Miles de clientes de las farmacias Pharmamax seguirán recibiendo la calidad de los servicios y la continuidad de sus recetas tras la integración de nueve localidades del área oeste a Farmacia Caridad. Este proceso representa no solo un rediseño de identidad, sino también la consolidación y el fortalecimiento de sus servicios, así como del compromiso de la cadena de farmacias con la comunidad.

Ahora, residentes en San Sebastián, Aguadilla, Cabo Rojo, Mayagüez, San Germán y Lajas, entre otros municipios de la región occidental, podrán acudir a cualquiera de los 50 establecimientos de Farmacia Caridad en Puerto Rico y acceder a sus récords, sin afectar sus tratamientos médicos.

PUBLICIDAD

Guaynabo, Puerto Rico, Abril 4 , 2024 - NEGOCIOS - Farmacia Caridad de San Patricio - FOTOS para ilustrar una historia sobre Gilberto Del Valle, dueño de las cadenas Caridad (antes CVS) y PharmaMax. EN LA FOTO una vista del área de recetario . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Pharmamax ya formaba parte de Farmacias Caridad y ahora simplemente estamos unificando la marca en una sola. Este proceso de transición nos lleva a que el nombre de Pharmamax pase a ser Farmacia Caridad, unificando unas 50 farmacias en todo Puerto Rico”, destacó Aixa Acevedo Milán, representante del equipo de mercadeo de Farmacia Caridad, sobre esta nueva etapa. Agregó que la estructura de la empresa no ha cambiado en cuanto a empleados, productos, entrega de medicamentos a domicilio ni consulta con los farmacéuticos.

“La transición ha sido totalmente transparente”: ahora los clientes “verán el logo de Farmacias Caridad en lugar del logo de Pharmamax”. No obstante, aseguró que el servicio al cliente y el personal continúan siendo los mismos. “Seguimos, mano a mano, con la comunidad para ofrecer un servicio de excelencia”, dijo Acevedo Millán.

“Pharmamax estaba compuesta por nueve farmacias en el área oeste de Puerto Rico, en San Sebastián, Aguadilla, Cabo Rojo, Mayagüez, San Germán y Lajas, que fue la pionera. Ahora nos unificamos en una sola para convertirnos en 50 farmacias, llamándonos ahora Farmacia Caridad”, añadió.

Tras la unificación de la marca, Acevedo Millán señaló que “es importante que nuestros clientes sepan que no hay que hacer ningún cambio; sus expedientes continúan iguales y sus farmacéuticos continúan trabajando mano a mano con ellos durante el procesamiento de sus recetas”.

Por su parte, la farmacéutica Judith Díaz Salicrup, de Farmacia Caridad en San Germán, explicó que “el proceso de convertirnos de Pharmamax a Farmacia Caridad ha sido bien simple”.

PUBLICIDAD

“Contamos con los mismos técnicos, los mismos farmacéuticos, el mismo sistema y los mejores precios para todos los puertorriqueños”, reiteró.

21 de Marzo de 2024 Guaynabo San patricio Farmacia Caridad antiguas CVS Foto por David.villafane@gfrmedia.com David Villafane Ramos ( David Villafañe )

En cuanto a la transición en el recetario, subrayó la importancia de que los pacientes comprendan “que en el recetario tenemos más regulaciones que en el piso y tenemos que buscar los avales de las agencias de gobierno que nos fiscalizan y nos regulan. Ya ese proceso culminó, ahora todos somos uno”, aseveró, al destacar que eso permitirá que los pacientes tengan acceso a sus recetas sin importar dónde se encuentren.

“En Farmacia Caridad, nuestro sistema de manejo y procesamiento de medicamentos es centralizado e integrado. Así que todos nuestros pacientes, dondequiera que estén, tienen el acceso a sus expedientes, a sus historiales médicos, por lo que podemos ofrecerles servicio [en cualquiera de las 50 farmacias que componen nuestra cadena]”, aseguró.

Por otro lado, la farmacéutica, quien lleva once años trabajando para la empresa, recalcó la importancia de “recordarles a nuestros pacientes que continuamos brindando los servicios de calidad que siempre ofrecemos”. Estos incluyen el uso del sistema de dispensación de medicamentos Dispill®, una solución en empaque de medicamentos de multidosis a bajo costo, el seguimiento de la adherencia a la terapia y la consulta con el farmacéutico. “Mantenemos los mismos estándares”, destacó Díaz Salicrup.

“Pharmamax ha ampliado sus horizontes; al unirse a una cadena de farmacias que ahora agrupa a 50 en toda la isla, podemos tener más poder adquisitivo para una mejor compra de medicamentos, en beneficio de todos nuestros pacientes”, concluyó la farmacéutica.