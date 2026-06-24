En menos de dos décadas, Puerto Rico ha confirmado cerca de 69 mil casos de alzhéimer, Huntington y otras demencias, lo que se ha convertido en uno de los principales retos de salud pública del país, principalmente debido al envejecimiento de la población.

Esta realidad ha transformado la vida de miles de familias en el archipiélago que, a diario, batallan por brindarles calidad de vida a sus seres queridos diagnosticados con un trastorno neurocognitivo mayor.

La situación también representa un desafío para los profesionales de la salud, los cuidadores y las comunidades, que requieren herramientas, información y recursos para responder de manera efectiva a estas condiciones. Por eso, con el objetivo de fortalecer la educación, promover la detección temprana y ampliar el conocimiento sobre estas condiciones el Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer celebrará la “Conferencia profesional para conocer sobre el alzhéimer y otras demencias en Puerto Rico”, pautada para mañana, jueves 25 de junio, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

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Los profesionales de la salud, los cuidadores y la comunidad en general puede participar de la conferencia gratuita pautada para este jueves en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. ( Suministrada )

De acuerdo con el secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos Otero, el evento estará dirigido a “profesionales de la salud, profesionales de servicios directos, cuidadores y toda persona interesada en ampliar sus conocimientos sobre estas condiciones”.

“La conferencia representa una oportunidad para actualizar conocimientos, compartir las mejores prácticas y fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud ante una condición que cada vez impacta a más familias puertorriqueñas. Queremos que los profesionales, cuidadores y la comunidad cuenten con herramientas para identificar señales tempranas, acceder a servicios y mejorar la calidad de vida de las personas con demencias”, expresó Ramos Otero.

Durante la actividad se abordarán temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer, otras demencias, la salud cerebral, la prevención y la reducción de factores de riesgo, así como el panorama epidemiológico de estas condiciones en Puerto Rico.

La conferencia forma parte de los esfuerzos que impulsa el Departamento de Salud para implementar el Plan Estratégico para Atender el Alzheimer y las Demencias Relacionadas en Puerto Rico 2026-2030, una hoja de ruta desarrollada en colaboración con más de 40 entidades gubernamentales, académicas y comunitarias para fortalecer la prevención, la detección temprana, la atención integral y el apoyo a los cuidadores.

Sobre las demencias en Puerto Rico

Según el informe de casos reportados al Registro de la Enfermedad de Alzhéimer, la Enfermedad de Huntington y otras Demencias del Departamento de Salud establecido mediante la Ley Núm. 237 de 1999, un tercio de las personas de 85 años o más en la isla pueden padecer alguna demencia, aunque esta no es un proceso típico del envejecimiento.

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Cabe destacar que, entre 2008 y 2025, el Registro ha documentado unos 68,518 casos de alzhéimer, Huntington y otras demencias. Las demencias más reportadas son las no especificadas, de múltiples etiologías, y la enfermedad de Alzheimer, que representa el 87.05 % de todos los casos registrados.

“Los datos del Registro nos permiten conocer mejor la magnitud del reto que enfrentamos en Puerto Rico y orientar nuestras estrategias de salud pública. Aunque sabemos que existe subregistro, la información recopilada es fundamental para planificar el servicio, identificar necesidades y desarrollar iniciativas dirigidas a las personas con demencias y sus cuidadores”, explicó el secretario de Salud.

Asimismo, destacó que el Registro recopila información sobre la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington y otras demencias asociadas a condiciones como el Parkinson y el VIH.

“A lo largo de los años, hemos fortalecido nuestros procesos de identificación y validación de los casos reportados. Cada dato que recibimos contribuye a una mejor comprensión de la situación en Puerto Rico y nos ayuda a desarrollar respuestas más efectivas”, sostuvo.

El titular de Salud también señaló que el envejecimiento poblacional y el aumento de las enfermedades crónicas podrían contribuir al incremento de casos en los próximos años.

