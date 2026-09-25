Pensaban que estaban preparados para el huracán. Ya habían hecho la inversión. Tenían placas solares y la batería cargada. Los vientos llegaron y, con ellos, el apagón. La casa se encendió automáticamente. Siguieron su vida con normalidad. En un par de horas, quedaron a oscuras.

Desconocían que tener un sistema solar no garantiza, por sí solo, la resiliencia energética.

En Puerto Rico, donde miles de familias han recurrido a la energía solar para evitar las interrupciones del servicio eléctrico, conocer sus equipos les permite proteger sus vidas.

A través de sus talleres, la organización hace más accesible el conocimiento sobre los sistemas solares. ( Suministrada )

“En los últimos años hemos visto un crecimiento en la instalación de sistemas solares, pero es importante que ese crecimiento vaya acompañado de educación para los consumidores, de no ser así, nos pasa lo que vimos con el huracán Fiona”, advirtió Jonathan Castillo Polanco, director de energía renovable en Hispanic Federation.

PUBLICIDAD

Tras aquel evento atmosférico en septiembre de 2022, los clientes descubrieron que las expectativas creadas durante la venta no correspondieron a las limitaciones reales del sistema. Por ejemplo, si las baterías se descargaran al 0 %, no podrían reiniciarse solas, aun con la salida del sol.

“Tenía que ir un técnico a jumpearla para que el sistema reconociera los paneles solares y empezara a cargar”, explicó. “Debido a la emergencia y la alta demanda de servicio técnico, en algunos casos la luz de la red llegó antes que el técnico. Por eso, es importante prepararse antes de la emergencia”.

Aprender antes de que llegue la emergencia

Por esto nació el Programa Educación Solar de Hispanic Federation, enfocado en proveer orientación e información precisa sobre energía solar.

La entidad creó un currículo sobre energía solar y adiestró a su red de socios para llevar educación directamente a los hogares de los beneficiarios del Programa Acceso Solar, del Departamento de Energía de Estados Unidos. A través de este programa, entre 5,000 y 6,000 personas recibieron sistemas solares.

Los beneficiarios, en su mayoría, son adultos mayores, personas con diversidad funcional y pacientes electrodependientes.

La iniciativa brinda material educativo que responde a las dudas más comunes. Comienzan por lo más básico –cómo funciona la red eléctrica, cómo se mueve la electricidad en su hogar– hasta cómo funciona su sistema solar, cuánta energía almacena su batería, cómo interpretar los datos de la aplicación móvil y cómo reaccionar antes, durante y después de una emergencia.

Además, aprenden medidas de eficiencia energética para saber qué equipos utilizar durante un apagón prolongado y administrar mejor la energía almacenada.

PUBLICIDAD

“Hay muchos mitos. He visto promociones de paneles que generan electricidad sin necesidad de sol. Hay que decirles a las personas que necesitan que ese panel reciba sol directo; si no, no va a producir energía”, aclaró.

Para democratizar este conocimiento, Hispanic Federation amplió su alcance a toda la ciudadanía. A través de su página web, educacion-solar.org, cualquier persona puede acceder gratuitamente a tutoriales y guías paso a paso. También en sus redes sociales hay cápsulas educativas en video que abordan temas puntuales en menos de un minuto.

Expectativas realistas

Otra creencia errónea es que el sistema fotovoltaico permite mantener el mismo estilo de vida en cualquier situación.

“La duración de una batería depende de cuánta energía consumas”, precisó Castillo Polanco. “A veces nos equivocamos porque pensamos que, porque esa energía nos ha funcionado en apagones cortos, funciona igual en una emergencia en la que estén varios días sin energía”.

En un contexto en el que las familias firmaron compromisos financieros de hasta 25 años o agotaron sus ahorros para adquirir estos equipos, la educación es esencial para tener expectativas realistas.

“Lo menos que podemos hacer es asegurarnos de que esas personas sepan cómo usar esos sistemas, porque es un espacio de oportunidad que existe actualmente”, resaltó.

Entre las malas prácticas están pasarle la máquina de presión a los paneles o limpiarlos con cloro, está querer ayudar a un vecino durante un apagón compartiéndole una extensión.

“Nosotros somos súper solidarios, pero cuando se diseñan los sistemas solares, son para un hogar, no para dos. Mejor que la persona identifique qué cosas necesita refrigerar y las ponga en tu nevera, porque aumentar la carga del sistema solar hará que ambos se queden sin energía”, recomendó.

PUBLICIDAD

Educación que salva vidas

Para cualquier familia, gestionar adecuadamente el consumo de energía durante un evento puede marcar la diferencia. Pero para una población vulnerable, como la que atiende el programa, es una cuestión de supervivencia.

“Cuando educamos, es una forma de salvar vidas”, subrayó. “Son personas cuyas vidas dependen de la energía”.

Tras el devastador paso del huracán María en 2017, 4,645 personas murieron, según una investigación de la Universidad de Harvard.

“Y la mayoría murió por no tener energía”, opinó el experto. “Así que tomamos esto con mucha seriedad porque, al final del día, la educación, saber cómo funciona un sistema solar, contribuye a salvar vidas”.