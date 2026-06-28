Más allá de los tradicionales hotdogs y el popcorn, un sabor boricua conquista el paladar de miles de fanáticos de las Grandes Ligas en Nueva York y Florida: los rones puertorriqueños.

Por primera vez, el Programa de Rones de Puerto Rico logró acuerdos comerciales con cuatro organizaciones –Yankees, Mets, Rays y Marlins–, convirtiendo al “pasatiempo nacional” en una vitrina para una de las industrias más emblemáticas de la isla.

“Es la primera gran oportunidad de empezar a mercadear Rones de Puerto Rico en el mercado americano”, afirmó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La iniciativa une dos de las grandes pasiones de los puertorriqueños: el béisbol y el ron. Busca convertir esa conexión en una estrategia de desarrollo económico mediante la ampliación de la presencia del producto, el impulso a las exportaciones y la creación de nuevas oportunidades para las destilerías grandes y pequeñas.

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“En cada juego que se vende un ron de Puerto Rico significa que les estamos preparando el paladar para que se juqueen con los rones de Puerto Rico; para que compren rones de Puerto Rico; para que ese ron se pueda exportar a ese estado”, apuntó la primera ejecutiva del país.

Cómo se concretó el acuerdo

Hace apenas ocho meses, esa hazaña parecía imposible. Pero Carlos Herrero, director del Programa Rones de Puerto Rico, estaba decidido. Sin intermediarios y con un equipo de cuatro empleados, contactó directamente a las organizaciones y comenzó a escribirles.

“La gente me decía: ‘Estás loco’. Hasta que cayó el primero”, relató el funcionario. “Que una islita logre esto es enorme. Normalmente, solo entra un producto. Nosotros metimos cuatro en Nueva York y seis en Tampa. Es un logro”.

Los rones puertorriqueños han tenido gran acogida en los estadios que participan de este acuerdo. ( BrandStudio )

En los estadios de los Yankees, Mets y Marlins se ofrecen Don Q, Bacardí, Barrilito y Capó. Mientras, en el de los Rays se incluyen el Capicú y el Coquí.

Adelantó que hay otros tres equipos, así como industrias del deporte y el entretenimiento, interesados en los rones que se producen en suelo borincano.

Una vitrina sin precedentes

Además de los juegos de temporada regular, las alianzas permiten presencia durante todo el año mediante eventos especiales, hospitalidad, experiencias para fanáticos, actividades corporativas y otras plataformas comerciales de estas organizaciones.

“Esto es un jonrón con bases llenas en el noveno inning, hay dos outs, tres bolas, dos strikes y estamos perdiendo por tres carreras. Esa es la magnitud de esto”, describió, por su parte, Carlos J. Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

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Según Ríos Pierluisi, el Programa de Rones de Puerto Rico se ha transformado, dejando de enfocarse únicamente en actividades promocionales para priorizar la expansión de los puntos de venta y la distribución.

Desde la izquierda, Willianette Robles Cancel, Carlos J, Ríos Pierluisi, Carlos Herrero, la gobernadora Jenniffer González Colón y Jorge L. Pérez (en segundo plano). ( BrandStudio )

De 40 a 300 cajas

Los acuerdos, con una inversión de $1.5 millones, ya han comenzado a dar frutos.

“Antes, el ron Coquí vendía unas 40 o 50 cajas en Estados Unidos. De momento, el distribuidor me llama: ‘Necesito que me entregues 300 cajas hoy’”, contó la propietaria María Cristina Morales.

El aumento de las ventas también incrementará el reembolso del arbitrio del ron, recurso que se reinvertirá en el desarrollo de la industria.

“La meta es seguir promocionando la capital del ron del mundo que es Puerto Rico”, puntualizó González Colón.

Un impulso al turismo

Esta iniciativa también fortalece la estrategia de posicionamiento de Puerto Rico como destino turístico.

“Representa una oportunidad para abrir nuevos mercados”, resaltó Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo. “Nos apoya muchísimo en la promoción”.

Eso fue lo que vivió Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, durante una reciente visita al Citi Field, en Nueva York. Allí observó a decenas de fanáticos consumiendo rones boricuas, mientras la bandera y el nombre del archipiélago formaban parte de la experiencia.

“Todo esto es una invitación a que nos visiten y vean dónde se elaboran esos rones”, sostuvo.

En consecuencia, durante esta temporada de las Grandes Ligas, Puerto Rico la ha sacado del parque.

“Nosotros no estamos vendiendo un ron. Estamos vendiendo ‘Rones de Puerto Rico’. Eso es un sello de calidad”, aseguró la gobernadora.