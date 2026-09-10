Para muchos puertorriqueños, comprar un vehículo nuevo no es una opción económica viable en estos momentos. En ese escenario, los autos pre-owned se convierten en una opción para quienes buscan un vehículo que responda a sus necesidades y a su presupuesto.

Precisamente, para ofrecer mayor respaldo a sus compradores, Ford acaba de lanzar en Puerto Rico su programa de vehículos Ford Blue Advantage pre-owned, que en la isla ofrece exclusivamente su nivel de certificación más riguroso: el Gold Certified.

Los consumidores pueden visitar los "showrooms" de los nueve concesionarios Ford autorizados en Puerto Rico y acceder a ford.com.pr para conocer más sobre la certificación Gold Certified. ( Suministrada )

Esta certificación se otorga únicamente a vehículos Ford que superan estrictos criterios de calidad mecánica, estética y de rendimiento, lo que les brinda a los conductores la tranquilidad de adquirir un auto en óptimas condiciones.

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Disponible a través de sus nueve concesionarios autorizados alrededor del país, el programa está dirigido a aquellas personas que buscan una alternativa a un vehículo nuevo, pero que no quieren renunciar a la confiabilidad y las garantías de la marca.

“Es la mejor opción en caso de no poder adquirir un carro nuevo”, aseguró Abel Rodríguez, gerente de piezas y servicio de Ford para Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas.

Un proceso minucioso

No todos los vehículos califican. Primero, para ser un Gold Certified, el auto Ford pre-owned debe tener un máximo de cinco años de antigüedad y menos de 80,000 millas.

Luego, obtienen el reporte CARFAX del auto, un documento que funciona como una radiografía de la historia del carro y permite identificar, entre otras cosas, posibles problemas estructurales o inconsistencias en el millaje.

“Si aparece cualquier símbolo de advertencia, ya no cualifica”, precisó el ejecutivo.

Si recibe el visto bueno, pasa al taller para una inspección exhaustiva de 172 puntos, realizada por técnicos certificados por Ford.

“No es una inspección multipunto en la que te dicen: ‘Esto deberías arreglarlo más tarde’.’ Aquí no, si no está nítido, lo arreglamos o reemplazamos”, explicó.

La inspección abarca los sistemas del motor, de la transmisión y del chasis, así como aspectos del interior y de las tecnologías de asistencia al conductor.

Cuando alguna pieza no cumple con los estándares establecidos, se repara o se reemplaza por una pieza original de Motorcraft o por una pieza autorizada por Ford.

Una vez completado, el técnico, el gerente de servicio y el gerente de ventas deben firmar el reporte para formalizar el proceso. Posteriormente, un inspector de la compañía verifica personalmente la unidad antes de autorizar su llegada al showroom.

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“Se trata de tener un carro con los estándares de calidad de Ford”, resaltó.

Garantías que dan tranquilidad

Además de adquirir una unidad que ha pasado por una inspección rigurosa, el comprador contará con coberturas adicionales que protegen los componentes más importantes.

Los vehículos Gold Certified por Ford Blue Advantage cuentan con una garantía limitada integral de 12 meses o 12,000 millas, lo que ocurra primero, además de una garantía limitada del tren motriz de 7 años o 100,000 millas, lo que ocurra primero

Ambos respaldos cuentan con el aval de Ford y son válidos en sus centros de servicio autorizados.

Comodidad en el servicio

Asimismo, la marca exige que cada auto certificado se entregue con el tanque de gasolina lleno, con cambio de aceite y filtro y con wipers nuevos. Además, los compradores pueden recibir una copia del historial de CARFAX.

Los propietarios de unidades certificadas por Ford Blue Advantage también tienen acceso a servicios de conveniencia, como Pickup & Delivery, disponible en concesionarios participantes, en los que el distribuidor recoge el auto en el hogar o en la oficina para su mantenimiento.

“El tiempo cada vez vale más, por lo que tener a alguien que vaya, recoja el carro, se lo lleve para hacerle mantenimiento y te lo regrese es una ventaja excelente”, destacó.

También está disponible el Mobile Service, una unidad móvil que funciona como un taller sobre ruedas y puede realizar, entre otros trabajos, cambio de aceite y filtro, rotación de gomas, servicios de frenos y baterías, escaneos de diagnóstico, actualizaciones de software e instalación de accesorios.

Los consumidores pueden visitar los showrooms de los nueve concesionarios Ford autorizados en Puerto Rico y acceder a ford.com.pr para conocer más sobre la certificación Gold Certified.

“Con Ford Blue Advantage, tienes el valor de adquirir un carro con garantía respaldada por Ford, calidad respaldada por Ford e inspección rigurosa que te ofrece confianza y tranquilidad”, puntualizó.