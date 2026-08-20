Bajo el histórico domo del Tropicana Field, entre el sonido del bate conectando la pelota y los gritos de los aficionados, el sabor puertorriqueño se apoderó el pasado domingo de la casa de los Rays de Tampa Bay, en Florida. No era una jornada cualquiera. Se conmemoraba el National Rum Day y seis rones boricuas saltaron al terreno de juego como protagonistas.

La celebración marcaba un nuevo capítulo en la estrategia comercial del Programa Rones de Puerto Rico, que ha ampliado su presencia en las Grandes Ligas durante este año.

“Estamos celebrando doble y en grande. Es nuestro primer año auspiciando estos equipos y uno de ellos, los Rays, actualmente está en el primer lugar de la Liga Americana”, manifestó Carlos Herrero, director del Programa.

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En el estadio de Tampa están a la venta Don Q, Bacardí, Ron del Barrilito, Capó, Capicú y Ron Coquí. Para esta ocasión, diseñaron cuatro cocteles, entre ellos el Hand Shake Piña Colada y el Mojito-Rican.

“No son muestras; los tenemos a la venta. No los estamos regalando; no es un auspicio por un día, es una colaboración a largo plazo”, puntualizó el funcionario.

Un impulso para todos

“Este cambio de enfoque también ha sido posible gracias al respaldo y la visión de la gobernadora Jenniffer González y del secretario Carlos Ríos Pierluisi. Les agradezco la confianza de permitirnos darle este giro al Programa y reenfocar nuestros esfuerzos hacia las ventas, la distribución y la apertura de nuevos mercados”, expresó Herrero.

“¿De qué te vale promover y mercadear un producto si no lo tienes a la venta en esos lugares?”, cuestionó. “Al final del día, queremos que nuestros rones estén disponibles para más consumidores y continúen creciendo fuera de Puerto Rico”.

En el estadio de Tampa están a la venta Don Q, Bacardí, Ron del Barrilito, Capó, Capicú y Ron Coquí. ( Suministrada )

“Lo logrado no se limita a Tampa. Durante esta nueva etapa del Programa, Rones de Puerto Rico ha concretado acuerdos con cuatro franquicias de Major League Baseball —Yankees, Mets, Marlins y Rays—, llevando nuestras marcas a algunos de los mercados y escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos. Más que presencia de marca, estos acuerdos buscan generar puntos de venta, ampliar la distribución y acercar nuestros rones a nuevos consumidores”, dijo Herrero. Agregó que ahora el reto consiste en “convertir cada una de estas oportunidades en ventas, distribución y crecimiento para nuestros roneros”.

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Este esfuerzo ocurre en un momento favorable para la industria luego de que el Rum Tax Cover-Over, mecanismo mediante el cual se transfiere al gobierno local el arbitrio federal recaudado sobre el ron producido en el archipiélago y vendido en Estados Unidos, aumentó de $10.50 a $13.25 por proof gallon a partir de enero de 2026.

Además, nueve destilerías artesanales y medianas se incorporaron al Programa hace unos meses, algo que no ocurría desde hace 16 años. La integración les permite acceder a los beneficios y oportunidades que ofrece el Programa, ampliando sus posibilidades de crecimiento y exportación.

“Estamos dando a conocer desde los roneros más grandes hasta los más pequeños. Le estamos dando oportunidades a todos”, puntualizó el director.

“Buscar nuevas oportunidades de venta y distribución es esencial para mantener la competitividad de la industria. El mercado ha cambiado y tenemos que evolucionar con él, abriendo mercados y acercando nuestros rones a nuevos consumidores”, sostuvo Herrero.

Para los pequeños destiladores, el salto a estos escenarios ha tenido un impacto considerable.

“Hay dueños que antes vendían 40 cajas al año y ahora van por 400 al mes”, ejemplificó Herrero. “Es una historia brutal; está funcionando”.

Una vitrina para nuevos paladares

La producción de ron forma parte de la historia económica y cultural de Puerto Rico desde la época de la industria azucarera. Hoy, emplea a unas 800 personas y alcanzó una producción de 31.6 millones de galones en 2025. Puerto Rico, además, elabora el 70 % del ron que se consume en la nación norteamericana.

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“Puerto Rico tiene en el ron uno de sus productos más importantes. Nuestra responsabilidad es no conformarnos con lo que hemos logrado, sino crear las condiciones para que se venda más, llegue a más mercados y nuestra industria continúe creciendo”, sostuvo Herrero.

Sobre la oportunidad de presentar el producto ante nuevos consumidores, añadió: “Queremos dejarles saber que tenemos un muy buen producto; que la pueden pasar bien y que nuestros rones puertorriqueños se añejan por un mínimo de un año. Pero, sobre todo, que se hacen con mucho cariño y empeño”.

“Todos los días, los directores y gerentes de F&B (food and beverage) me dicen: ‘Carlos, estamos vendiendo mucho; es un buen producto’”, contó. “Lo consideran prémium y les encanta porque traemos esos sabores distintos al paladar americano. Hay que estar bien orgullosos de nuestro producto”.

“Vamos a seguir y no vamos a fallar”

Como parte de la activación en el Tropicana Field, con la compra de cada cóctel, los fanáticos recibían gorras o vasos conmemorativos.

Pero la fiesta no culminó con el último out. La marea boricua cruzó la calle hacia Ferg’s Sports Bar, un icónico punto de encuentro local, para un after party que afianzó la presencia del producto.

“Debemos tener nuestros rones a la venta no solo en el estadio, sino también en restaurantes, bares y tiendas de licores”, resaltó.

La próxima activación en el diamante será el 15 de septiembre, cuando Rones de Puerto Rico auspiciará la Noche de la Herencia Puertorriqueña en el Tropicana Field, en honor a la memoria del inmortal Roberto Clemente.

“Me siento muy orgulloso”, apuntó Herrero con la voz entrecortada. “Literalmente, estamos en Grandes Ligas, vamos a seguir y no vamos a fallar”.