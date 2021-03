Todos tenemos la expectativa de no pasar necesidades durante la vejez y contar con dinero suficiente para nuestros gastos. Sin embargo, la realidad es que no todos los trabajos o compañías ofrecen el beneficio de una cuenta que te ayuda a aportar para tu retiro. Así que este es el momento ideal para abrir tu cuenta IRA.

Una cuenta IRA es una cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés: Investment Retirement Account), donde todo cliente que recibe ingresos activos, entiéndase compensación, puede abrirla para ahorrar dinero para su futuro, informó Vilmarie Báez, vicepresidenta de Operaciones de Canales de Oriental.

Las cuentas IRA tienen varios beneficios. A continuación, te ofrecemos cinco razones por las que debes abrir una cuenta IRA hoy:

Pagas menos contribuciones: El dinero que aportes en tu cuenta IRA lo puedes deducir de tu planilla de contribución sobre ingresos. El máximo de aportación es $5,000 por individuo y hasta $10,000 para matrimonio. El mínimo es de $250 anuales. Todavía estás a tiempo de abrir tu IRA y deducir lo que aportes en tu planilla antes de la fecha límite para radicar tu planilla, dijo Baez. “Es dinero que, en vez de pagarlo en contribuciones, lo ahorras para planes futuros”, agregó. Puedes hacer aportaciones flexibles: Existen diferentes formas de hacer la aportación: puedes hacer una aportación de la suma total en el año. Es decir, puedes abrir la IRA y aportar hasta $5,000 de una vez o hacer aportaciones a plazos. Por ejemplo, aportar $300 todos los meses. “Nosotros siempre recomendamos que hagan una planificación con su contable y que consideren la cantidad de dinero que quieren ahorrar para su futuro. Algunas cuentas IRA te permiten hacer aportaciones a plazo. La cantidad mínima de aportaciones a plazos es de $25.00”, mencionó la vicepresidenta de Operaciones de Canales de Oriental. Cada IRA se ajusta a tu necesidad: Existen varios tipos de cuentas IRA. Para conocer cuál te conviene, debes decidir si prefieres tener el dinero que aportes seguro e intacto y un rendimiento fijo o si buscas el potencial de rendimiento a largo plazo que te puede ofrecer el mercado de valores. En el caso de Oriental, tiene la Diversified Growth IRA (DGI)1, que es una IRA de rendimiento variable que invierte en bonos y en acciones, y es manejada por un grupo de expertos en la administración de fondos de inversión, además es la IRA con mayor potencial de rendimiento. Por otro lado, también tienen la CD IRA2, que es un certificado de depósito que ofrece un rendimiento fijo de acuerdo al término que selecciones, desde 1 hasta 5 años. La tercera opción son las IRAs educativas para propósitos de estudios universitarios de familiares inmediatos y su aportación máxima es de $500.00. Puedes retirar el dinero en casos específicos: Por ejemplo, en caso de que la persona pierda su empleo o necesite el dinero por alguna emergencia, existen motivos para retirar dinero de la cuenta IRA antes de jubilarse. “Por ejemplo, puede solicitar cancelación por desempleo y no tiene que pagar la penalidad del Departamento de Hacienda por cancelar una IRA antes de tiempo, entre otras razones cualificadas”, indicó Báez. Tendrás dinero para disfrutar en tu retiro: Cuando llegue la edad de retirarse, tienes las opciones de retirar la cantidad total o de recibir una distribución periódica. En ese caso, se hace un análisis de la edad que tiene la persona y cuál es la expectativa de vida y los fondos que tiene ahorrados, de acuerdo con esa información, se hace una recomendación de cuánto es lo mínimo que debería recibir para mantener su calidad de vida, explicó Báez.

Las buenas noticias no terminan. Si necesitas abrir una cuenta IRA hoy, lo puedes hacer sin salir de tu hogar llamando a Oriental al 787-777-7777. Para más información, accede a orientalbank.com.

________________________________________________________________________

Información adicional sobre estos servicios:

1. La Diversified Growth IRA (“DGI”) es solo para individuos residentes de Puerto Rico. La Diversified Growth IRA o DGI no está asegurada por el FDIC, no es un depósito ni obligación de Oriental Bank, y no está garantizada por este, y está sujeta a riesgo de inversión, incluyendo la posible pérdida del principal invertido. También conlleva mayores riesgos por el uso de dinero prestado para apalancar (“leverage”) la base de activos del fideicomiso de la Diversified Growth IRA. Solicita el “Prospectus” de la DGI en cualquiera de nuestras sucursales, o en las oficinas de Oriental Financial Services Corp. (distribuidor autorizado), miembro FINRA/SIPC, y léelo cuidadosamente antes de invertir. Balance mínimo de apertura: $250. Cargos por retiro de inversión (si la razón para el retiro no es haber cumplido los 60 años de edad, muerte, incapacidad, o desempleo del participante); 5% del balance de la inversión si se retira durante el primer año; 4% del balance de la inversión si se retira durante el segundo año, 3% del balance de la inversión si se retira durante el tercer año, 2% del balance de la inversión si se retira durante el cuarto año; y 1% del balance de la inversión si se retira durante el quinto año. Se cobrará un cargo por transferencia (“rollover fee”) de $54.99 por cada transferencia a una IRA en otra institución. Sujeto a una penalidad contributiva de 10% (15% en ciertos casos) por retiro prematuro si no cumples con ninguna de las condiciones permitidas por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Conlleva un cargo anual de 1.80% por administración y otros servicios. Este cargo anual se calcula a base del promedio del total de activos del fideicomiso de la DGI. Deberás consultar a tu asesor contributivo.

2. CD IRA – Mínimo de apertura $250. Penalidades por retiro prematuro consistirán de 365 días de intereses sobre la cantidad del retiro prematuro. Penalidad contributiva de 10% (15% en ciertos casos) por retiro prematuro si no cumples con ninguna de las condiciones permitidas por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Otros cargos: Distribución por cheque $14.99. Transferencia a una cuenta IRA de otra institución $54.99, con excepción de la IRA Educativa.

Solicite información detallada de cada cuenta IRA para determinar cuál es la más que le conviene. Productos ofrecidos por Oriental Bank. Oriental Bank es una subsidiaria de OFG Bancorp. ©2021 Derechos Reservados.