Es un hecho que contar con seguridad energética en Puerto Rico es una necesidad apremiante. Los incrementos constantes en las facturas y la inestabilidad del sistema eléctrico han hecho que la calidad de vida de miles de puertorriqueños esté cada vez más en detrimento.

Consciente de esa realidad —y fiel a su misión de hacer que la energía solar sea accesible para cada hogar—, WindMar Home ha desarrollado un ecosistema de financiamiento que abarca desde préstamos hasta acuerdos de compra de energía para brindar acceso a productos de la más alta calidad sin comprometer la estabilidad económica de los clientes.

Gracias a su propia financiera, WH Financial Services, y a sus alianzas exclusivas con Qcells y Oriental Bank, la empresa ofrece una variedad de soluciones hechas a la medida para cada cliente.

“El financiamiento es uno de los factores determinantes para que la energía renovable sea verdaderamente accesible para todas las personas”, afirmó Carlo Javier Rodríguez-Puigdollers, director ejecutivo de WH Financial. “Estamos buscando que los puertorriqueños tengan acceso a energía sostenible y a un servicio de calidad sin afectar sus finanzas”.

Un hito en el mercado local

Como parte de esa convicción de que la autosuficiencia energética es un servicio esencial, este año, la compañía marcó un hito en el mercado local: la apertura del primer banco perteneciente a una compañía solar en Puerto Rico.

“WindMar ha decidido entrar en este mercado para asegurar que el servicio llegue a las personas a las que debe llegar”, sostuvo el ejecutivo. “Es para demostrar que, independientemente de las altas y bajas macroeconómicas, WindMar está aquí para atender a Puerto Rico. No estamos esperando a que vengan bancos grandes de otro lugar”.

La nueva subsidiaria, que forma parte del conglomerado, ofrece una variedad de opciones que fluctúan entre los 10 y 25 años, siempre “buscando acomodarse al cliente”. Además, los procesos de evaluación son ágiles, sin indagaciones que afecten el puntaje crediticio del cliente.

“El préstamo regular que ofrece WH Financial es a plazos y te permite culminar ese contrato siendo dueño de la propiedad, igual que con una hipoteca. Y tiene sus atributos en cuanto a mantenimiento, garantía y seguridad”, explicó. Asimismo, sirve para financiar otras soluciones para el hogar que complementan los ofrecimientos de WindMar, como el sellado de techo (roofing).

Hasta ahora, la respuesta de los consumidores ha sido positiva, aseguró Rodríguez-Puigdollers, quien añadió que el mercado necesitaba una empresa local que abogara por la democratización energética.

“En Puerto Rico, hacía falta que una compañía como WindMar asumiera la responsabilidad. Y aquí vamos a estar por mucho tiempo. Independientemente de lo que esté pasando a nivel macroeconómico, vamos a atender a las personas”, apuntó.

Una opción al estilo “todo incluido”

Por otro lado, la compañía puertorriqueña también ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir energía renovable a través de EnFin, la plataforma de financiamiento de Qcells, fabricante líder de paneles solares en Estados Unidos.

Este servicio, que se brinda mediante un contrato a largo plazo para la compraventa de electricidad (PPA, por sus siglas en inglés), ofrece la alternativa de pagar únicamente por la energía producida.

Bajo este modelo, el cliente no es dueño del sistema, pero obtiene beneficios clave como el mantenimiento, las garantías de producción, el funcionamiento y el rendimiento, así como el seguro contra desastres naturales.

“El cliente que quiere tenerlo todo incluido, que no se quiere preocupar por el sistema, no quiere encargarse del mantenimiento ni ser el dueño, puede adquirir un lease”, manifestó, por su parte, Nelson Hernández Ramírez, vicepresidente de Manejo de Proyectos de WindMar Home.

El contrato tiene una duración de 25 años y requiere un puntaje de crédito mínimo de 620. Además, con WindMar Energy by Qcells, se extiende la garantía de la Tesla Powerwall a 25 años, con reemplazos ilimitados. Actualmente, por un acuerdo de exclusividad, solo WindMar Home puede ofrecer este servicio directo con Qcells en el archipiélago.

Hernández Ramírez enfatizó la garantía de producción, pues si el sistema no genera la cantidad estipulada en el financiamiento, “te da un crédito porque no te dio el servicio. Al final, estás seguro de que, si el sistema no funcionó, comoquiera no perdiste el dinero porque te lo van a acreditar y eso está escrito”.

“El sistema es tuyo”

Sin embargo, los puertorriqueños también pueden lograr resiliencia energética mediante un préstamo con Oriental Bank, que ofrece un producto único para el financiamiento de energías renovables.

“Con Oriental, tú lo compras y ese sistema es tuyo. Eso incrementa el valor de tu casa y puedes tener un retorno de la inversión”, expresó el vicepresidente. Asimismo, destacó que se tratará de una inversión que generará ahorros significativos tras liquidar el balance de los equipos.

El financiamiento puede ser a plazos de 10, 15, 20 o 25 años e incluir los paneles solares, las baterías y el sellado del techo. Además, puedes saldar en cualquier momento sin penalidades.

Los clientes, que deben tener una empírica de al menos 650 puntos, también obtendrán garantías de 10 años para la mano de obra y las baterías, de 25 años con el fabricante de paneles solares, y la oportunidad de obtener una versión extendida de 30 años, con un costo adicional. Además, recibirán 10 años de garantía de mano de obra directamente con Windmar.

Garantías y servicio de calidad

“De nada sirve tener un equipo si después hay que añadirle los costos de repararlo porque se dañó”, comentó Rodríguez-Puigdollers. “Todos nuestros equipos ofrecen garantías magníficas que le dan tranquilidad al cliente de que su sistema funcionará correctamente durante su vida útil y estará protegido”.

Otro beneficio que ambos directivos resaltaron fue el soporte técnico especializado que ofrece WindMar Home para paneles y baterías, con atención al cliente las 24 horas los 365 días.

“Nosotros no estamos aquí para dictar la pauta. Es el cliente quien decide lo que le conviene”, expuso Rodríguez-Puigdollers. “La magia está en el servicio. El financiamiento es la parte inicial; lo que importa es la instalación, el servicio, el funcionamiento del equipo y eso no va a cambiar”.

Flexibilidad ante imprevistos

En una economía tan volátil como la de Puerto Rico, cualquier cosa podría pasar. Por eso, las opciones de financiamiento de WindMar ofrecen cierta flexibilidad para afrontar situaciones imprevistas.

“Como compañía responsable, tenemos distintas políticas diseñadas para atender situaciones económicas, como la pérdida de empleo, emergencias médicas o desastres naturales”, mencionó el CEO de WH Financial. La idea, dijo, es actuar como facilitadores y no como un obstáculo.

“El compromiso de WH Financial es, cuando haya una emergencia, buscar cómo acomodarnos al cliente para que se normalice su situación económica”, detalló.

Una inversión por tu tranquilidad

Más allá, el verdadero impacto de WindMar Home se mide en el bienestar y la estabilidad de miles de familias boricuas que han invertido en su tranquilidad.

“En este momento, todo el mundo en Puerto Rico debería contar con un sistema de energía en su hogar. Cuando lo instalas, ves el cambio en la calidad de vida”, concluyó Hernández Ramírez.