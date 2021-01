Abundan los relatos de la magia que aparece de súbito, cuando cae el sol y se impone la luna llena, cuando la tarde anaranjada cede a la oscuridad. Entonces, miles se reúnen para disfrutar de una velada mística, en un tributo al sol y a la música.

Así se vivió la edición más reciente del Corona Sunsets Festival, celebrada el pasado sábado, 15 de junio, en Ventana al Mar en Carolina, y al que asistieron sobre 3,000 personas.

“Esta es una de las grandes plataformas de Corona al año. El Sunsets Festival es una actividad global que pasa por Puerto Rico. Para nosotros es un honor que uno de los destinos del festival sea aquí en la isla. Esta edición definitivamente es otro éxito”, dijo Joseph Magruder, director de Corona Puerto Rico.

Este festival global de música electrónica se celebra en las ciudades, montañas y playas más icónicas del mundo, en países como Australia, Suráfrica, Italia y Emiratos Árabes, entre otros. Este es el cuarto año en que se celebra en Puerto Rico.

El Corona Sunsets Festival tuvo una oferta musical de sobre siete artistas, incluyendo los actos principales: los DJs Yokoo y Soul Clap, y la banda local Los Wálters, que en definitiva fueron los favoritos del público, que cantó y bailó –solo, en pareja y en corillo– todas las canciones del grupo, entre ellas las favoritas: Dulce picante, Cuadrado redondo y Mayagüez.

Desde las 4:00 de la tarde llegaban los convocados al tributo, quienes aprovecharon la ocasión para volverse creativos: peinados que retaban la gravedad, ceñida ropa fluorescente, maquillaje contracorriente y mucho, mucho brillo.

Más aún: los que no llegaban maquillados podían hacerlo en una estación designada para ellos, dibujándose líneas –cual rayos de sol– y círculos –el sol mismo– en la cara y los brazos. El arte corporal parecía ser requisito para ser partícipe de la festividad, además de siempre tener una Corona en mano.

Aparte de la estación de maquillaje, habían otras de photo booths, gastronomía y barras.

Un festival sin impacto ambiental

En los últimos años, Corona se ha destacado por implementar prácticas ecoamigables, y el Corona Sunsets Festival no fue la excepción.

Los vasos no eran de plástico, sino de etanol de maíz, lo que los hace biodegradables y compostables. En vez de vender botellas de agua, esta se ofrecía gratis en conos de cartón. Los utensilios para comer –platos, cuchillos, tenedores– también eran biodegradables.

La idea, en fin, es eliminar el uso del plástico residual –ese que solo se utiliza una vez– en las actividades de Corona.

Pero el esfuerzo no se queda ahí: a través de su iniciativa Better World y el apoyo financiero al fideicomiso Save the Beach, Corona asiste a lo largo del año en la limpieza y conservación de las playas puertorriqueñas.

La semana precedente al festival, con motivo del día mundial del océano, Save the Beach realizó la limpieza de tres playas: Middles en Isabela, Playa Sucia en Cabo Rojo y Sandy Beach en Rincón. En la jornada participaron sobre 100 personas y se recogieron casi 750 libras de basura.

“Cuando analizas el material que se recogió, es lamentable porque es mucho plástico, particulado de plástico, colillas y sorbetos. Son cosas que Corona se está moviendo a eliminar, como ves en el festival con los vasos biodegradables”, sostuvo como ejemplo Héctor “Tito” Varela, portavoz de Save the Beach.

“Ver una compañía con una iniciativa verde es brutal, porque tienes una actividad llena de gente consciente, de un público y un cliente más fiel, que busca compañías ambientalmente responsables. Eso es lo que necesita el planeta hoy, con la realidad del cambio climático, el exceso de basura y los microplásticos”, agregó Varela.