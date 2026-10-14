Cristina Leo asume la gerencia general de PepsiCo Foods Puerto Rico con un propósito: demostrar que un mercado maduro no tiene por qué dejar de reinventarse.

La ejecutiva llegó al país hace apenas un mes tras una sólida trayectoria de más de dos décadas liderando mercados de América Latina y el Caribe, cuyo último capítulo fue en Guatemala como Chief Marketing Officer de la región.

“Es un reto que asumo con mucho entusiasmo y alegría”, apuntó la nueva jefa de la compañía. “Donde otros ven límites, yo veo oportunidades”.

Leo está convencida de que Puerto Rico aún tiene margen de crecimiento.

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Escuchar, desafiar y convertir

Esa determinación no solo nace del optimismo. Su mirada proviene de una formación que integra tres áreas de pericia.

“Todo mi background en insights me enseñó muchísimo a escuchar, a entender, a leer los datos y a conectarlos con las ideas”, explicó.

Por su parte, de la innovación ha aprendido a “desafiar el status quo” y a encontrar oportunidades que normalmente otras personas no ven.

“Y el mercadeo, al final, ayuda a convertir esas ideas en realidad, a conectar y a hacerlo mucho más atractivo para el consumidor”, detalló.

Esta combinación tridimensional orientará su estilo de liderazgo en el archipiélago.

Más que una planta

Con esa visión de crecimiento, la ejecutiva concibe a PepsiCo y su presencia en el país como un motor de desarrollo productivo.

Y es que la compañía mantiene en operación desde hace 44 años una planta de manufactura de snacks en Barceloneta, que elabora más de 5,500 toneladas de alimentos y cuenta con 116 colaboradores.

“Estamos muy contentos y orgullosos de nuestra planta, que se sigue renovando, transformando y que produce no solamente para Puerto Rico, sino que también tiene capacidad para producir para otros mercados”, resaltó.

La fábrica también permite responder a las preferencias del mercado local. Por ejemplo, en el país se fabrican productos exclusivos –como Tostitos Spicy Quesadilla, Tostitos Walking Taco y toda la variedad de Chicharrón Isleño– que, según Leo, tienen potencial para ser exportados.

“PepsiCo Puerto Rico tiene mucho que aportar a nivel regional y en el Caribe”, puntualizó la gerente general. “También tenemos la capacidad de entender al consumidor caribeño desde Puerto Rico”. A esto se suman la ventaja geográfica del país y el apoyo del centro de distribución en Cataño.

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PepsiCo Puerto Rico ( Suministrada )

“Es una combinación única de factores que posiciona a PepsiCo y a Puerto Rico como un mercado con muchísimo que ofrecer: buenas prácticas, talento y liderazgo, no solo internamente, sino también para el resto de la región, el Caribe y Latinoamérica”, manifestó.

Opciones para todos los consumidores

La nueva gerente general, oriunda de Venezuela, además, se encuentra con un consumidor boricua al que describe como “más informado”, “más conectado digitalmente” y “mucho más consciente de sus decisiones de compra”.

Esa evolución también ha ampliado la conversación en torno a los snacks, ante el creciente interés por alimentos que contribuyan a un estilo de vida más equilibrado.

“Esta evolución de hábitos la tomamos como una oportunidad para seguir transformándonos, adaptándonos e innovando”, aseguró. “Sabemos que en Puerto Rico hay cambios demográficos que invitan a la industria a seguir introduciendo nuevos productos alineados con esa búsqueda de bienestar”.

Ante esto, PepsiCo ha incorporado alternativas horneadas como Simply o Lay’s Baked, otras opciones como Smartfood y la propuesta NKD, además del portafolio de Quaker, que incluye cereales y snacks nutritivos a base de avena, ofreciendo una gama cada vez más amplia de opciones para los consumidores.

Al mismo tiempo, la empresa mantiene opciones para quienes priorizan la conveniencia, la indulgencia, el sabor característico de sus marcas o la experiencia de chuparse los dedos luego de comerse unos Doritos o unos Cheetos.

“Es contar con una oferta lo suficientemente amplia e interesante como para que cada consumidor pueda encontrar su producto ideal, de acuerdo con lo que esté priorizando en ese momento”, afirmó.

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El talento local como prioridad

Para Leo, esta isla —que la ha recibido, junto a su esposo e hijos, con amabilidad y un calorcito que disfruta— representa más que un mercado consolidado.

Cuando habla de cómo quiere impulsar esa reinvención, Leo vuelve siempre al mismo punto: las personas.

“Mi prioridad número uno es seguir fortaleciendo a nuestro equipo, nuestro talento profesional, tanto en ventas como en manufactura. Seguir desarrollando esas capacidades que nos permitan crecer juntos”, sostuvo.

Otra de sus prioridades será integrar a Puerto Rico en esas “grandes conversaciones”, tanto a nivel regional como global, para que el mercado se consolide y crezca.

Cuando mira al futuro, la nueva gerente general vislumbra su gestión como el inicio de “un círculo virtuoso de crecimiento que arrope a todos”, con una operación más sólida, un equipo más desarrollado y preparado, una visión renovada y una mayor capacidad para generar oportunidades.

“Me gustaría que se recordara mi paso como una etapa en la que nos atrevimos a pensar en grande, a pensar diferente, en positivo y en crecimiento, para nuestra gente, para nuestra comunidad y para Puerto Rico”, reiteró.