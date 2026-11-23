Encontrar el mejor precio de un producto puede requerir revisar varios shoppers, comparar ofertas y evaluar distintas opciones antes de tomar una decisión de compra. En una temporada como la de Black Friday, cuando se multiplican las promociones, ese proceso puede requerir todavía más tiempo y atención.

Más allá de este período, facilitar la búsqueda y comparación de precios fue uno de los aspectos señalados cuando Shop.pr consultó a sus usuarios sobre las características que querían ver en la plataforma.

Como respuesta a esta necesidad, se desarrolló Shop+, una herramienta disponible en versión beta que incorpora inteligencia artificial para facilitar la búsqueda y comparación de productos, descubrir recetas y ayudar a planificar compras mediante una conversación con el usuario.

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La idea se resume en una frase: “Antes, tú buscabas la información. Ahora, Shop+ te ayuda a encontrarla”.

“Shop+ incorpora una nueva funcionalidad con inteligencia artificial que busca hacer más fácil y ágil la manera en que nuestros usuarios buscan y comparan dentro de Shop.pr”, resumió la gerente de Operaciones Digitales de GFR Media, Karla Marín Toro.

De buscar productos a expresar lo que necesitas

Con Shop+, la experiencia de búsqueda se amplía: el usuario puede escribir lo que necesita y recibir orientación a partir del contenido disponible en Shop.pr sin depender únicamente de la navegación tradicional.

Esta nueva forma de interacción se organiza en tres tipos de asistencia:

Comparar y ahorrar: Buscar y comparar productos, precios y ofertas disponibles para encontrar mejores opciones.

Buscar y comparar productos, precios y ofertas disponibles para encontrar mejores opciones. Inspirar y descubrir: Explorar recetas e ideas para las compras.

Explorar recetas e ideas para las compras. Organizar y planificar: Organizar las compras según las necesidades y el presupuesto del usuario.

Así puedes comenzar a utilizar Shop+

El desarrollo de Shop+ respondió a un propósito concreto.

“No queríamos incorporar la inteligencia artificial simplemente por tenerla. Queríamos utilizarla para resolver necesidades reales”, explicó Marín Toro.

Para aprovechar estas funcionalidades, el usuario debe acceder a www.shop.pr/agentes y registrarse. Una vez completado el registro, podrá acceder a la herramienta y escribir lo que necesita en lenguaje natural, sin tener que utilizar términos específicos de búsqueda.

Estas son algunas de las consultas que puede realizar:

Para comparar precios: “¿Dónde está más barato el pollo?”.

“¿Dónde está más barato el pollo?”. Para encontrar recetas: “¿Qué cocino con lo que tengo en la nevera?”.

“¿Qué cocino con lo que tengo en la nevera?”. Para planificar compras: “Tengo $100 para comprar para 5 personas, ¿qué busco?”.

La herramienta interpreta estas consultas y utiliza la información disponible en Shop.pr para ofrecer opciones relacionadas con lo que busca.

Esto es solo el comienzo

Las consultas y las funcionalidades que utilicen los usuarios con mayor frecuencia ayudarán a identificar oportunidades para mejorar Shop+ e incorporar nuevas opciones que respondan a sus necesidades.

La intención es que la herramienta continúe desarrollándose a partir de las necesidades de los consumidores.

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Shop Pack lleva las ofertas a distintos pueblos de la isla

Durante la semana del Black Friday, Shop.pr también extenderá la experiencia fuera del entorno digital con el Shop Pack, que reúne shoppers de los comercios participantes para su distribución en distintos pueblos de Puerto Rico.

Los "shoppers" del Shop Pack también estarán disponibles en Shop.pr. ( BrandStudio )

Los shoppers también estarán disponibles en Shop.pr, donde Shop+ ofrece otra opción para buscar productos, comparar precios y planificar compras.

Busca el Shop Pack en tu área durante la semana de Black Friday y descubre las ofertas de los comercios participantes.

Más Ahorro. Más inteligente. Más Shop.

Accede a www.shop.pr/agentes, conoce Shop+ y descubre cómo puede ayudarte a comparar precios, encontrar recetas y planificar tus compras.