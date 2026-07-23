En la decoración de un cuarto infantil es necesario integrar espacios para el descanso, el juego y el aprendizaje. Elegir muebles que cumplan más de una función, ropa de cama fácil de mantener y alternativas para guardar y organizar ayuda a aprovechar mejor la habitación a medida que los niños crecen.

Con la nueva marca Mainstays Kids, disponible en Walmart, las familias pueden encontrar opciones para adaptar esos espacios a sus necesidades. La colección reúne muebles y artículos de decoración diseñados para crear ambientes funcionales, accesibles y con personalidad.

El ABC para cambiar la habitación de tus niños

El cuarto de un niño nunca sirve para una sola cosa: allí duerme, juega, dibuja, lee y, con el paso de los años, también estudia y desarrolla una mayor independencia. ¡Es el lugar donde comienzan las grandes aventuras de la infancia! Por eso, la habitación también tiene que cambiar a medida que crece.

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Y como las necesidades cambian a medida que los niños crecen, no hace falta transformar toda la habitación cada vez. Cambiar la ropa de cama, añadir espacios para guardar sus cosas o incorporar muebles que cumplan más de una función puede darle un nuevo aire al cuarto sin salirse del presupuesto.

Mobiliario versátil para optimizar el descanso y el juego

Antes de escoger los muebles, conviene pensar en qué actividades se realizarán en cada área de la habitación. Utilizar muebles adaptados a la escala de los niños promueve su autonomía y, a la vez, facilita mantener el orden diario. Al elegirlos, verifica sus dimensiones, escoge acabados que faciliten la limpieza y considera su resistencia al uso diario.

Entre las piezas más versátiles están:

Literas: diseñadas en madera, incorporan un escritorio funcional en la parte inferior que ayuda a aprovechar mejor el área disponible y puede complementarse con una silla y una lámpara para mayor comodidad.

Las camas diseñadas en madera, incorporan un escritorio funcional en la parte inferior que ayuda a aprovechar mejor el área disponible. ( Suministrada )

Mesa multiactividad: una mesa redonda en tonos neutros, acompañada de taburetes de colores con caritas felices, puede convertirse en un lugar para dibujar, leer o compartir juegos en familia.

Muebles de almacenaje: los gabinetes bajos de madera con puertas de cristal frosted en arco mantienen la ropa y los juguetes organizados y al alcance de los niños.

Los gabinetes bajos de madera con puertas de cristal frosted en arco mantienen la ropa y los juguetes organizados. ( Suministrada )

Ropa de cama para darle personalidad al cuarto

La ropa de cama es una de las formas más sencillas de cambiar la apariencia de una habitación infantil. Además de buscar materiales suaves y resistentes, conviene optar por prendas fáciles de lavar que soporten el uso diario. El algodón y la microfibra de alta densidad permiten lavados frecuentes sin que pierdan su textura ni la intensidad de sus colores.

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Puedes encontrar ropa de cama con diferentes motivos y elementos de decoración para coordinar. ( Suministrada )

Dinosaurios, exploración espacial, flores, animales y colores sólidos son algunas de las opciones que permiten reflejar los gustos de cada niño y darle un toque diferente a la habitación.

Un lugar para cada cosa

Cuando cada cosa tiene su lugar, mantener el cuarto organizado puede resultar más sencillo. Cestas textiles de colores, contenedores con diseños ilustrados y cubos lavables ponen los juguetes al alcance de los niños y pueden ayudar a fomentar el hábito de guardarlos después de jugar.

En las habitaciones compartidas, una misma paleta de colores puede servir de base y, a partir de ella, dar a cada niño su propio estilo con un estampado de cama diferente y un lugar para guardar sus pertenencias. Pequeños cambios, como sustituir edredones, cortinas o accesorios, también pueden transformar el aspecto de la habitación sin necesidad de renovarla por completo.

La propuesta de Mainstays Kids en Walmart

Bajo el concepto de “Un espacio para soñar en grande”, la marca Mainstays Kids, exclusiva de Walmart, ofrece en Puerto Rico una colección de muebles, ropa de cama, accesorios, elementos decorativos y organizadores que pueden combinarse según el estilo y las necesidades de cada habitación.

Coloridos accesorios y elementos decorativos completan la colección Mainstays Kids de Walmart. ( Suministrada )

Las familias pueden ver el catálogo y las opciones disponibles en el portal de Walmart.com o en la aplicación móvil de Walmart. Estas plataformas permiten filtrar la búsqueda por tamaño, color o estilo, consultar la disponibilidad según el código postal local y coordinar opciones de envío a domicilio o recogido (pickup y curbside pickup).