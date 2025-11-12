WindMar Home ha contribuido a la transformación energética de Puerto Rico durante más de una década. Ahora, se consolida como una compañía integral de soluciones para el hogar, con el mismo espíritu que la vio nacer: servirle al país y a su gente.

Fundada en 2014, pero con una trayectoria que se remonta a los inicios de la empresa matriz, en el 2002, la empresa se ha convertido en un sinónimo de energía limpia, innovación y confianza.

Como pionera en sistemas solares, la compañía ha logrado energizar a miles de hogares puertorriqueños, mejorando su calidad de vida y haciéndolos resilientes ante los retos energéticos futuros.

“Sobre 60,000 familias han confiado sus sistemas solares en nosotros, lo cual nos enorgullece enormemente”, afirmó Marc Roumain, cofundador de WindMar Home.

Todo en un solo lugar

Si bien la energía solar fue su punto de partida, ayudando a las personas a liberarse de las incertidumbres del sistema eléctrico, la empresa ha evolucionado con una visión clara: ofrecer soluciones completas a sus clientes para que conviertan sus hogares en lugares seguros.

“Comenzamos solamente con paneles solares, luego incorporamos baterías, aproximadamente para la época del huracán María”, explicó el ejecutivo. “En años más recientes, hemos añadido otros productos, como el sellado de techos, baterías portátiles y, ahora, productos de agua, como cisternas y calentadores solares”.

Esta expansión no ha sido casual; responde a una escucha activa de las necesidades más apremiantes de las familias boricuas.

“En WindMar Home, identificamos que en Puerto Rico hacía falta una mejor oferta de servicios para el hogar y nos dimos a la tarea de llenar ese espacio”, apuntó.

Entonces, en vez de tener que recurrir a decenas de contratistas distintos y, en ocasiones, sin garantías, ofrecen a sus clientes una gama de soluciones en un mismo lugar.

En parte, esto es posible gracias a sólidas alianzas con compañías de diversos rubros y con algunas de referencia mundial, como Qcells, Tesla, The Home Depot, Anker y Oriental Bank. Por ello, la empresa boricua ha desarrollado un modelo único que integra tecnología avanzada, servicio personalizado, financiamiento directo y garantías manejadas 100 % desde Puerto Rico.

Servicio, garantías y financiamiento: cualidades únicas

Uno de los diferenciadores más fuertes de WindMar Home ha sido su modelo de servicio, en el que cada etapa del proceso –desde ese primer contacto hasta el mantenimiento posterior– es gestionada por personal propio, sin intermediarios ni subcontratistas.

“Desde que vas a comprar el sistema, trabajas con un empleado de la compañía”, destacó Roumain. “El vendedor, el instalador y la empresa que honra las garantías siempre son WindMar. Lo hacemos todo bajo el mismo techo. Eso no lo puede ofrecer ninguna otra empresa”.

Esta integración les permite mantener controles de calidad óptimos y les brinda a los clientes confianza y consistencia en el servicio.

A esto se suma un abanico de planes de financiamiento, desde préstamos hasta acuerdos de compra de energía, que les permiten a los residentes de Puerto Rico obtener los mejores productos del mercado sin sacrificar sus bolsillos.

“No hay un lugar donde puedas encontrar tantos productos para el hogar ni tantos planes de financiamiento”, añadió. “Literalmente, lo puedes financiar como tú quieras, pues se ajusta al presupuesto de todos”.

A través de su propia financiera, WH Financial Services, y de sus alianzas exclusivas con Oriental Bank y con el fabricante líder de paneles solares en Estados Unidos, Qcells, la empresa ofrece una variedad de soluciones hechas a medida para cada cliente.

Resiliencia energética por el bien común

Sabemos que el paso de aquel devastador huracán en 2017 marcó un antes y un después en el archipiélago. Desde entonces, las conversaciones sobre la resiliencia energética han cobrado protagonismo. Para WindMar, también fue un punto de inflexión.

“[En Puerto Rico] nos enfrentamos al huracán María sin estar preparados y eso no puede volver a ocurrir”, sostuvo el directivo.

Por eso, cada solución que ofrece busca blindar las residencias, no solo frente a los apagones constantes, sino también ante las emergencias derivadas de fenómenos naturales.

Así, se va creando una red descentralizada de hogares autosuficientes que, mediante baterías de almacenamiento, contribuyen a estabilizar el sistema eléctrico del país.

“Las soluciones de WindMar buscan mejorar la experiencia de cada uno en su hogar. Además de ahorros, buscamos resiliencia”, mencionó.

Una relación duradera con los clientes

Más allá de los productos, la esencia de WindMar está en su gente y en su relación con los clientes. Su reputación se basa en la confianza y la cercanía que ofrece.

“Al considerar instalar un sistema solar en su hogar, las familias puertorriqueñas deben evaluar esa empresa en su conjunto; deben considerar su trayectoria y si realmente estará ahí para honrar las garantías de un producto que permanecerá en su hogar a largo plazo”, recordó el cofundador, quien destacó la confiabilidad de la empresa en todos sus componentes.

“Nosotros llevamos muchos años haciendo lo que hacemos y buscamos crear una relación con nuestros clientes. No es simplemente venderles por venderles, sino demostrarles que vamos a estar aquí cuando sea que nos necesiten”, agregó.

Esta filosofía la tienen presentes los 2,000 empleados activos de la compañía. Además, es un pilar fundamental tanto en WindMar Training Center (WTC), un espacio dedicado a la formación de técnicos de campo, como en Solar Academy, un programa especializado para su fuerza de ventas.

Expansión con sello boricua

Todo este compromiso ha permitido que el modelo de WindMar Home traspase fronteras. Hace ocho años, la empresa tomó el reto de expandir su negocio al estado de Florida, llevando consigo la misma fórmula que los consolidó en el territorio.

“Hoy, puedo decir que lo hemos logrado exitosamente”, celebró. “Probamos que lo que comenzó en Puerto Rico lo hemos podido replicar en la Florida sin problema alguno”.

Y esta expansión, resaltó, la lograron gracias a un equipo de talento local, lo que refuerza el potencial de la isla para exportar conocimiento.

Una visión clara del futuro

Al mirar hacia el futuro, Roumain no habla de una transformación radical; más bien se enfoca en la continuidad con propósito, en seguir fortaleciendo su oferta de productos, servicios y garantías.

“Por los próximos cinco años, nos vamos a dedicar a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta el día de hoy, proveyendo el mejor servicio al hogar que cualquier cliente haya experimentado en Puerto Rico”, declaró.

En estos once años, la subsidiaria de WindMar Group ha pasado de ser una empresa emergente a dirigir una transformación de país, un cambio cultural en la forma en que los hogares conciben su energía y su seguridad. Y su misión sigue siendo la misma que los inspiró desde su fundación: “proveer el mejor servicio al hogar de cualquier producto en Puerto Rico”, al tiempo que promueve la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico.

Con miles de clientes satisfechos, más de una década de experiencia y un compromiso inquebrantable, la compañía enfatiza su propósito de seguir construyendo –desde aquí, con manos puertorriqueñas– un mejor futuro para Puerto Rico.

“Con WindMar Home, hay energía pa’ largo”, concluyó Roumain con orgullo.