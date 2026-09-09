VAPR Federal Credit Union, la primera cooperativa de su tipo establecida en Puerto Rico en 1950, ha experimentado un período de crecimiento acelerado en los últimos cuatro años. Este impulso es posible gracias al aumento de su cartera de préstamos y activos, así como a una transformación tecnológica con la que busca ampliar su alcance y fortalecer su posición en la industria financiera.

Según su principal oficial ejecutivo, José Ernesto Ramos-Monell, ese desempeño se reflejó el año pasado en activos ascendentes a $304.9 millones y un crecimiento del 29.9 % en el ingreso neto en comparación con el año anterior. En lo que va de 2026, la institución ya ha alcanzado $320 millones en activos y cuenta con más de 20,000 socios en Puerto Rico.

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VAPR Federal Credit Union tiene cuatro sucursales principales ubicadas en Guaynabo, Guayama, el Hospital de Veteranos y el Edificio Federal, ambos en San Juan. ( Suministrada )

“Diría que lo único que ha hecho la cooperativa en los últimos diez años es crecer, crecer y crecer. Y, en estos últimos cuatro años, hemos expandido los servicios tecnológicos que ya teníamos para llegar a más gente y ponernos a la vanguardia de la industria”, afirmó Ramos-Monell.

Según el ejecutivo, la agilización de los servicios, particularmente en los procesos de otorgación de préstamos, y la estrategia de ampliar su alcance entre socios individuales y comerciales han sido factores decisivos para ese desempeño.

“La clave es el servicio y la atención no solamente al socio regular, sino también al socio de negocio que busca más agilidad y se la estamos dando. Eso nos ha ayudado a ganar mayor reconocimiento en la industria, y ya socios de negocios, como concesionarios de autos y profesionales de la industria hipotecaria, nos están buscando ahora más que antes”, aseguró.

Kenel Grullón, vicepresidente de Operaciones de VAPR-FCU, coincidió en que los últimos años se han enfocado en el fortalecimiento del servicio al cliente y en la formación de buenas relaciones con la comunidad.

“Definitivamente, la clave ha sido el servicio a los socios, tener una cartera saludable y fortalecer nuestras relaciones de negocios en el mercado; que esos negocios nuevos nos refieran como la mejor solución financiera para el cumplimiento de sus metas y para expandir nuestros productos y servicios a nuevas áreas geográficas. Ese trabajo nos ha llevado al crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años”, sostuvo Grullón.

Como parte de sus planes para continuar ampliando sus servicios y su membresía, VAPR se encuentra inmersa en un proyecto de transformación tecnológica para el cual ha realizado una inversión millonaria. La iniciativa busca modernizar su infraestructura existente y ampliar la oferta de productos y transacciones disponibles en línea.

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“Estamos en medio de la implementación de un sistema tecnológico para ampliar su alcance y ofrecer mejores servicios en línea. Ahora lo tenemos, pero lo estamos mejorando. Es una inversión millonaria, pero necesaria. Ahora vamos a tener más a la mano la apertura de cuentas en línea, la aprobación de préstamos en línea y, en la plataforma digital, [los socios] van a tener acceso para realizar muchas más transacciones que las que pueden realizar hoy”, señaló Ramos-Monell.

Con esta transformación, los ejecutivos esperan aumentar la participación de socios más jóvenes, sin dejar de atender a la población de mayor edad que actualmente representa una parte significativa de su membresía.

“Todo el tiempo estamos revisando el perfil de los socios y nos hemos dado cuenta de que más del 50 % de ellos son personas de 55 años en adelante y, aunque hay crecimiento en la población joven, vimos la necesidad de atraerla mediante herramientas tecnológicas. Sin embargo, también nos damos cuenta de que la gente joven lo que necesita son préstamos y la gente más madura tiene el dinero para invertir, así que los necesitamos a ambos”, reconoció Ramos-Monell.

Una oferta financiera diversificada

En un mercado con múltiples ofertas financieras, VAPR busca diferenciarse mediante una oferta de productos variada y accesible para la comunidad.“Ser socio de VAPR significa tener acceso a diversas soluciones para el manejo diario del dinero, el ahorro, el crédito, la inversión y las metas personales, familiares y comerciales. Nuestra oferta es amplia: desde préstamos hipotecarios y personales hasta cuentas de ahorro, financiamiento de auto, certificados de ahorro y cuentas IRA, entre otros. Somos bastante competitivos en intereses, tanto en las cuentas de certificados de ahorro como en los préstamos que otorgamos”, señaló Grullón.

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El vicepresidente destacó, además, que VAPR es una cooperativa federal auditada por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés), lo que, sostuvo, contribuye a generar confianza entre sus socios.

La institución también apuesta por mantener una relación cercana con las comunidades a las que sirve, mediante iniciativas de apoyo económico, educativo y social”.

“Para nosotros es importante relacionarnos con nuestras comunidades. Eso nos lleva a invertir en áreas cercanas, ofrecer nuestros servicios, aportar al crecimiento económico y cumplir las metas de cada uno de ellos en cuanto a sus necesidades financieras”, destacó Grullón.

Como parte de ese esfuerzo, VAPR apoya a organizaciones que ofrecen servicios comunitarios y organizan eventos deportivos, como carreras de 5K. Además, hace tres años creó el programa “Futuro Brillante”, una iniciativa de responsabilidad social dirigida a respaldar el desarrollo académico y profesional de estudiantes puertorriqueños.

A través de este programa, VAPR Federal Credit Union otorga anualmente $20,000 en becas educativas, distribuidas en aportaciones de $1,000 para cada uno de los 20 estudiantes seleccionados de distintas instituciones educativas acreditadas en Puerto Rico, entre ellas escuelas superiores, colegios técnicos y universidades.

“Ofrecemos becas estudiantiles para estudiantes universitarios y para quienes están próximos a ingresar a la universidad. Identificamos las necesidades que tienen, trabajamos con un comité y se hace una selección de los ganadores”, dijo Grullón.

Impulso al financiamiento comercial

Desde hace tres años, VAPR Federal Credit Union ofrece alternativas de financiamiento dirigidas a pequeños y medianos comerciantes, un segmento en el que la institución busca ampliar su presencia.

“Nosotros ofrecemos préstamos a plazos, línea de crédito comercial, reserva a chequera comercial, compra de equipo, financiamiento de autos comerciales, refinanciamiento o compra de propiedad comercial. Y esta es un área en la que estamos buscando expandir y crecer, afirmó Ramos-Monell.

Para conocer más acerca de VAPR Credit Union, accede a su página web www.vaprfcu.com, búscalos en las redes sociales como VAPRFCU, llama al 787-900-0200 o visita cualquiera de sus cuatro sucursales principales ubicadas en Guaynabo, Guayama, el Hospital de Veteranos y el Edificio Federal, ambos en San Juan.