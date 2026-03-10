La empresa puertorriqueña Power Solar ha mantenido su liderato en el mercado altamente competitivo de soluciones de energía alterna en Puerto Rico, en gran parte por su enfoque en brindar una experiencia “todo en uno” a su clientela, enfatizó su presidente y principal oficial ejecutivo, Enrique González. Esto incluye diversas alternativas de financiamiento propio a tasas competitivas, así como el manejo de garantías de sus distintos productos y servicios, todo sin intermediarios.

“Desde el principio, nos hemos enfocado en hacer que el proceso de adquirir, instalar y correr un sistema solar sea lo más sencillo y eficiente posible”, indicó González. Por eso, operan bajo una estructura integrada que les permite ofrecer al cliente financiamiento directo, servicio centralizado y garantías administradas localmente, “todo en un solo lugar”.

PUBLICIDAD

Dentro de esta estructura se encuentra su división de financiamiento propio, Power Financial. Esta amplía las alternativas para facilitar la adquisición de un sistema solar, entre las que se encuentra un modelo de leasing con garantía a 25 años –único en el mercado local–, así como diversas opciones de préstamos, incluido Flexi Pay, un préstamo que permite realizar pagos mensuales bajos y accesibles.

Cubriendo todas las basesPero más allá del aspecto de financiamiento, Power Solar optimiza y simplifica la experiencia del cliente al adquirir un sistema solar. Para ello, anticipa sus necesidades para ayudarle a proteger su inversión, ofreciendo también servicios de tratamiento de techo que aseguren que la estructura esté lista y protegida antes de la instalación.“Siempre buscamos hacerle la vida más fácil al cliente, sin terceros ni intermediarios”, aseguró González. Mencionó que, a diferencia de otras industrias, un sistema solar combina componentes de distintos fabricantes, cada uno con su propia garantía.

Precisamente por esto, el manejo integrado y respaldo de garantías que es fundamental.“Tomamos la gestión de garantías muy en serio y nos aseguramos de educar al cliente”, subrayó González, al destacar que, además de las garantías de los fabricantes, Power Solar ofrece garantía de servicio y mantenimiento del equipo, así como de daños causados por eventos como huracanes o terremotos.

La atención personalizada no termina una vez instalado el equipo. Power Solar se enfoca en el soporte constante y en una respuesta ágil ante cualquier eventualidad, pues la tranquilidad de sus clientes es una prioridad. Para ello, desde hace dos años ha reforzado el área de servicio de emergencia con cobertura 24/7, o 24/Siempre.

PUBLICIDAD

Auge en el sector de apartamentosAl reconocer el enorme potencial de crecimiento en el segmento de apartamentos, a pesar de las limitaciones que dichas unidades presentan a primera vista, Power Solar se dio a la tarea, hace varios años, de establecer la colaboración ideal para atender esta situación. Hoy, González reconoce que la alianza con el fabricante Ecoflow es una de las mejores decisiones que ha tomado.

“Desde que nos convertimos en el distribuidor oficial de Ecoflow en Puerto Rico, las ventas han superado las expectativas, hasta el punto de que ahora lideramos esta categoría, con el 70 % del mercado”, comentó.

De hecho, Puerto Rico es tan importante para Ecoflow que actualmente la isla es la única región en la que el fabricante ofrece una garantía de diez años, a diferencia de otros mercados donde proporciona una de cinco años.

Más que ahorro, continuidadEntender cómo funciona un sistema solar es más simple de lo que parece. En pocas palabras, un sistema solar capta la energía del sol mediante placas instaladas en el techo. Esa energía se convierte en electricidad utilizable mediante un inversor y, cuando el sistema incluye baterías, se almacena para ofrecer respaldo en momentos críticos.

De acuerdo con González, la diferencia clave para Puerto Rico es la batería, porque producir energía es importante, pero poder usarla cuando la red falla es lo que realmente transforma la experiencia. Contar con un sistema solar con batería permite ahorrar y también tener una continuidad y estabilidad energética.

“Durante el día, mientras haya sol, las placas continúan generando energía para alimentar el hogar. Si el sistema integra baterías, el excedente se almacena para utilizarse más adelante”, expuso el ejecutivo. “Es decir, de día produces y usas esa energía y de noche usas la que almacenaste en las baterías”.

Por ello, dado que cada sistema se diseña de forma personalizada, es necesaria una evaluación individualizada para desarrollar una solución eficiente, segura y alineada con las necesidades de cada hogar.

“Lo que realmente ofrece tranquilidad al cliente es saber que cuenta con una compañía que administra el servicio, el financiamiento y las garantías 100 % locales. Eso brinda mayor seguridad y confianza a largo plazo”, concluyó.