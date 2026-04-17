Aunque la intención inicial de la empresa Terra Tile, fundada en 2012, se circunscribía a vender sus productos al por mayor a las ferreterías y tiendas de losa en el país, la clientela llegaba a su almacén en Vega Alta buscando soluciones para sus proyectos personales.

Gloricruz Reyes Rivera y Nelson Ruiz Colón, propietarios de Terra Tile, en Vega Alta. ( BrandStudio )

Motivados por la necesidad del servicio a residentes y comunidades de la zona, sus propietarios, Gloricruz Reyes Rivera y Nelson Ruiz Colón, decidieron convertir el depósito de materiales en un lugar para exhibir sus distintos ofrecimientos.

Sin embargo, el espacio de 3,000 pies cuadrados se hizo pequeño. Tras el crecimiento experimentado en el negocio que, en 2025, cerró con ventas ascendentes a $10 millones, la pareja construyó un showroom de 12,000 pies cuadrados.

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Con este nuevo exhibidor, que cuadruplica el espacio del anterior, los empresarios consolidan sus operaciones en un moderno escaparate ubicado en el área de los almacenes de la PR-2, en el llamado ‘Pueblo de los Maceteros’, donde invirtieron unos $4 millones.

terra Tile cuenta con losas, tanto para pisos como para paredes, y en cerámica y porcelanato. ( BrandStudio )

De acuerdo con Reyes Rivera, “este nuevo showroom ha sido muy bien pensado; es como nuestro bebé. Realmente, el cambio es notable porque de 3,000 pies cuadrados nos mudamos a un espacio de 12,000 pies cuadrados. Ahora, estamos ubicados en un lote de terreno de 5 cuerdas en la PR-2, con dos hangares en cemento de 25,000 pies cada uno”, apuntó la también presidenta y gerente general.

“Antes, vendíamos en la tienda y el cliente debía llegar al almacén a buscar el material. Así que, con esta mudanza, estamos reagrupando operaciones para que las personas puedan hacer sus compras y recogerlas en un mismo lugar y con mayor facilidad”, reveló.

Desdecristales fijos y mezcladoras, hasta grifosde ducha y losas de piso y paredes, la variedad de Terra Tile es impresionante. ( BrandStudio )

Asimismo, destacó que el propósito de la mudanza es atraer a más clientes y diferentes nichos de mercado.

“En estas nuevas instalaciones tenemos el espacio para ver toda la parte técnica y de apoyo, tanto al arquitecto, como al desarrollador, al contratista y al diseñador. Que podamos poner nuestras instalaciones a su disposición para, entonces, atraer a más clientes”, mencionó.

Sobre este particular, subrayó que la exhibición de losas es importante y en su localidad anterior no tenían el espacio necesario para mostrar los productos en toda su variedad.

“Además, se hacía un poco difícil porque el ser humano, si no puede imaginar bien las cosas, tiene que verlas y tocarlas. Así que la exhibición que tenemos ahora es de vanguardia. Es una exhibición en la que cada losa que estamos poniendo viene con una foto donde se puede ver el ambiente donde estará instalada”, reveló.

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Cuenta con la facilidad de "lay-away" para facilitarle a sus clientes la compra de los productos. ( BrandStudio )

“Cada vendedora tiene una mesa de trabajo donde se pueden poner las losas y presentar la paleta de colores que se podrían utilizar en el diseño que estamos ayudando a hacer”, agregó.

Otro de los cambios es el aumento de espacios para estacionamiento, en el cual se podrán acomodar hasta 60 vehículos cómodamente.

“Hemos hecho una inversión considerable de unos $4 millones con la fe y la certeza de que realmente estamos haciendo un cambio para mejorar y llegar a nichos de mercado a los que no habíamos podido llegar por la ubicación en la que estábamos”, aseguró.

Crecimiento de la empresa

Según Reyes Rivera, la clave para el éxito empresarial está ligada al servicio que brinda una veintena de empleados que laboran en el lugar, seguida de la calidad del material que venden y la competitividad en precios.

Grifos de ducha en diversos terminados que realzan la decoración. ( BrandStudio )

Su planteamiento es validado por el aumento en el volumen de ventas que, en 2025, se elevó a $10 millones.

“Para ser un negocio local, una pyme, es sustancial. Han pasado tantas situaciones y todavía quedan empresarios pequeños en Puerto Rico, tratando de echar la isla hacia adelante. Nosotros no solamente hacemos negocio, sino que miramos el negocio más allá porque tenemos un propósito”, resaltó.

Muestra de esto es la oportunidad que ofrecen a sus clientes para que cumplan su sueño de remodelar o crear sus espacios.

“Una de las satisfacciones más grandes ha sido ayudar a que muchas familias terminen su casita. Hemos visto que, con mucho sacrificio, muchas familias en Puerto Rico vienen y tenemos el plan de lay-away y, con $20 y $30 semanales, vienen a comprar para hacer su baño, la cocina o poner el piso”, expresó.

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Terra Tile cuenta con una extensa variedad de cristales fijos para baños. ( BrandStudio )

“Nos enorgullece poner nuestro granito de arena para que otras personas cumplan su sueño. A veces hacemos encuestas para saber cómo los clientes llegaron a nuestro negocio, y la mayoría manifiesta que fue por un familiar, amigo o conocido. Somos como una familia”, recalcó.

Calidad de sus productos

Por su parte, Ruiz Colón, quien funge como vicepresidente y gerente de operaciones, señaló que el 90 % de sus productos son importados de diversos países, como España, India, China, Brasil, Colombia, Italia y Alemania.

“A nivel local, compramos a distribuidores locales todos los materiales para la instalación, como pegas y lechadas; también compramos las mezcladoras, pero el 90 % es importado para ofrecer el mejor precio posible”, reveló.

El "showroom" muestra la variedad de productos para elevar ualquier espcio con detalles. ( BrandStudio )

“Tenemos losas tanto para pisos como para paredes, en cerámica y porcelanato. Además, tenemos equipos sanitarios: todo lo que son inodoros, lavamanos, así como mezcladoras, drenajes, accesorios de baño, cristales fijos o puertas de cristal corredizas, cortinas de baño, piedras naturales”, detalló.

Proyecciones

Entre las metas a mediano y largo plazo de la compañía, según sus propietarios, está seguir creciendo.

“Aunque hemos capitalizado el negocio, queremos ampliar los almacenes para despachar mejor los muebles y los vanities de PVC y madera. Queremos hacer un almacén nuevo de vanities y otro de mezcladoras y cristales, para que se nos haga más fácil el despacho”, dijo Reyes Rivera.

“Un negocio como este, en un mercado tan cambiante, tenemos que estar a la vanguardia. Si las proyecciones que tenemos se dan, queremos seguir contratando gente”, concluyó.