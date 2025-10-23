Hacer tus compras de Black Friday no tiene que esperar hasta noviembre, y más cuando Farmacia Caridad tiene su gran evento Red Weekend by Caridad a partir de hoy, jueves, 23 de octubre, hasta el 26 de octubre, en el antiguo local de Sears, en el primer nivel de Plaza Las Américas. Allí ofrecerá una gran variedad de productos en ofertas especiales dignas de celebrar y con hasta un 75 % de descuento.

“El Red Weekend by Caridad no es otra cosa que le adelantamos a nuestro querido público el Black Friday. Este es un evento gigantesco con un montón de ofertas y ahorros para beneficio de todos nuestros clientes. Esto es como darle las gracias de vuelta a nuestra gente por todo el apoyo que nos han dado durante tantos años”, explicó Víctor Curet, vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo de Negocio de Farmacia Caridad.

En el esperado evento, las ofertas en toda la variedad de productos serán la orden del día, y es que, si hay algo que distingue a Farmacia Caridad, son sus precios bajos, aseguró Curet.

“Vamos a tener un montón de ofertas de distintos departamentos y categorías, entre ellos electrodomésticos, electrónica, fragancias y juguetería”, subrayó el vicepresidente. Agregó que hay un poco de todo “a tremendos precios para adelantar ese Black Friday” para que los consumidores puedan hacer sus compras navideñas con tiempo y ahorrar dinero.

El local de Farmacia Caridad, que operará en el horario regular del centro comercial, ya está repleto de mercancía, pero Curet afirmó que cuenta con el inventario suficiente para atender a todos los clientes que decidan comenzar la Navidad en octubre.

“Estamos trayendo ese concepto a Plaza Las Américas, pero mucho más grande. Este espacio es de casi 80 mil pies cuadrados y lo hemos habilitado para estar bien abastecidos para este fin de semana. Estamos bien preparados para nuestro público este fin de semana”, afirmó, al destacar que la logística establecida permitirá seguir llevando mercancía a medida que se vayan acabando los artículos.

Finalmente, Curet invitó a la ciudadanía a acudir a Plaza Las Américas para aprovechar esta venta única de Farmacia Caridad durante el año.

“Este evento va a ser solo este fin de semana [del 23 al 26 de octubre], únicamente en Plaza Las Américas, así que estamos bien preparados y emocionados por recibirlos. Los esperamos en el Red Weekend by Caridad”, concluyó.