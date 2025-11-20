Adquirir una cadena de 22 farmacias con la intención de mantener el servicio en manos puertorriqueñas –sin cerrar sus puertas– se convirtió en una odisea para Farmacia Caridad, al comprar la operación de CVS en la isla en 2024.

Vídeo suministrado por Farmacia Caridad

La hazaña de transformar la totalidad de los establecimientos en diez días quedó inmortalizada en la serie Rompiendo el Molde, un proyecto del chef y productor Manolo López Cruz, en la que se revela la historia de esta empresa, que inició su trayectoria hace cuatro décadas.

Según López Cruz, cofundador de Café Colmado en Nueva York, el filme cuenta con siete episodios de entre 5 y 7 minutos cada uno, cuyo propósito es explicar cómo lograron la encomienda.

“Nosotros queríamos hablar sobre la historia de Farmacia Caridad. Yo siento que más puertorriqueños deben entender cómo fue la adquisición de esas 22 tiendas a CVS en diez días”, explicó el empresario, que también es el chef ejecutivo de Finca La Promesa, en Rincón.

“La intención es que las personas sepan que las manos que lo hicieron son puertorriqueñas y que empiecen a sentirse conectadas con una empresa puertorriqueña. Que, al momento de tomar una decisión con su poder adquisitivo y tener una firma destacada, puedan decir: ‘Yo voy a ir a Farmacia Caridad’”, afirmó.

Víctor Curet Crespo, vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de Farmacia Caridad. ( Suministrada )

Asimismo, reveló que su conexión con esta empresa se remonta a sus días de estudiante en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, a donde conoció a Víctor Curet Crespo, actual vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de Farmacia Caridad.

“Todo empieza por Víctor Curet, que, aparte de ser amigos, pues fuimos a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez juntos, fuimos estudiantes de Administración de Empresas y, como jóvenes, siempre estábamos buscando hacer algún tipo de proyecto que nos dejara dinero y con el que pudiéramos crecer”, recordó.

Por eso, no dudó en transmitirle su inquietud por conocer cómo la cadena de farmacias local logró mantener el equilibrio de una operación que adquirió hace más de un año, con el propósito de que los clientes pudieran dar continuidad a la compra de sus medicamentos.

“Entonces, Víctor me contó que, en el ínterin, tenían una tienda abierta y cuando cerraba a las 3:00 de la tarde, entraba un equipo para demoler unas partes, sacar equipos y montar el branding de Farmacia Caridad para estar listos a las 7:00 de la mañana y darles servicio a sus clientes”, manifestó.

“Esas son las historias que vale la pena contar. Para lograr cambiar 22 tiendas en diez días, no solo lo hicieron porque es su trabajo, sino también porque aman la empresa donde están”, apuntó.

Benjamín Gutiérrez, de Farmacia Caridad ( Suministrada )

En tanto, resaltó que la producción de la serie fue realizada por su equipo de trabajo, integrado por siete personas, “todos puertorriqueños”.

“Es la segunda serie que hago. He hecho dos documentales con el contexto cultural puertorriqueño, que nace de esta inquietud por aprender cómo se hacen las cosas en Puerto Rico y por mantener esa cultura viva, y una biblioteca de todas estas referencias”, relató.

Igualmente, contó que su primera serie se titula Mi Puerto Rico: nuestra gente; “un recorrido por Puerto Rico, las personas y restaurantes que inspiraron mi carrera culinaria”.

“Tanto esa serie como Rompiendo el Molde, que es una serie en la que exploro el mundo de los emprendedores de Puerto Rico que, mayormente, están afiliados al sector de la hospitalidad y del servicio”, expuso.

“Se trata de poder hablar con estos emprendedores, aprender un poco más de su vida y conocer los obstáculos que tuvieron que sobrepasar y compartirlos con el mundo. De eso es que se trata la serie de Rompiendo el Molde”, acotó.

No obstante, aclaró que “cuando empezamos a hablar de estas empresas, queremos enseñarles a las personas que hay un romanticismo por el emprendimiento en Puerto Rico y que muchos piensan que cualquier persona puede hacerlo”.

“No es que yo esté tratando de quitarle el sueño a alguien, sino que quiero decirles a las personas que la razón por la que estas empresas están posicionadas es que piensan y solucionan problemas de otra manera”, argumentó.

“Es porque no simplemente intentaron copiarse de otra persona ni tener algún tipo de negocio. Ellos buscaron tener su diferenciación y, por eso, estas empresas son las empresas que se han distinguido y vale la pena contar, para que más personas puedan aprender de su trayectoria”, agregó.

Entretanto, destacó que la serie puede verse en sus redes sociales: @manolo.jpeg en Instagram o Manolo López en Facebook.

“Ya arrancamos. Son proyectos de los que estamos sumamente orgullosos. Mi equipo de trabajo es completamente puertorriqueño; la serie tiene música grabada en Puerto Rico; los editores son puertorriqueños, igual que quienes crearon las gráficas. Estamos tratando de apoyar a otros emprendedores de nuestro núcleo para desarrollar esta serie”, puntualizó.

Finalmente, reconoció que “aquí predomina el espíritu puertorriqueño de hacer que las cosas pasen cuando nos unimos. Es con ese espíritu puertorriqueño que muchas de estas empresas van a echar pa’lante”.