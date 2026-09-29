El pincho forma parte de la tradición de chinchorreo en Puerto Rico. Presente en salidas de fin de semana, reuniones y encuentros alrededor de la parrilla, suele prepararse con pollo o cerdo y acompañarse de distintas salsas que le dan un toque particular a cada versión.

Esa relación entre pincho, cerveza y tradición también dio lugar a El Pinchorreo de Miller Lite, una iniciativa que, durante seis fines de semana, celebra la costumbre de compartir entre panas alrededor de unos pinchos y una cerveza fría. La promoción recorre distintos negocios de la isla con activaciones y dinámicas para los consumidores. Pero la cerveza no solo acompaña el pincho. También puede formar parte de la salsa.

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Para demostrarlo, la marca contó con Juan Romero Alemán, mejor conocido en Instagram como Tato Ahumao, maestro parrillero (pitmaster) y entusiasta de la cocina al aire libre en Puerto Rico.

A partir de la salsa BBQ preparada con Miller Lite, el también creador de contenido desarrolló dos variaciones: una con guayaba y otra con chipotle y especias.

A continuación, los ingredientes de las tres preparaciones. El procedimiento para elaborarlas se muestra en el siguiente vídeo.

Miller Lite BBQ Sauce

(salsa BBQ base)

La receta original se prepara con Miller Lite y otros ingredientes habituales de una salsa BBQ. La miel y el azúcar moreno le dan un toque dulce, mientras que la mostaza, el vinagre de manzana y la páprika ahumada complementan el sabor.

Por su sabor dulce y ahumado, puede acompañar tanto pinchos de cerdo como de pollo. Esta preparación también sirve de base para las dos variaciones creadas por Tato Ahumao.

Ingredientes

1/4 taza de Miller Lite

1 taza de kétchup

1/4 taza de mostaza

1/3 taza de azúcar moreno

1 cucharada de vinagre de manzana

1 cucharada de salsa soya

1 cucharada de miel

1 cucharadita de ajo granulado

1 cucharadita de cebolla granulada

1/2 cucharadita de páprika ahumada

1 cucharada de mantequilla

Miller Lite Guava BBQ Sauce

En esta segunda versión, Tato Ahumao añade pasta de guayaba diluida en Miller Lite a la salsa BBQ original. El dulzor de la guayaba le da a esta salsa un sabor distinto, que puede servirse con pinchos de pollo o de cerdo.

Ingredientes

1/2 taza de pasta de guayaba diluida en cerveza Miller Lite

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1 taza de salsa BBQ base

Calienta por unos minutos.

Miller Lite Spicy BBQ Sauce

Para quienes disfrutan de las salsas picantes, la tercera receta añade chipotle, sazonador picante y pimienta de cayena a la preparación original.

El chipotle y la cayena le dan a la salsa BBQ preparada con Miller Lite un sabor más picante, sin perder su toque ahumado.

Ingredientes

1 taza de salsa BBQ base

2 cucharadas de salsa de chipotle 1 cucharada de sazonador picante 1/4 cucharadita de pimienta de cayena

El Pinchorreo sigue su ruta por la isla

Como parte de la promoción, los consumidores también pueden participar del Pinchorreo Bucket Challenge, una dinámica que les permite ganar un BBQ. Para participar, los interesados deben comprar el Combo Pinchorreo, tomarle una fotografía, seguir a @millerlitepr en Instagram y enviar la imagen por mensaje directo.

La ruta continuará el 2 de octubre en 24/7 Miramar, en San Juan, y el 3 de octubre en Las 500, en Aibonito.

El recorrido culminará el 10 de octubre en Willy’s Pinchos, donde Miller Lite realizará un full takeover con música, DJ y animación como parte del cierre de la ruta.

Más sabor para acompañar el pincho

De una misma receta surgen tres opciones para acompañar el pincho: la salsa BBQ original, una versión con guayaba para quienes prefieren los sabores dulces y otra con chipotle y especias para los amantes del picante.

Con estas recetas, Miller Lite llega a la salsa del pincho, el clásico por excelencia del chinchorreo boricua que no puede faltar cuando se juntan los panas.