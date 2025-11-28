¿Ñoquis de pasteles? Esta es la propuesta innovadora que llega al mercado culinario del país estas Navidades, gracias a la colaboración entre la distribuidora Mays Ochoa y la fábrica mayagüezana de pastas frescas Di Amalfi Puerto Rico.

Los nuevos ñoquis de pasteles son un producto único y 100 % puertorriqueño que combina el sabor de dos platos típicos de manera diferente.

“Yo como pasteles todo el año y poder tener un producto de alta gama y darle un twist divertido, para nosotros fue un no-brainer (decisión obvia)”, indicó la vicepresidenta de Mays Ochoa, Sarah Viruet, quien añadió que el producto no solo te sirve para la época de Navidad, sino que está disponible para disfrutar todo el año.

En la foto Rafael Martí y Sarah Viruet, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la distribuidora Mays Ochoa. ( BrandStudio )

Esta reinvención de un clásico de la comida boricua les permite a los chefs presentarlo de una manera peculiar y compatible con cualquier tipo de proteína –cerdo, pollo o mariscos– e, incluso, con preparaciones veganas. Esa versatilidad los convierte en una opción creativa para diversificar los menús.

Para Viruet, este lanzamiento se alinea perfectamente con la visión de la compañía. Además, reafirma su compromiso de apoyar al manufacturero local y de ofrecer un servicio de entrega confiable que atienda las necesidades del sector.

“Buscamos llevar a cada restaurante de Puerto Rico, no importa su concepto, el mejor ofrecimiento, no solo en calidad, sino también en el servicio de excelencia, manteniendo la consistencia en los productos que ofrecemos”, explicó.

La alianza surgió de un encuentro en la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), en el que ambas empresas reconocieron una visión compartida: impulsar productos locales con potencial para transformar la oferta gastronómica del país.

“En estas Navidades, no se pueden perder el producto estrella de la temporada: los ñoquis de pasteles. Son una fusión perfecta entre un plato tradicional puertorriqueño y técnicas italianas”, concluyó Bianca Hernández Acevedo, propietaria de Di Amalfi, al invitar a degustar esta nueva propuesta culinaria.

Para más información sobre este producto, llame al 787-788-8000.