en el Laboratorio Clínico San Lucas también lo ha visto reflejado en la satisfacción que le expresan los médicos y el personal administrativo del hospital.

En el Centro Médico Episcopal San Lucas los servicios de laboratorio y medicina de transfusión están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana. El laboratorio atiende pacientes admitidos y ambulatorios. Entre las pruebas disponibles están las químicas de rutinas y especiales, drogas terapéuticas, paneles cardíacos, hepatitis, HIV, hematología, coagulación, urinalisis, bacteriología y todas las pruebas para detectar el COVID-19.

Vargas, junto a su equipo de tecnólogos médicos en el Laboratorio Clínico San Lucas, tiene muy clara su misión: brindar un servicio de calidad y asistir a los médicos a identificar el mejor tratamiento para sus pacientes.

Para conocer más sobre los servicios del Laboratorio Clínico del Centro Médico Episcopal San Lucas puede llamar al 787-844-2080, extensiones 6177 y 6178.