La nueva Lincoln Navigator incorpora funciones de aromaterapia, visuales inmersivos, reclinación automática de asientos y masaje, apostando por una experiencia enfocada en la comodidad y el bienestar. Para la marca, el lujo contemporáneo está ligado al confort y a la funcionalidad cotidiana.

Rosángela Guerra, directora de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, y Ramón Vega, presidente de Autos Vega Group, distribuidor exclusivo de Lincoln en la isla, en el concesionario San Juan Lincoln. ( BrandStudio )

“Me gusta describirlo como un lujo silencioso, porque no somos una marca presuntuosa”, expresó Rosángela Guerra, directora general de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

La Navigator, que debutó globalmente en 1997 y actualmente presenta su quinta generación, fue pionera en el segmento de SUVs prémium de gran tamaño con tres filas de asientos.

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Imponente y elegante

Hoy, con una propuesta renovada, combina un diseño audaz con tecnología enfocada en la funcionalidad y la conectividad.

A primera vista, el vehículo proyecta una presencia imponente, con una amplia parrilla, la emblemática estrella iluminada de Lincoln, la distintiva barra de luces y líneas de diseño que refuerzan su identidad.

“Los diseñadores de Lincoln se inspiran muchísimo en la aviación y en los cohetes espaciales”, comentó Guerra. “Queremos que te sientas como un pasajero de primera clase”.

Uno de los elementos más llamativos es la exclusiva Lincoln Split Gate, una puerta trasera dividida horizontalmente que permite abrir de forma independiente la sección superior o inferior. Además, la puerta inferior sirve como banco, con capacidad de hasta 500 libras, ideal para actividades al aire libre, desde un compartir con amistades hasta una tarde de playa.

La personalización también juega un papel esencial. Por ello, el Jet Package ofrece detalles exteriores en negro, mientras que la versión Black Label es descrita por la ejecutiva como “la joya de la corona”.

Un santuario sobre ruedas

Sin embargo, es en el interior donde la marca concentra gran parte de su propuesta de lujo, descrita como “un santuario sobre ruedas”.

La cabina fue concebida como un espacio de relajación, con funciones que transforman el tiempo en la carretera en un momento de bienestar.

El sistema Lincoln Rejuvenate integra una experiencia multisensorial con iluminación ambiental, visuales inmersivos, masaje y aromaterapia con la función Digital Scent, exclusiva en su clase.

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Los ocupantes pueden seleccionar temas inspirados en auroras boreales, cascadas y otros elementos naturales, mientras que el interior se impregna de fragancias florales, de bosque o de aire fresco.

“Es como un spa”, resumió Guerra.

Tecnología intuitiva

Otro de sus protagonistas es Lincoln Digital Experience, que cobra vida a través de la nueva pantalla panorámica de 48 pulgadas, diseñada para ser sencilla e intuitiva para el conductor.

“Verdaderamente, cuando estás manejando, te das cuenta de que toda la información está a tu alcance sin tener que apartar la vista de la carretera”, explicó, por su parte, Ramón Vega, presidente de Autos Vega Group, distribuidor exclusivo de Lincoln en el país. Esto permite mantener la información visible de forma más accesible para el conductor.

Compatible con Apple CarPlay® y Android Auto™, el conductor puede colocar en la pantalla aquellos gadgets y aplicaciones de su preferencia, como mapas, reloj o temperatura. Según la marca, esto mejora la experiencia de manejo, conectividad y entretenimiento.

La nueva Lincoln Navigator, SUV insignia de la marca de lujo, está disponible en San Juan Lincoln. ( BrandStudio )

Fuerza y seguridad

La Navigator fue diseñada para adaptarse a cualquier estilo de vida, incluso a los más dinámicos y exigentes.

Bajo el bonete, cuenta con un motor V6 biturbo de 3.5 litros, con 440 caballos de fuerza y 510 libras-pie de torque, combinado con una transmisión de diez velocidades y capacidad de remolque de hasta 8,700 libras.

“Puede ser un vehículo de uso diario, para el trabajo –donde puedes descansar si te estás moviendo de una reunión a otra–, para ir de camping con la familia en el fin de semana o para llevar el bote”, indicó Guerra. “Es totalmente flexible”.

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Y para Puerto Rico, donde conducir incluye tapones y carreteras inestables, los sistemas de asistencia y seguridad son vitales. Este modelo cuenta con freno automático de emergencia, cámara 360°, control de crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y tecnología que ayuda a mantenerse en el carril, entre otras avanzadas funciones de asistencia al conductor.

La experiencia de la marca no culmina al salir del concesionario. Autos Vega Group, con más de 60 años de historia, ha desarrollado servicios y actividades para fortalecer la relación con sus clientes de San Juan Lincoln, como asistencia técnica a domicilio y eventos privados en sus instalaciones.

De esta manera, el concesionario busca extender la experiencia de comodidad más allá del vehículo.

Según los ejecutivos, la Lincoln Navigator busca atraer a consumidores dinámicos que valoran la comodidad, la tecnología y la versatilidad.

“Es un lujo práctico y funcional que añade valor a quienes buscan una experiencia superior en cada trayecto”, puntualizó Vega.