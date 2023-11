Desde 2017, Power Solar ha cambiado la forma en que Puerto Rico se ilumina y potencia sus hogares y negocios, desplegando tecnología avanzada en energía renovable, sustituyendo la incertidumbre por la confiabilidad con sus placas solares y sistemas de almacenamiento de energía.

“Queremos que las personas tengan la tranquilidad de que siempre van a tener energía eléctrica. Si viene una emergencia, que no tengan que pensar en comprar gasolina, hielo o diésel. Si padecen de alguna condición médica, que sus equipos permanezcan funcionando”, comentó Jorge Medina Rivera, director de Operaciones de Power Solar.

La compañía local ofrece placas solares con y sin baterías para residencias, comercios y empresas industriales. Recientemente, sus soluciones se han extendido a espacios más pequeños.

“Hace año y medio, no había sistemas solares para apartamentos. Pero ahora, gracias a las baterías EcoFlow, los clientes pueden tener placas portátiles que se pueden colocar en balcones, por ejemplo”, indicó.

Asimismo, añadió que, en la isla, cerca del 98% de los sistemas solares se venden con baterías Tesla. “Antes del huracán María, se vendían sin baterías, pero luego todo cambió porque si se va la electricidad, las placas no van a funcionar. Las baterías dan esa energía porque garantizan que los inversores permanezcan encendidos siempre”, dijo Medina Rivera.

Para cumplir su misión de mantener energizados los hogares puertorriqueños, Power Solar —reconocida como la distribuidora Sunnova Platinum más eficiente en la isla— tiene un almacén de 150,000 pies cuadrados, lleno de inventario.

“Siempre tenemos materiales de inventario listos para ser instalados. Por ejemplo, ahora, tenemos 70 contenedores de placas solares en almacenamiento y más de 2,000 baterías”, detalló.

Actualmente, la empresa cuenta con un robusto equipo de 800 consultores en ventas y sustenta más de 500 empleos directos a través de sus 150 brigadas de instalación y servicio técnico. En cuanto a su impacto en el mercado, más de 50,000 clientes ya experimentan los beneficios de su servicio, con significativos ahorros en sus facturas eléctricas.

“Nuestro objetivo principal es llevar al cliente a pagar $4, que es el cargo mínimo que cobra LUMA Energy por mantenerse conectado. Pero todo depende de si el cliente no cambia el consumo estimado que nos ha indicado”, explicó Medina Rivera.

La experiencia de la energía solar

Miguel Rivera Carreras, residente en Carolina, es uno de los muchos casos en los que la compañía ha materializado su promesa de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Opté por instalar placas solares porque, lamentablemente, en Puerto Rico el sistema de energía eléctrica está sumamente dañado. Mi área de residencia es una donde hay muchos bajones de energía eléctrica y de voltaje. Tenía entre 30 a 35 cambios de voltaje todos los días”, expresó el cliente, quien se ahorra entre $85 a $100 mensuales aproximadamente.

Reflexionando sobre su experiencia, Rivera Carreras subraya la confiabilidad como el aspecto más sobresaliente; una característica que ha apreciado desde que Power Solar equipó su vivienda de dos pisos con un sistema solar a finales de 2020.

“Para mí fue muy importante la confianza que me transmitió el representante de ventas que me visitó. No vino con trampas ni trucos de ventas; sabía lo que decía. Me preguntó sobre mis necesidades y me ofreció una buena oferta. Me presentó todas las alternativas de financiamiento”, contó.

Otro aspecto que Rivera Carreras resaltó es la accesibilidad de los consultores de la empresa, que recientemente anunció la disponibilidad de un centro de llamadas que opera las 24 horas, los 7 días a la semana, y de técnicos en horarios nocturnos para resolver casos de emergencia.

Según Medina Rivera, Power Solar tiene opciones de financiamiento con el banco Sunnova Energy, Popular Auto y la Cooperativa Caribe Federal.

“Ofrecemos financiamiento desde cinco hasta 25 años. Todo depende del tipo de cliente y la cantidad que desee pagar. En ninguno de nuestros financiamientos se hacen pagarés o hipotecas de la casa”, aseguró el director de Operaciones, añadiendo que, si el cliente vende su hogar, el sistema es transferible al nuevo propietario.

En cuanto a la instalación de los equipos, Medina Rivera indicó que se demoran un tiempo estimado de 30 a 45 días desde que se firma el contrato. Las baterías y placas solares vienen con una garantía de 25 años, asegurando así la tranquilidad y confianza de los consumidores.

Para explorar la gama de productos que ofrece Power Solar para su hogar o negocio, llame al 787-331-1000 o al 787-331-4000, o acceda al sitio web powersolarpr.com.