“La pérdida de memoria y las demencias no son una consecuencia normal del envejecimiento. Sin embargo, a medida que aumenta la población adulta mayor, también aumenta el número de personas en riesgo. Por eso es tan importante fortalecer la educación, la prevención y el acceso a diagnósticos oportunos”, indicó.

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Servicios y apoyo para pacientes y cuidadores

El Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzhéimer fue establecido mediante la Ley Núm. 13 de 8 de enero de 1998, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios, educación y apoyo para las personas con demencias y sus cuidadores.

Como parte del compromiso de la gobernadora Jenniffer González Colón con el fortalecimiento de los servicios dirigidos a las personas adultas mayores y a las poblaciones vulnerables, el Departamento de Salud ha impulsado iniciativas para ampliar el acceso a la información, fortalecer la coordinación de los servicios y mejorar la respuesta del sistema de salud ante el Alzheimer y otras demencias. Entre estos esfuerzos se destacan la implementación del Plan Estratégico para Atender el Alzheimer y las Demencias Relacionadas en Puerto Rico 2026-2030 y el fortalecimiento de las operaciones del Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer.

“Bajo el liderazgo de la gobernadora Jenniffer González Colón, hemos reafirmado nuestro compromiso con las personas que viven con Alzheimer y otras demencias, así como con sus cuidadores. Estamos fortaleciendo los servicios de apoyo, promoviendo la detección temprana y desarrollando una respuesta más coordinada para atender las necesidades de esta población en todas las etapas de la enfermedad”, expresó Ramos Otero.

Aunque el Centro se estableció en 1998, fue en 2023 cuando comenzó a operar con un equipo a tiempo completo para fortalecer la coordinación de servicios, el manejo de casos, la orientación a familias y el funcionamiento del Registro de Casos de Alzheimer, Huntington y otras Demencias.

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Desde el 2023, el Centro ha fortalecido su presencia y alcance en Puerto Rico mediante iniciativas de educación, orientación y apoyo dirigidas a personas con demencias, cuidadores, profesionales de la salud y comunidades. Estos esfuerzos han permitido ampliar el acceso a información confiable, promover la detección temprana y conectar a más familias con los recursos y servicios disponibles.

Entre los servicios disponibles se encuentran las Sesiones Educativas Virtuales (SEV), celebradas el segundo lunes de cada mes, y los Grupos de Apoyo Virtual (GAV), que se realizan el tercer lunes de cada mes. Ambas iniciativas ofrecen orientación, acompañamiento y herramientas prácticas para personas cuidadoras y sus familiares.

Asimismo, el Centro mantiene un Directorio de Servicios actualizado con información sobre organizaciones, entidades y programas especializados que brindan apoyo a personas con Alzheimer y otras demencias, así como a sus cuidadores.

“Nuestro compromiso es acompañar a las personas con alzhéimer y otras demencias, pero también a quienes asumen la responsabilidad de su cuidado. A través del Centro estamos fortaleciendo los servicios de orientación, educación y apoyo para que ninguna familia tenga que enfrentar este diagnóstico por sí sola”, afirmó Ramos Otero.

Además, el Departamento de Salud mantiene una alianza con más de 43 entidades colaboradoras a través de la Coalición de Alzheimer y Otras Demencias de Puerto Rico (CADPR), que trabaja en la implementación del Plan Estratégico para Atender el Alzheimer y las Demencias Relacionadas en Puerto Rico 2026-2030.

Finalmente, el secretario de Salud exhortó a los profesionales de la salud, a los cuidadores y a la comunidad en general a participar de la conferencia pautada para este jueves en San Juan.

“La educación y la detección temprana siguen siendo nuestras mejores herramientas para enfrentar el alzhéimer y otras demencias. Invitamos a todos los sectores a participar de este esfuerzo y a continuar construyendo una red de apoyo más sólida para las personas afectadas y sus familias”, concluyó.

Los interesados pueden registrarse sin costo a través de www.salud.pr.gov/alzheimer.