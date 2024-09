Durante los días 28 y 29 de agosto, San Juan se transformó en el epicentro de la innovación turística con la celebración de la tercera edición del NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2024, evento gratuito organizado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

En el Centro de Convenciones en Miramar, emprendedores, líderes locales e internacionales del sector turístico, celebridades y entusiastas del turismo se unieron a esta iniciativa con un mismo propósito: repensar el futuro de la industria turística en la isla y conversar sobre las tendencias, oportunidades y desafíos del campo.

“Este evento es importante, porque más allá de la capacitación empresarial y demás valor añadido que le damos a todas las empresas de turismo en la isla escuchamos lo que ellas tienen que decirnos respecto a cómo podemos servirles mejor y qué acciones o iniciativas requieren para desarrollarse”, comentó Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la CTPR.

Este año, el encuentro se enfocó en dos tendencias globales: la innovación turística, que implica la incorporación de tecnología en las operaciones de las empresas, y la calidad del servicio, aspecto que se introdujo en la primera edición y que sigue siendo una prioridad para la CTPR bajo su campaña Puerto Rico Sí 100 X 35.

La agenda de conferencias, talleres y sesiones de networking incluyó sobre 150 recursos y panelistas, entre quienes estuvieron Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico; Laura Riesco, directora nacional de Growth Digital (Google); y Bryan Attree, director de Operaciones Mundiales de Royal Caribbean, entre otros.

Algunos temas abordados fueron programas de incentivos, sostenibilidad, planes estratégicos de desarrollo, acceso a capital, aéreo y marítimo, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y estrategias efectivas de marketing, mientras se consolidaba el posicionamiento de Puerto Rico como un destino líder a nivel global.

El panel inaugural contó con la participación de Gustavo Santos, director regional de ONU Turismo; Roxana Puente, mánager regional de World Travel and Tourism Council; Mario Aguirre, director de Programas y Membresías de la Florida-Caribbean Cruise Association; el chef Mario Pagán y Mercado Santiago. Además, el conversatorio, titulado ‘Tourism 360: A Snapshot of Success from Industry Leaders’, contó con la participación de la periodista Carmen Jovet como moderadora.

Otra vertiente del evento fue su marketplace, un espacio donde más de 100 empresas turísticas presentaron sus productos y servicios, brindando a los participantes una valiosa oportunidad para conocer las últimas ofertas y crear redes de apoyo entre empresarios del sector.

“Este tipo de actividades nos permite esparcir lo nuevo que estamos trayendo al mercado y ponernos al día con lo que otras personas están haciendo. Cada vez que venimos aquí nos damos cuenta del crecimiento y el impacto que está teniendo Puerto Rico”, indicó Jorge Jorge Flores, presidente y CEO de Educational Park Management, dueños de Toroverde, quien aprovechó el valor del evento para amplificar la reapertura del Parque de las Ciencias de Bayamón, otra de las atracciones que maneja la empresa.

Además, destacó la relevancia de los talleres sobre el buen uso de las redes sociales para mantener la competitividad en el mercado actual.

“Aunque a uno le parezca que no han cambiado, las redes sociales cambian cada seis meses, y es muy importante para nosotros estar completamente al día y hacer esos cambios internos”, aseguró Jorge Flores.

De cara a un turismo sostenible y resiliente

Santos, director regional para América de la Organización Mundial de Turismo, se mostró optimista con el impacto del evento en el desarrollo turístico de la isla.

“Es muy importante que Puerto Rico reflexione sobre sí mismo. Siempre recomiendo que los destinos deben ser capaces de integrar lo público con lo privado y hacer eventos de esta naturaleza para consolidar lo positivo y reflexionar sobre lo que falta hacer y corregir errores”, indicó.

Asimismo, el funcionario de las Naciones Unidas destacó tres palabras claves para un ecosistema turístico fortalecido y sostenible: sustentabilidad, inclusividad y resiliencia.

“El turismo que viene será sustentable o no será. Si se deteriora la naturaleza, si se daña la cultura, finalmente nos quedaremos sin el sustento para tener productividad turística”, apuntó.

En términos de inclusividad, mencionó que el turismo es una de las actividades que más empleo genera en el mundo, representando uno de cada diez puestos de trabajo. “A corto plazo, estimamos que uno de cada cinco de los nuevos puestos de trabajo lo va a generar nuestro sector”, añadió.

A su vez, subrayó la capacidad de los destinos turísticos, como Puerto Rico, para recuperarse de adversidades, una lección aprendida de la pandemia y los desastres naturales ocurridos en el país. “Nos van a seguir pasando cosas de todo tipo, por lo tanto, tener capacidad de resiliencia es fundamental para los destinos”, dijo.

Por su parte, el director ejecutivo de la CTPR aseguró que el evento también les permite fijar metas a largo plazo.

“NEXT Puerto Rico Tourism Summit lo que busca es prepararnos para esas rutas estratégicas, ver dónde queremos estar en los próximos cinco años y, como industria, dónde queremos estar en la próxima década”, concluyó Mercado Santiago.