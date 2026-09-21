A nueve años del paso del huracán María, la reconstrucción de la infraestructura vial afectada por el ciclón avanza con cientos de proyectos en diferentes fases del proceso. Además, hay una inversión proyectada que, al sumar los programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), supera los $1,500 millones.

Los trabajos comprenden reparaciones de carreteras, estabilización de terrenos, rehabilitación de puentes y mejoras en los sistemas de iluminación, de semáforos y de seguridad vial.

Mejoras en la carretera PR-417, en Aguada. ( Suministrada )

“En DTOP y ACT mantenemos en marcha un esfuerzo de reconstrucción de gran alcance que atiende a cientos de puntos de nuestra red vial. Son proyectos que requieren distintas etapas de diseño, contratación y construcción, y que continúan avanzando con una inversión dirigida a recuperar la infraestructura afectada y dejar una red más segura y resiliente para Puerto Rico”, expresó el secretario del DTOP y director ejecutivo de la ACT, doctor Edwin González Montalvo.

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Deslizamientos concentran gran parte de las obras de la ACT

La ACT cuenta con aproximadamente $877.58 millones asignados para atender los daños provocados por el huracán María en la infraestructura bajo su jurisdicción.

A la izquierda, los trabajos en la carretera PR-52 entre Cayey y Salinas. ( Suministrada )

Uno de los componentes de mayor alcance corresponde a 807 áreas afectadas por deslizamientos de tierra, con una inversión de alrededor de $633,5 millones.

De ese total, 508 ya fueron reparadas y otras 115 se encuentran en construcción. Esto representa 623, o aproximadamente el 77 % del total de áreas identificadas, que ya han sido reparadas o tienen trabajos en marcha.

Los 184 sitios restantes se encuentran en etapas de diseño y subasta.

“Cada trabajo de estabilización atiende una condición que puede afectar directamente la seguridad y la movilidad de quienes transitan por nuestras carreteras. Haber completado o tener en construcción cerca del 77 % de los sitios identificados representa un avance importante, mientras continuamos llevando a cabo los proyectos restantes de las etapas de diseño y subasta a construcción”, indicó González Montalvo.

La estabilización de estos terrenos forma parte de los trabajos destinados a recuperar la infraestructura afectada por María y a fortalecer la seguridad y la resiliencia de la red vial.

Puentes y mejoras de seguridad

La reconstrucción también incluye 72 proyectos de puentes bajo la ACT, con una inversión proyectada de $175.28 millones.

A estos trabajos se suman proyectos orientados a mejorar la seguridad vial, la iluminación y los sistemas de semáforos en distintos puntos de Puerto Rico.

Carretera PR-970, en Naguabo. ( Suministrada )

El avance del programa también se refleja en la ejecución de los fondos. De los aproximadamente $877.58 millones asignados a la ACT, $752.36 millones ya han sido destinados a proyectos y $428.03 millones han sido desembolsados.

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En el caso del DTOP, el programa representa una inversión proyectada de aproximadamente $640.7 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). De estos fondos, $389.3 millones están destinados a atender daños permanentes en las vías públicas.

“Continuamos llevando proyectos de las etapas de diseño y contratación a construcción, mientras avanzan otros que ya están en ejecución. La meta es completar estas inversiones con responsabilidad y seguir fortaleciendo la seguridad y resiliencia de la infraestructura vial de Puerto Rico”, añadió el secretario.

Mientras continúan avanzando proyectos en diferentes puntos de la isla, las obras forman parte de un programa dirigido no solo a recuperar la infraestructura afectada por María, sino también a fortalecer la seguridad y la resiliencia de la red vial en Puerto Rico.