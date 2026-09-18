La carne, bien adobada y ensartada en un palito, se dora sobre la parrilla de carbón. Los amigos y familiares, reunidos, vacilan y pasan un buen rato. Y el calor del trópico hace que una cerveza bien fría refresque el cuerpo y complete la escena. Suena a un plan perfecto.

Consciente de que en Puerto Rico cualquier motivo es suficiente para armar un junte, la marca de cerveza Miller Lite decidió darle forma a una unión que siempre ha formado parte de la cultura culinaria boricua.

“El pincho y la cerveza han sido el combo oficial de Puerto Rico durante muchos años”, sostuvo Sarah Irizarry Rachid, Senior Regional Marketing Manager de Molson Coors Beverage Company.

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Y si a eso se le suma una de las actividades favoritas de los boricuas, como lo es el clásico chinchorreo, nace El Pinchorreo de Miller Lite.

La iniciativa arrancó el pasado 5 de septiembre y, a lo largo de seis fines de semana, hará paradas en diversos negocios de pinchos de la isla.

Una tradición bien boricua

El origen de El Pinchorreo de Miller Lite responde al interés de la marca por conectar con el consumidor puertorriqueño a través de uno de los pilares de la empresa: la cultura del pincho y el chinchorreo.

Aunque exploraron diferentes maneras de vincularse con esta tradición, no habían encontrado un elemento que representara de manera “genuina y auténtica” el BBQ en Puerto Rico, explicó la ejecutiva. Eso cambió cuando surgió la idea de El Pinchorreo de Miller Lite.

“Sin duda, Miller Lite es la cerveza perfecta para darle un nombre oficial a ese combo. Tiene gran sabor, pocas calorías y acompaña perfectamente a los pinchos”, apuntó.

¡A gozar por la isla!

El Combo Pinchorreo incluye un "bucket" de pinchos y otro de Miller Lite. ( Suministrada )

El Pinchorreo de Miller Lite recorrerá diez establecimientos reconocidos por sus pinchos y por ser puntos de encuentro para residentes y visitantes de la zona.

En cada parada, los asistentes podrán disfrutar de un buen ambiente, promociones, materiales en los puntos de venta y otras activaciones relacionadas con la campaña. El denominado común: el pincho, la cerveza y la gozadera.

Además, podrán adquirir el Combo Pinchorreo, que incluye un bucket de pinchos y o tro de Miller Lite.

“Nuestra meta es que el consumidor disfrute de ese combo perfecto, que nos conozca, que tenga la oportunidad de probarnos y que nos asocie con experiencias que, tal vez, antes no lo hacía”, detalló Irizarry Rachid.

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Como parte de la activación, también idearon el Pinchorreo Bucket Challenge, que permite ganar un BBQ. Para participar, los interesados deberán comprar el Combo Pinchorreo, tomarle una fotografía, seguir a @millerlitepr en Instagram y enviarle la imagen mediante mensaje directo.

La ruta –que ya pasó por San Germán, Adjuntas y Aibonito– continuará el 18 de septiembre en Rancho Alegre, en Cabo Rojo; el 19 en El Suplidor, en Carolina; el 25 en Café Boriken, en San Juan; y el 26 en El Timbiriche, en Morovis.

Luego, seguirá el 2 de octubre en 24/7 Miramar, en San Juan, y el 3 de octubre en Las 500, en Aibonito.

Un gran cierre

El recorrido tendrá un cierre especial el 10 de octubre en Willy’s Pinchos, donde realizarán un full takeover. Habrá música, DJ, animación y una ambientación especial en el establecimiento.

“Lo escogimos porque es un lugar icónico en Puerto Rico, sobre todo en el área metropolitana, por la calidad y la consistencia de sus pinchos”, resaltó.

Y, precisamente, esos mismos valores también distinguen a Miller Lite.

“Somos una cerveza de alta calidad y estamos orgullosos de su consistencia y del sabor que aporta”, añadió la gerente. “Así que hacer esta colaboración tiene mucho sentido porque nos ayuda a seguir comunicando ese mensaje de marca de gran sabor y pocas calorías”.

Un sabor único

La iniciativa también contempla una salsa especial para acompañar ese pincho coronado con el infaltable pedazo de pan.

Inspirada en la costumbre puertorriqueña de echarle cerveza a la salsa casera de BBQ, la marca ideó su propia receta elaborada con Miller Lite.

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La versión, exclusiva durante la campaña, complementa los sabores ahumados de la carne.

“Cuando añades la cerveza, ayuda a realzar otros sabores y complementa muy bien con esta salsa”, precisó.

La excusa perfecta para juntarse

Miller Lite siempre ha buscado ser parte de esos momentos en los que amigos y familiares comparten. Ahora, con El Pinchorreo, quiere que una tradición tan cotidiana como comerse un pincho –el rey de los kioscos, las playas, las fiestas patronales y los barbecues– se convierta en otro motivo para que los puertorriqueños formen el bembé.

“Cualquier excusa es buena para juntarnos”, puntualizó Irizarry Rachid. “¿Y qué mejor excusa que ir a comerte un pincho y tomarte unas cervezas con tus panas?”.