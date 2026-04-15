Con una inversión de $1.5 millones en la construcción y el acondicionamiento de una nueva localidad para su sucursal de Barceloneta, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Manatí completa su plan estratégico administrativo, dirigido a optimizar el servicio a miles de socios y clientes.

El espacio, ubicado en el Downtown Barceloneta Strip Mall, cuenta con mayor facilidad de estacionamiento, servicarro de tres carriles y amplias instalaciones internas, con las cuales se proyecta mejorar la experiencia del público que, durante cinco décadas, ha participado de los diversos instrumentos financieros que ofrece la institución establecida en el Municipio de Barceloneta.

La nueva sucursal está ubicada en el Downtown Barceloneta Strip Mall, cuenta con mayor facilidad de estacionamiento, servicarro de tres carriles y amplias instalaciones internas. ( Suministrada )

Allí recibirán una extensa variedad de servicios “para el alcance de sus metas financieras, en una instalación moderna que brinda un espacio optimizado que fomenta mayor comodidad, un servicio personalizado y una estética que refleja los valores de la cooperativa”.

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Así lo indicó Cándido Rivera López, presidente ejecutivo de Coop Manatí, al resaltar que “estamos reinaugurando la sucursal de Barceloneta como parte del plan estratégico de la administración de esta entidad, que se propuso renovar y actualizar las estructuras físicas en cada una de las siete sucursales”.

Explicó que la sucursal que faltaba por modernizar era la de Barceloneta, la cual requería una nueva estructura.

Al relatar la historia de la institución, el presidente ejecutivo señaló que se trata de “una entidad longeva, con 78 años de existencia, que comenzó con una aportación inicial de capital de $450 en efectivo”.

“En la actualidad, nuestra cooperativa posee $350 millones en activos y le sirve aproximadamente a 45 mil socios y clientes”, apuntó. La operación genera 145 empleos directos.

Según el líder cooperativista, la entidad ofrece “servicios financieros de todo tipo, desde acciones comunes y acciones preferidas para la venta, esta última con un 4.50 % en la distribución de dividendos anualmente.

“Además, ofrecemos cuentas de ahorro, certificados de depósito, financiamiento de consumo y de autos a bajas tasas de interés, así como financiamiento para energía renovable, entre otros servicios”, manifestó.

Igualmente, destacó que, más recientemente, Coop Manatí se ha especializado en la otorgación de préstamos hipotecarios con productos como los de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. La cartera hipotecaria actual asciende a $66 millones.

“Somos una cooperativa que ha desarrollado la actividad comercial, financiando diversos proyectos alrededor de la isla a pequeños y medianos comerciantes con un volumen aproximado de $38 millones”, añadió.

Finalmente, reveló que entre los próximos proyectos se encuentra “un eventual desarrollo para la sucursal de Vega Baja y seguir fortaleciendo la seguridad de nuestro sistema”.