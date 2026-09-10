A media mañana, en la plazoleta de Liberty Square, en San Patricio Plaza, predominaba la alegría: personas que se movían al ritmo de la salsa mientras compartían y cuidaban su salud.

La escena marcó la inauguración del nuevo espacio de MCS Club Te Paga en el centro comercial de Guaynabo, con el propósito de promover la salud completa de toda la ciudadanía.

“Esta alianza con Liberty Square en San Patricio Plaza nos permite fortalecer nuestra presencia en la comunidad y continuar acercando programas e iniciativas que promueven el bienestar físico, emocional y social de los puertorriqueños”, expresó Rosadaliz Berríos Colón, vicepresidenta sénior de Operaciones y Experiencia al Cliente de MCS.

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El nuevo espacio de MCS Club Te Paga en San Patricio Plaza inauguró el pasado 1 de septiembre. ( Suministrada / Suministrada )

Las actividades, que se llevarán a cabo todos los martes y jueves, iniciaron el pasado 1 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

Los participantes podrán disfrutar de clases de salsa, yoga, taichí, rutinas de estiramiento y Body Ball Blast. Además, todas terminarán con un bingo.

A partir de octubre, se incorporará un programa de ejercicios a las 9:00 a.m.

“Hay que estar en movimiento”

Durante la inauguración, una treintena de adultos mayores se fue acomodando frente a la instructora Gretchen Vidal.

“Son los primeros valientes”, les dijo la maestra de baile. Luego, les quitó cualquier presión que pudieran sentir: “En la clase, venimos a aprender. Nos podemos equivocar, podemos no entender, pero eso no es nada. Es un proceso”.

Entonces, sonó “La vida es un carnaval”, de la cantante cubana Celia Cruz. Y el soneo hizo que varios, casi de inmediato, comenzaran a moverse.

La instructora, desde la tarima, marcaba los pasos. El grupo intentaba seguirla. Algunos se equivocaban; otros tenían el ritmo por dentro. Pero, sobre todo, se divertían.

“No hay excusas. Hay que estar en movimiento, aunque sea en una silla”, puntualizó Vidal.

Las actividades, que se llevarán a cabo todos los martes y jueves, iniciaron el pasado 1 de septiembre a las 10:00 de la mañana. ( Suministrada )

MCS impulsa el movimiento como tratamiento, como parte de un estilo de vida que contribuya al manejo y la prevención de enfermedades crónicas y dolencias musculares.

Esa visión del bienestar cotidiano parte de la filosofía de la aseguradora de que cuidar la salud no se limita solo a atender las enfermedades cuando aparecen, sino a crear las condiciones idóneas para prevenirlas.

“Pueden traer a sus amistades”

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El proceso para participar de estas actividades es sencillo. Los asistentes se registraron con una representante del programa y recibieron una merienda saludable —esta vez, unos chips de viandas—, agua y una camisa verde de MCS que muchos no dudaron en ponerse.

La periodista y coach de vida Lily García y la actriz Marian Pabón, colaboradoras de MCS Club Te Paga y anfitrionas del evento, se encargaron de recibirlos y de animarlos.

“No tienes que pertenecer a MCS para disfrutar de esto”, destacó García. “Pueden traer a sus amistades”.

Para Pabón, el hecho de que las actividades —que se replican a través del archipiélago— sean gratuitas y abiertas a la comunidad en general permite que quienes participen conozcan de cerca la propuesta de la compañía.

“Así se van convenciendo de que MCS es el mejor plan de Puerto Rico”, manifestó.

Un punto de encuentro

En un momento, un hombre comentó que estaba solo y que necesitaría una pareja para poder bailar.

Pabón, entonces, no dudó y preguntó si alguien más se encontraba en la misma situación. Una mujer levantó la mano. En segundos, se juntaron.

Cuando llegó la hora de practicar lo aprendido en parejas, los participantes se organizaron en dos filas, unos frente a otros. Entre pasos, había risas y conversaciones.

Esa es, en esencia, otra de las aportaciones de este tipo de actividades: crear espacios donde las personas puedan conversar, conocerse y establecer nuevos vínculos. De esta manera, MCS también contribuye a combatir la soledad que enfrentan muchos adultos mayores del país.

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La jornada continuó con un bingo. En la primera partida ganaría quien completara una “X” en el cartón. Tras varias falsas alarmas, alguien finalmente gritó: “¡Bingo!”. Los ganadores recibieron artículos promocionales.

Salud para los puertorriqueños

“En MCS, nuestro compromiso es llevar Salud Completa a cada rincón de Puerto Rico. Por eso impulsamos iniciativas que fomentan el bienestar y promueven estilos de vida saludables”, apuntó Berríos Colón.

La llegada al Liberty Square forma parte de la expansión del programa, que incluye actividades educativas, recreativas y sociales, como clínicas de salud, servicios de vacunación, talleres de cocina, manualidades y música en vivo.

Estas experiencias, indicó la ejecutiva, reafirman la misión de MCS de ser esa mano amiga que acompaña a los puertorriqueños “en cada etapa de su vida con soluciones que contribuyan a una mejor calidad de vida”.