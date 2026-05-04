Diseñar un espacio verde inspirado en mamá es una manera de celebrar su personalidad, sus gustos, y puede convertirse en un gesto sumamente significativo de cariño y aprecio familiar. Ya sea para crear un oasis donde ella pueda relajarse rodeada de flores o la posibilidad de idear un espacio que invite a la creatividad y al trabajo botánico, este proyecto puede transformarse en un refugio lleno de intención.

6 Fotos The Home Depot ofrece ideas para transformar el jardín en un regalo especial para mamá

Para la decoradora de interior Ivette Bonilla Santana, los jardines más memorables no se destacan por su tamaño, sino por los toques únicos que personalizan la experiencia. A continuación, te mostramos cómo lograrlo, integrando elementos clave que combinan estética, funcionalidad y creatividad y disponibles en The Home Depot.

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El primer paso para un jardín espectacular es elegir flores y plantas que representen la personalidad de mamá. ( Suministrada )

Elige las flores y hierbas que le gustan para cocinar

El primer paso es elegir plantas que representen su personalidad y preferencias de colores, fragancias y texturas.

Sembrar geranios es darle color y calidez al jardín, un gesto simple que florece día tras día. ( Suministrada )

Puedes comenzar con flores clásicas, como las rosas o las hortensias de The Home Depot, que aportan elegancia y color al espacio. Las hortensias, en particular, son versátiles y se adaptan a distintos estilos de jardín, algo que Bonilla Santana destacó como “revitalizador” en los espacios personalizados. Complementa tu selección con bromelias , una hermosa planta de cuna de Moisés, palmas indias o crotones .

La azalea aporta color, delizacdeza y vida a cualquier espacio, convirtiénodse en un regalo ideal para mamá. ( Suministrada )

Si a mamá le gusta cocinar, incorporar hierbas como albahaca o romero añade un elemento práctico al jardín, creando una conexión directa entre el espacio exterior y la cocina.

Los huertos elevados soin una excelente opción para la mamá que gusta de sembrar hierbas y otras plantas comestibles para cocinar. ( Suministrada )

Visita tu tienda más cercana para conocer la disponibilidad de flores y hierbas para tu proyecto especial.

Selecciona tiestos que reflejen su personalidad

Una vez que elijas las plantas, el siguiente paso es su presentación. Los tiestos o macetas son clave en el diseño visual del espacio y dan paso a la creatividad.

Los Deco Pots permiten elevar espacios con tiestios de estilos modernos. ( Suministrada )

Opciones como los Deco Pots permiten estilos modernos, coloridos o minimalistas. Estos tiestos, disponibles en The Home Depot, vienen con opciones de plantas ideales para nuestro clima, como el ficus pandurata o el palo de Brasil, tienen precios aproximados entre $30 y $40 y ayudan a crear combinaciones de altura y textura para un efecto visual dinámico.

Un gesto pequeño demuestra un amor inmenso. las flores para sembrar en un jardín dicen "gracias" sin palabras y hacen que el Día de las Madres sea inolvidable. ( Archivo )

También puedes incluir cestas colgantes (hanging baskets) para añadir dimensión vertical, especialmente útiles en patios pequeños o balcones con precios desde aproximadamente $10.

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Asegura una buena tierra y abono

La tierra adecuada es esencial para el crecimiento saludable de las plantas.

La base de todo gran jardín empieza aquí. Con Miracle-Gro Garden Soil, prepara la tierra, nutre desde la raíz y dale a tus plantas el comienzo que necesitan para crecer fuertes y saludables. ( Suministrada )

Productos como Miracle-Gro Garden Soil o Miracle-Gro Potting Mix ayudan a garantizar que las plantas reciban los nutrientes adecuados. Una tierra rica y bien equilibrada reduce el riesgo de enfermedades en las plantas y favorece un crecimiento constante.

La tierra que controla el nivel de humedad también es ideal para huertos elevados, ya que mejora el drenaje de agua y el desarrollo de raíces. Su precio varía según el volumen entre $5 y $40.

La base de todo gran jardín empieza con la tierra.. ( Suministrada )

Diseña un espacio funcional

En esta etapa, se puede aaprovechar la creatividad del proyecto. Puedes incluir camas de cultivos elevadas, áreas de paisajismo, mantillo (mulch), piedras decorativa s y divisores para estructurar el espacio.

El diseño de cualquier jardín se transforma con la variedad de The Home Depot. ( Suministrada )

Estos elementos, que ayudan a organizar el jardín y hacerlo más visualmente tractivo, además de facilitar su mantenimiento, están disponibles en The Home Depot. Sus precios varían y comeinzan desde los $4.

Añade muebles y detalles que realcen el aspecto visual

Elegir piezas de exteriores puede ayudar a elevar un espacio verde en un área para compartir en grupo y recibir invitados en un ambiente acogedor.

Bonilla Santana recomendó optar por piezas resistentes al clima del Caribe, como sillas y mesas de materiales duraderos, pero también cómodos y de una estética en armonía con el entorno natural.

Puedes complementar el espacio con alfombras exteriores de diseños variados o colores neutrales. Más allá de lo funcional, estas ayudan a definir el espacio y aportar calidez visual. The Home Depot tiene opciones de tamaños estándares y de variedad de precios comenzado desde $29.98.

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También puedes encontrar cojines , así como sombrillas y pérgolas para realzar áreas más pequeñas o definir un look más elegante. ¡Todo dependerá de cuán creativo desees ser para agradar a mamá!

Detalles finales para un jardín único

Al crear áreas de paisajismo, puedes mantillo ("mulch") ypiedras decorativas para estructurar el espacio. ( Suministrada )

Con la incorporación de material decorativo de suelo, como piedras naturales o adoquines , regaderas divertidas y multicolores, y la instalación de luces o faroles solares para iluminar los alrededores, se puede establecer un espacio verdaderamente único y atemperado a la personalidad de mamá. No olvides las herramientas de jardinería que le ayudarán a mantener su espacio impecable.

El jardín ideal trabaja en armonía. La combinación de plantas y flores comestibles no solo aprovecha mejor el espacio, sino que también brinda un sentido de satisfacción que puedes compartir con mamá. ( Archivo )

Estos pequeños toques, así como la selección de una paleta de colores a su gusto u objetos de valor sentimental o de impacto visual pueden marcar una gran diferencia sin sacrificar el bolsillo en este proyecto especial, ya sea como una sorpresa para mamá o como un proyecto conjunto en el que participe toda la familia.

Cada día es especial al crear un espacio armonioso como el jardín. ( Archivo )

“Puedes combinar productos en un rango enorme de precios: desde plantas accesibles hasta tiestos más elaborados o decoraciones específicas de colección”, subrayó Bonilla Santana. Tu imaginación es el límite y The Home Depot te ayuda a hacer realidad ese espacio deseado para mamá.