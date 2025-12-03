En San Juan, la salud pública se fortalece con gestos humanizantes: un promotor que acompaña en el momento más difícil, conversaciones que visibilizan, pruebas accesibles y un medicamento disponible cuando más se necesita.

Así, el Proyecto TIES ha construido una red de apoyo que conecta a las personas con un diagnóstico positivo a VIH con una gama de servicios integrales. Todo con un trato digno.

El programa ha cambiado la forma en que la capital entiende y atiende esta epidemia, muchas veces estigmatizada por el desconocimiento.

“Al igual que otras capitales del mundo, la zona urbana es donde más casos detectados hay de personas con un diagnóstico positivo. Tenemos un rol que cumplir y lo estamos haciendo”, resaltó el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo.

Se estima que 4,200 personas viven con un diagnóstico positivo de VIH en la capital. Desde su inicio en 2020, han guiado a 1,603 residentes en su proceso de cuidado. Actualmente, 331 se mantienen activos recibiendo atención como parte del Proyecto TIES.

Un ecosistema que sostiene

TIES forma parte de la iniciativa federal Ending the HIV Epidemic que tiene como objetivo reducir en un 90 % las nuevas infecciones para el 2030.

Bajo esta iniciativa, San Juan coordina y administra los fondos, junto a nueve entidades que trabajan de la mano para asegurar que los pacientes se mantengan en adherencia a sus tratamientos.

“Evitamos la duplicidad y logramos que el plan de trabajo se cumpla”, destacó el primer ejecutivo municipal.

En su primera fase (2020-2025), al municipio se le otorgaron sobre $7.7 millones y para el primer año de esta segunda etapa –que se extiende hasta el 2030–, cuenta con más de $2.5 millones.

A través de esta subvención, las organizaciones ofrecen una variedad de servicios clínicos y de apoyo, como pruebas de VIH, entrega de resultados, referidos, enlace a tratamientos y cuidados preventivos.

Una vez enlazado, el ciudadano recibe atención médica, enfermería, laboratorios, transportación y acompañamiento, mediante promotores de salud que le apoyan, orientan y encaminan a lograr su meta de salud.

Eliminando el estigma

Sin embargo, aún persisten los desafíos. Para Romero Lugo, aunque las barreras económicas y de acceso existen, el estigma “es el principal obstáculo para recibir tratamiento”.

Este problema sigue afectando tanto el diagnóstico temprano como la continuidad del cuidado. Ya que el estigma, explicó, puede impedir que las personas a riesgo se hagan la prueba o que quienes ya conocen su enfermedad, accedan a tratamiento por miedo a “represalias, prejuicios o repercusiones laborales”.

“Por eso, el apoyo emocional y el trabajo de salud mental, también son bien importantes”, apuntó.

Medicamentos y pruebas accesibles

Uno de los avances más transformadores ha sido la implementación del protocolo de iniciación rápida a través de terapias antirretrovirales.

“Tenemos como meta lograr que una persona que recibe un diagnóstico positivo tenga acceso a medicamentos en un periodo que no exceda una semana”, puntualizó el alcalde.

Desde su implementación en 2022, el 98 % de las personas han recibido sus tratamientos en menos de siete días. Este parámetro acelera la supresión de la carga viral y convierte el virus en indetectable y, por ende, en intransmisible.

Otra iniciativa innovadora ha sido la ampliación de lugares donde se realizan las pruebas de detección, como en las salas de emergencia, con un proyecto piloto del Centro de Estudios Materno-Infantiles (CEMI), que las hace en el Centro Médico.

Además, se han institucionalizado en ferias de salud y eventos multitudinarios, como la última edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“La prueba es la principal herramienta porque te da certeza. En la medida en que están disponibles de manera inmediata, el tratamiento puede ser el más adecuado y diseñado a base de las necesidades de la persona. Todo eso ha tenido su efecto positivo”, expuso.

Educación como herramienta de prevención

Para poder lograr la erradicación, también hacen falta más educación y mensajes preventivos que antes eran comunes en los espacios públicos. La falta de educación sobre el VIH crea un escenario donde las personas “han bajado la guardia”, advirtió Romero Lugo.

Hay generaciones, indicó el alcalde, que no conocen lo que significó el VIH en la década de los noventa o a principios del 2000; “para ellos, no existe”.

Por eso, la educación es una parte esencial de TIES. Un proceso que incluye campañas educativas y acercamiento directo a las comunidades con esfuerzos dirigidos a poblaciones diversas para reafirmar que el VIH no se limita a ningún grupo en particular.

“Esto es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, no es un castigo por una conducta. Pero, también, cualquier persona puede tener acceso a tratamiento que prácticamente le garantiza tener una vida normal”, enfatizó.

Al final, el Proyecto TIES es ejemplo de que el bienestar de una ciudad se construye en comunidad, con empatía, ciencia y acompañamiento.

Porque cada prueba accesible, cada conversación y cada servicio ofrecido es un paso más hacia un San Juan donde vivir con VIH no es motivo de miedo. Es el camino hacia una vida plena.

Para más información y descargar el Directorio de Proveedores de Servicios, visita sanjuanponefinalvih.com.