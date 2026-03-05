El verano está cada vez más cerca y Farmacia Caridad hizo sus maletas para regresar al antiguo local de Sears, en el primer nivel de Plaza Las Américas. Se trata de su segunda venta especial Red Weekend en este espacio, que promete contar con un extenso inventario enfocado en artículos veraniegos y elementos para el hogar, a precios increíbles.

“Para este evento, estamos haciendo una tienda por departamentos para liquidar mercancía. Esta es la segunda vez que organizamos el evento; la primera fue en octubre de 2025, antes de Black Friday, y fue sumamente exitoso. El público lo estaba pidiendo y, en respuesta a eso, decidimos hacer una segunda versión, pero ahora con mucha mercancía de verano”, expresó Víctor Curet Crespo, vicepresidente de Mercadeo y Compras de Farmacia Caridad, acerca del evento especial que comenzó el miércoles 4 de marzo a la 1:00 p.m. y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo a las 7:00 p.m.

El evento Red Weekend de Farmacias caridad se lleva a cabo hasta el domingo 8 de marzo en el antiguo local de Sears, en el primer nivel de Plaza Las Américas.

Según Curet, este icónico local, de casi 80 mil pies cuadrados, ha sido abastecido con un “inventario impresionante” y contará con varias mesas clasificadas según sus precios y descuentos. Algunos de los artículos que podrán encontrar incluyen cafeteras, air fryers, plantas eléctricas, piscinas, máquinas de presión, bicicletas, lavadoras portátiles, bocinas, perfumes y productos para mascotas, entre otros.

El gran evento de ventas comenzó el miércoles 4 de marzo a la 1:00 p.m. y se extenderá hasta el domingo 8 de marzo a las 7:00 p.m.

“En este evento nos basamos mucho en cosas para el hogar. Tendremos unas mesas que van a estar rotuladas por precio; hay algunas que tienen desde un 50 % hasta un 75 % de descuento en algunos casos. Como hay tanta variedad de productos, lo que se hizo fue poner mesas de $1, $3, $5, $20, $50 y $100”, especificó el vicepresidente.

Cabe mencionar que este 2026 la cadena de farmacias celebra sus 45 años en el mercado (desde el 1981) y se están expandiendo, contando ya con 50 tiendas a través de toda la isla y espacios de ventas especiales como este, donde esperan complacer a su clientela.

Víctor Curet Crespo, vicepresidente de Mercadeo y Compras de Farmacias Caridad.

“Nuestro enfoque siempre ha sido mantener ese sentido de servicio al cliente, pero hemos ido evolucionando con los años y ampliando la oferta de piso. Esta vez, la cantidad de mercancía que tenemos aquí impresiona. Estamos siendo sumamente agresivos con los costos de los productos y con muchas cosas que están bien cerca del costo. Esto es un gesto de agradecimiento a nuestros clientes. Ellos lo pidieron y estamos buscando darles ese cariñito de vuelta”, resaltó Curet, quien confesó que la primera venta “fue un experimento” que tuvo un éxito notable.

“Era la primera vez que lo hacíamos y fue tan y tan exitosa que la gente nos escribía en las redes que quería una segunda venta y, con base en eso, nos fuimos preparando hasta que pudimos hacer esta segunda versión”, señaló el ejecutivo.

Los clientes podrán encontrar productos con descuentos de hasta 75 %.

De hecho, el inventario es bastante amplio y Curet afirmó que cuentan con mercancía en otros de sus almacenes para satisfacer la demanda y para que los clientes puedan encontrar los productos que necesiten. Por ello, el vicepresidente de Farmacia Caridad instó al público a “venir preparado para muchas sorpresas” y aseguró que cuentan con el inventario suficiente de los productos, aunque “siempre habrá artículos que se los llevarán a las millas”.

Los amantes de los perfumes podrán encontrar muchos de sus favoritos en el Red Weekend de Farmacias Caridad.

“No se imaginan la cantidad de cosas que van a ver aquí ni la variedad tan extensa que tenemos. Es importante que sepan que, además de lo que van a ver en el piso el primer día, tenemos más mercancía en el almacén de aquí de Plaza Las Américas, para poder seguir sacando productos nuevos todos los días. También tenemos refuerzos en nuestros almacenes centrales para que haya mercancía disponible hasta el domingo. El año pasado hubo gente que venía los cuatro días porque cada día podía haber algo nuevo. Puede haber cositas que se acaben, porque le dan duro desde el primer día, pero va a haber cositas nuevas adicionales en los siguientes días”, confirmó Curet.

El equipo de Farmacias caridad estará presente para apoyar a los clientes.

De hecho, a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, Farmacia Caridad compartirá contenido relacionado con su venta especial Red Weekend para mantener al público informado sobre la mercancía disponible.

“Vamos a estar publicando vídeos de la mercancía disponible en las redes sociales y vamos a seguir dándole actualizaciones al público. Vamos a tener personas dedicadas a contestar dudas”, puntualizó el vicepresidente de Farmacia Caridad.