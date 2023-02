Mientras el éxodo de médicos en Puerto Rico preocupa a la clase médica y a los pacientes, existe un sinnúmero de doctores que apuestan por el servicio a la comunidad puertorriqueña. La doctora Tania González Santiago es uno de los casos más recientes de profesionales de la salud que han elegido regresar a la isla para cuidar la salud de miles de familias puertorriqueñas.

Tras once años ejerciendo en Estados Unidos, la doctora, quien es dermatóloga y dermatopatóloga, se unió al equipo del Laboratorio de Patología Dr. Noy, en San Juan. “Sentía una deuda, y en lugar de intimidarme por lo que veía en las noticias, me inspiró a regresar para hacer un cambio”, expresó González Santiago, en torno a los reportajes sobre la falta de médicos especialistas en la isla.

PUBLICIDAD

Su llegada reafirma el compromiso que tiene el Laboratorio de Patología Dr. Noy con los pacientes y los médicos. El laboratorio, que ofrece sus servicios en toda la isla, cuenta con patólogos especializados en ginecología, seno, urología y dermatología, entre otros. Asimismo, esperan continuar la expansión de sus especialidades dentro de la patología.

Como dermatóloga, y desde su oficina privada en Caguas, González Santiago provee atención médica a pacientes con condiciones de la piel. A su vez, como parte de su trabajo en dermatopatología, interpreta biopsias de la piel.

Aunque reconoció el arduo camino que le espera en la isla, González Santiago ve los retos con optimismo. “Vengo con toda la energía y el positivismo de hacer la diferencia para que los puertorriqueños sepan que los médicos boricuas estamos comprometidos con nuestro pueblo”, aseguró.

Asimismo, la dermatopatóloga reconoció la necesidad de que más médicos regresen a Puerto Rico, precisamente, para brindarle un tacto único y cálido a la comunidad y a las familias que garantice una experiencia cómoda y amena para el paciente.

Del sistema UPR pa´l mundo

Pese a los retos que enfrenta la clase médica, la trayectoria profesional y académica de González Santiago comenzó en el sistema universitario público del país. La profesional de la salud inició sus estudios en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde obtuvo un grado de bachillerato en Microbiología Industrial. Luego, continuó sus estudios de Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Además, en dicha institución, completó su programa de residencia en Medicina Interna.

PUBLICIDAD

“Esa capacidad que adquirí durante mi entrenamiento en la Universidad de Puerto Rico fue lo que me hizo tan exitosa en Estados Unidos”, confesó.

Poco tiempo después de finalizar sus estudios en la UPR, fue aceptada al programa de Dermatología en la prestigiosa Clínica Mayo en el estado de Minnesota. Un año después, fue aceptada en el programa de Dermatopatología de dicha institución. Su preparación también la llevó a cursar estudios de Medicina Tropical en The Gorgas Institute en Perú.

Tras culminar su formación académica, González Santiago ejerció como profesora en la Universidad de Florida. Aunque tenía intenciones de volver a la isla, el huracán María interrumpió sus planes, por lo que continuó su preparación profesional en el estado de North Dakota.

A lo largo de su trayectoria, la doctora también ha participado y liderado investigaciones en torno a distintas condiciones y tratamientos dermatológicos.

Ahora, la profesional de la salud está lista para continuar ejerciendo su vocación y servir a sus pacientes. “Todos los días me llevo una historia que me hace apreciar la vida, me hace valorar lo que tengo y lo que puedo dar a la comunidad”, dijo.

Con miras al futuro, González Santiago aspira a brindar una dermatología para todos, ya sean de escasos recursos o no, y abarcar todas las especialidades para diversificar su servicio. Además, contempla servir como enlace con otros dermatólogos para el proceso de las biopsias con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para las familias puertorriqueñas.

El Laboratorio de Patología Dr. Noy está ubicado en el Capital Center Building en Hato Rey y está abierto al público de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Para contactarlos, puede llamar al 787-751-1312, o visitar el portal web labnoy.com.