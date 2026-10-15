El problema no siempre es una enfermedad ni la falta de acceso a medicamentos. En muchos rincones de Puerto Rico, la soledad suele ser la fiel compañera de los adultos mayores. A veces, se esconde silenciosamente en la cocina de quienes estiran los alimentos hasta donde no alcanzan, en la preocupación de no tener cómo llegar a una cita médica o en la falta de una nevera para refrigerar la insulina.

En un país donde las personas de 65 años o más representan una cuarta parte de la población, estas situaciones se repiten cotidianamente y reflejan la vulnerabilidad en la que muchos de ellos viven.

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Ante esta problemática social, MCS Foundation, la organización sin fines de lucro de MCS, lanzó oficialmente su campaña institucional y de recaudación de fondos para 2026-2027, “Únete a la cadena del cariño”, que busca crear un movimiento de solidaridad colectiva para ampliar la red de apoyo a los adultos mayores y sus cuidadores.

Doctora Carolyn Rodríguez, presidenta de la Junta de Directores de MCS Foundation y principal oficial de Farmacia en MCS. ( Suministrada )

La nueva iniciativa concibe la filantropía como una estructura en la que cada eslabón —donante, voluntario, empresa o entidad— fortalece esa respuesta concreta para quien la necesita.

“Porque si nos unimos todos, vamos a lograr más”, puntualizó Carolyn Rodríguez Rivera, presidenta de la Junta de Directores de MCS Foundation. “El dinero recaudado se lo vamos a entregar a organizaciones de base comunitaria para abordar los principales problemas de nuestros adultos mayores. Realmente, le devolvemos a la comunidad todo lo que recibimos”.

Los asistentes se sumaron a los esfuerzos de recaudación durante el evento, como parte de la campaña en apoyo a los adultos mayores y sus cuidadores. ( Suministrada )

En busca de una Salud Completa

Para Rodríguez Rivera, esta labor filantrópica complementa su labor, pues mientras en el cuidado clínico procura “proveer acceso a medicamentos para la prevención, control y cura de enfermedades”, en la fundación “apela a la humanidad” al atender el bienestar de las personas, un proceso que requiere mirar más allá del diagnóstico.

“En el plan médico, cuidamos la salud de nuestra gente, pero existen otras circunstancias que alteran los resultados de salud: los determinantes sociales. La pobreza, el entorno donde vives y si tienes o no transporte son factores que deben atenderse para que esa persona tenga una salud completa”, explicó la también doctora en Farmacia.

En esa mirada integral, según Rodríguez Rivera, se otorga gran énfasis a la salud psicológica de los adultos mayores.

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“Los viejitos están solos y la soledad está relacionada con problemas mentales”, agregó. “A la larga, le cuesta más al frágil sistema de salud que tenemos. Así que, poniendo ese dólar donde realmente se necesita, transformamos vidas”.

Una red que conoce las necesidades

Así es que, a través de los 78 municipios, MCS Foundation realiza esfuerzos que atienden la nutrición para combatir la inseguridad alimentaria; la pobreza, facilitando artículos esenciales; y el acompañamiento, mitigando el aislamiento y respaldando a los cuidadores.

Melissa Burgos, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de MCS. ( Suministrada / Suministrada )

Para asegurar que cada aportación rinda frutos, la institución crea alianzas con organizaciones de base comunitaria que conocen de cerca las circunstancias de sus vecinos, como el Banco de Alimentos, el Comedor de la Kennedy y el Centro Inés, entre otros.

“Nuestro norte es atender la salud y el bienestar de nuestros adultos mayores. Como siempre decimos, merecen dignidad y respeto”, afirmó, por su parte, Kashmira Pimentel Figueroa, directora ejecutiva de MCS Foundation. “A través de las alianzas con las organizaciones, llegamos a lugares donde la necesidad existe y, a veces, no la conocemos”.

Kashmira Pimentel, directora ejecutiva de MCS Foundation. ( Suministrada )

Confianza y resultados

En los pasados nueve años, MCS Foundation ha distribuido más de $9.2 millones, impactando a más de 100,000 personas en el archipiélago.

Durante la campaña 2024-2025, la entidad alcanzó una recaudación histórica que permitió asignar $1.5 millones a 23 organizaciones colaboradoras.

Los resultados incluyeron la entrega de más de 6,900 artículos esenciales, la distribución de más de 5,800 compras de alimentos, la capacitación de 831 cuidadores y el respaldo a iniciativas dirigidas a más de 3,400 adultos mayores en hogares y centros comunitarios.

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“Más que donantes, son amigos que se unen a la idea de que sí podemos transformar y hacer cosas buenas por Puerto Rico”, destacó Roberto Pando, presidente de MCS Advantage.

Entre las iniciativas figura Lonchera Dorada, un programa que atiende a personas de la tercera edad que llegan a instituciones hospitalarias con problemas de malnutrición y condiciones crónicas.

Además, la fundación cuenta con 17 proyectos activos de continuidad, más del doble que el año pasado, de los cuales cinco están enfocados exclusivamente en apoyar a los cuidadores mediante herramientas y recursos.

A esto se le suman programas de acompañamiento, como talleres de manualidades, que fomentan espacios de encuentro y de comunidad.

“Me siento honrada por la confianza de los donantes en el servicio que ofrecemos”, resaltó Pimentel Figueroa. “Gracias a ellos, la misión y el propósito de la fundación se traducen en resultados”.

Ricardo Martínez y Mónica Fernós encabezaron los esfuerzos de recaudación durante el evento. ( Suministrada )

Cada aportación cuenta

La nueva campaña, lanzada precisamente el pasado 1 de octubre, Día del Adulto Mayor, cobra fuerza gracias a una promesa multiplicadora. Y es que MCS iguala cada dólar donado, duplicando los recursos que se distribuirán a las comunidades el año entrante.

Así que “no hay aportación pequeña”, precisó la directora ejecutiva.

El compromiso de la aseguradora puertorriqueña está en el ADN de su cultura, pues el 73 % de los más de 2,600 empleados dona voluntariamente de su nómina a la fundación. Asimismo, en 2025 sumaron 24,570 horas de trabajo comunitario.

Mónika Candelaria y Arnaldo Guzmán, animadores del evento. ( Suministrada )

El evento de recaudación de fondos comenzó con la gala anual celebrada en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino. Durante la actividad también se realizó una subasta silenciosa de artículos de colección, viajes, cenas en restaurantes y estadías en hoteles.

Las aportaciones monetarias podrán realizarse hasta diciembre a través del código QR que aparecerá en diversas campañas publicitarias en medios de comunicación y plataformas sociales, así como mediante PayPal, ATH Móvil o cheque.

Durante el evento, los asistentes pudieron realizar sus aportaciones a través del código QR de la campaña, desplegado en el lugar. ( Suministrada )

“Los exhortamos a todos a que donen, porque el dinero se necesita para seguir impactando la vida de muchas personas y llegar a comunidades donde, a veces, ni siquiera la gente sabe que existen, para seguir llegando a esos lugares bien remotos y mejorar la salud de Puerto Rico”, alentó Pimentel Figueroa. “Hay mucha necesidad y necesitamos de ustedes”.