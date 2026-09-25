El celular deja de funcionar justo antes del viaje. Allí tenías los pasajes, las reservaciones y el itinerario. Para Samsung, la pregunta ya no es qué le pasó al equipo, sino qué necesita realmente el cliente: una reparación, un smartphone nuevo o la transferencia de la información a otro dispositivo.

Con esa filosofía, la compañía inauguró el pasado 24 de septiembre Smart eXperience Center, en Carolina.

“Nuestro enfoque es poder darle una solución al problema que tiene usted como persona”, puntualizó Franklin Castillo de Sola, director regional de Satisfacción al Cliente de Samsung. “Es darle al cliente todo lo que necesita según la situación particular que tenga”.

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Esa transformación se refleja, además, en el diseño del espacio. En lugar de mostradores, hay mesas abiertas, estaciones móviles, una sala de espera y un área infantil. La intención, aseguró el directivo, es ofrecer un servicio cercano y sin prisa.

Nuevo equipo de servicio al cliente del Samsung Smart Center de Puerto Rico, junto a Franklin Castillo, director regional de Satisfacción al Cliente de SELA; Kuba Baek, BM de Customer Satisfaction de SELA; Frank Palacios, de Refricentro, socio comercial del CSP para productos DA; y Joe Balerdi, de Topp Solutions, socio de servicios del Smart Center. ( Suministrada )

Descubrir y experimentar

El establecimiento permite a los visitantes interactuar con teléfonos inteligentes, tabletas, wearables y accesorios de última generación. Además, cuenta con un showroom de SmartThings para mostrar cómo interconectar electrodomésticos y dispositivos móviles en un mismo ecosistema.

“Puedes ver toda tu casa y tener el control: poner música, ver lo que hay en el refrigerador o encender el aire acondicionado. Queremos que maximicen el uso de sus productos”, señaló. Añadió que ofrecerán talleres, demostraciones, lanzamientos y sesiones dirigidas para aprovechar mejor las funciones de los equipos.

Servicio técnico a la vista

Como parte de la experiencia, el Face-to-Face Repair permite a las personas observar a los técnicos mientras trabajan.

El centro cuenta, además, con áreas de diagnóstico y soporte, así como con un almacén de repuestos originales, por lo que algunas reparaciones podrían completarse en una o dos horas. Asimismo, cuenta con un punto de recolección y reciclaje de equipos y baterías en desuso de cualquier marca.

Con esta apertura, que ofrece servicio en todo el archipiélago, Samsung refuerza su presencia en el mercado puertorriqueño.

El Smart eXperience Center, ubicado en Trujillo Bajo, recibe al público de martes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

“Vengan, conozcan y disfruten de los servicios que ofrecemos”, recalcó Castillo de Sola. “Podemos ayudar mucho a mejorar el estilo de vida de la gente en Puerto Rico”.