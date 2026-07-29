En Puerto Rico, el vehículo es indispensable. Para miles de personas, es la herramienta que les permite llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, cumplir compromisos o asistir a citas médicas. En muchos hogares, la rutina depende de su confiabilidad.

Por eso, la compra de un automóvil representa una de las inversiones más importantes para las familias puertorriqueñas. Más allá del diseño, del rendimiento o de la tecnología, los consumidores también valoran la confianza de saber que contarán con el respaldo de la marca al salir del concesionario.

Nissan Puerto Rico extendió la garantía de su tren motriz a 10 años o 100,000 millas para unidades nuevas adquiridas desde el pasado 1 de junio en concesionarios autorizados. ( Suministrada )

Consciente de esta realidad, Nissan Puerto Rico extendió la garantía de su tren motriz a 10 años o 100,000 millas para unidades nuevas adquiridas desde el pasado 1 de junio en concesionarios autorizados.

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“Es el compromiso de ofrecer los más altos estándares de calidad”, afirmó Juan Santana Chea, director comercial de Nissan Puerto Rico. “Es el sello de confianza que la marca deposita en esa promesa de ofrecer vehículos de avanzada tecnología, con el respaldo de una calidad de alto nivel”.

Este beneficio tangible, destacó el ejecutivo, busca proteger al cliente en un contexto en el que adquirir un vehículo supone “un sacrificio” económico considerable.

“Lo que buscamos es ofrecer tranquilidad en esa inversión y respaldar al cliente durante un ciclo de vida prolongado del vehículo”, apuntó.

La cobertura –que protege los principales componentes del sistema de propulsión, como el motor, la transmisión y los ejes de tracción– complementa la garantía de fábrica, se activa automáticamente sin costo adicional y se aplica al comprador inicial desde el momento de la compra.

Motorambar, distribuidor oficial en la isla, duplicó la capacidad de su almacén de piezas para ampliar su disponibilidad y reducir los tiempos de reparación. ( Suministrada )

Más allá de la garantía, Nissan busca fortalecer la experiencia del cliente y el servicio posventa mediante una red de concesionarios con técnicos certificados y procesos estandarizados.

Además, para respaldar esta promesa de servicio, Motorambar, distribuidor oficial en la isla, duplicó la capacidad de su almacén de piezas para ampliar su disponibilidad y reducir los tiempos de reparación.

Esta propuesta de valor, basada en la calidad, la confiabilidad y la innovación, ha sido respaldada por la industria y los consumidores. En el “Estudio de Calidad Inicial 2026” de J.D. Power, la Nissan Rogue obtuvo la puntuación más alta en el segmento de SUV compactas, mientras que la revista Consumer Reports ubica a la marca entre las diez más fiables.

“Lo importante es que el cliente encuentre la mejor ecuación de valor para su inversión”, concluyó Santana Chea.