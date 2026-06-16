La Universidad Politécnica de Puerto Rico (PUPR) celebra 60 años de excelencia en la formación académica presentando una nueva estrategia institucional orientada a fortalecer la empleabilidad, la educación continua, la innovación y la internacionalización, con el objetivo de responder a las necesidades del mercado laboral y contribuir al desarrollo económico del país.

A lo largo de seis décadas, su éxito ha estado ligado precisamente a su enfoque en los estudiantes como eje de su misión educativa.

“La Universidad Politécnica está comprometida a ser un aliado estratégico en la formación del talento humano que Puerto Rico necesita para construir un futuro más competitivo y sostenible. Nuestra visión va más allá de otorgar títulos; buscamos formar profesionales capaces de aportar soluciones a los desafíos del país en áreas como infraestructura, tecnología y desarrollo económico”, expresó Ernesto Vázquez Martínez, presidente de la institución académica.

PUBLICIDAD

Pero esta celebración no es solo un hito histórico. Es la plataforma de lanzamiento de un nuevo plan estratégico institucional que transforma la universidad para responder a las necesidades reales del mercado laboral, la industria y el desarrollo económico de Puerto Rico, consolidándose como una de las principales instituciones que aportan profesionales de la ingeniería a la fuerza laboral del país.

La filosofía de “La Nueva Universidad” está diseñada para el estudiante moderno: ágil, pertinente, conectado con la tecnología y enfocado en alcanzar resultados concretos en términos de desarrollo profesional y movilidad social.

“En nuestro plan estratégico, la primera meta es tener una cultura educativa centrada en el estudiante, que promueva su éxito. Nosotros tenemos un lema y decimos que celebramos “Dos Graduaciones”: la graduación tradicional, pero también la oferta de empleo; esa es la segunda graduación. Y es que, en nuestra universidad, la empleabilidad es el verdadero diploma. Así que preparamos al estudiante con las destrezas necesarias, las habilidades blandas (soft skills), para que se inserte en el mercado laboral mientras estudia. Así, cuando se gradúa, ya tiene una oferta de trabajo. Apostamos a formar un talento competitivo que cumpla con las exigencias del mercado laboral”, resaltó Vázquez.

Esta celebración es la plataforma de lanzamiento de un nuevo plan estratégico institucional que transforma la universidad, consolidándose como una de las principales instituciones que aportan profesionales de la ingeniería a la fuerza laboral del país.

“Puerto Rico enfrenta importantes retos demográficos y laborales que requieren una transformación de la educación superior. En la Universidad Politécnica de Puerto Rico hemos evolucionado nuestro modelo educativo para combinar excelencia académica, experiencias de empleo, innovación tecnológica y empleabilidad, asegurando que nuestros estudiantes estén preparados para las exigencias del mercado laboral actual”, explicó el presidente.

PUBLICIDAD

Pensando en esas competencias que marcan la diferencia, la Politécnica ha optado por ofrecer a sus estudiantes herramientas que complementen sus áreas de estudio.

“Más allá de un bachillerato o una maestría, cuentan con microcredenciales o certificaciones para ser más competitivos laboralmente y todo esto mientras estudian”, indicó el titular de la institución, que actualmente cuenta con una matrícula de 4,700 estudiantes.

La Politécnica ha fortalecido su estrategia de educación continua a través de ASCEND, el Centro de Educación e Innovación Profesional. Ofrece programas, certificaciones, talleres y experiencias de desarrollo profesional dirigidos a adultos, profesionales en transición de carrera y empresas que necesitan actualizar las competencias de su talento humano.

“Hoy, el aprendizaje no termina con un bachillerato. Los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de la industria requieren que las personas continúen desarrollando destrezas a lo largo de toda su vida profesional. Por ello, hemos integrado modelos flexibles de capacitación presencial, virtual e híbrida, certificaciones de alta demanda, programas de apprenticeship y alianzas con la industria que conectan directamente la educación con la empleabilidad”, sostiene el funcionario.

Los Castores son las mascotas oficiales de la universidad y representan el trabajo duro de sus estudiantes. ( Suministrada )

Sus programas de educación continua no solo se enfocan en estudiantes graduados, sino también en estudiantes activos, lo cual marca la diferencia.

“Les ofrecemos educación continua en temas no relacionados con el bachillerato que están estudiando, para enseñarles destrezas más allá de las carreras que escogen. Por ejemplo, más allá de un grado en ingeniería, es bueno que tengan una certificación en inteligencia artificial, ciberseguridad o en project management”, mencionó el presidente.

Otro de los principales atractivos de la institución es la flexibilidad de los estudios trimestrales, lo que ayuda al estudiante a aprovechar mejor el tiempo y avanzar al ritmo que mejor se ajuste a sus necesidades. Al igual que su ubicación en plena zona metropolitana (Milla de Oro, en Hato Rey), lo que le permite trabajar y vivir con sus familiares mientras culmina sus estudios.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Vázquez resaltó que la Politécnica tiene un recinto en el estado de la Florida y ha tenido impacto en 51 países a nivel mundial. Esto responde a su plan de internacionalización, con el que busca brindar nuevas oportunidades de crecimiento académico a sus estudiantes, tanto dentro como fuera de Puerto Rico.

“Ya no tenemos fronteras. Con la internacionalización hablamos de exponer al estudiante a competencias, experiencias culturales internacionales, intercambios estudiantiles; también traemos facultad con conocimientos y puntos de vista de otros países. Contamos con educación a distancia; tenemos cinco programas subgraduados de ingeniería 100% en línea, donde pueden estudiar desde cualquier parte del mundo”, detalló el líder.

Como parte de esta internacionalización, recientemente la PUPR fue anfitriona de una convención del Consorcio Global Edu, en la que se reunieron líderes de universidades de toda América y de Europa.

“Nuestra visión es que la Universidad Politécnica sea un socio estratégico para Puerto Rico, no solo en la formación de estudiantes tradicionales, sino también en la actualización y desarrollo del talento humano que necesita el país para enfrentar los retos de infraestructura, tecnología, innovación y competitividad económica”, destacó el presidente, quien anunció que la Universidad Politécnica se prepara para celebrar su primer 5K “Construye tu Ruta”, el 27 de septiembre de 2026, con el propósito de recaudar fondos para el programa de becas estudiantiles.

Con esta transformación, la Universidad Politécnica se posiciona como un aliado estratégico en el desarrollo del talento que Puerto Rico necesita para enfrentar los desafíos de infraestructura, tecnología, innovación y competitividad. La institución apuesta por un modelo educativo más flexible y conectado con la realidad laboral, en el que la formación académica y la inserción profesional avanzan de la mano. Descubre más sobre sus programas académicos y actividades en www.pupr.edu.