Empieza como algo pequeño. Una mancha en la esquina del techo, una gota que cae solo cuando llueve mucho, un poco de olor a humedad. Piensas que no es urgente, que lo puedes resolver después. Y así pasan los meses, los años, hasta que se convierte en un problema.

Lamentablemente, los techos, esa primera barrera estructural que protege a la familia, no suelen ser una prioridad.

En Puerto Rico, donde la mayoría de las viviendas están construidas en concreto y el 60 % supera las tres décadas, según datos del Censo de Estados Unidos, el deterioro de los techos es una realidad, a veces silenciosa.

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“Muchas personas no tienden a invertir dinero en el techo porque lo ven como un gasto, no como una inversión”, sostuvo Elliot Rodríguez González, Roofing Product Manager de WindMar Home.

Elliot Rodríguez González, Roofing Product Manager de WindMar Home. ( Suministrada )

“Entonces, lo postergas. Resuelves poniendo cubos y toallas hasta que te cansas y tienes que gastar mucho más dinero que si lo hubieses hecho desde un principio”, añadió.

El impacto que no se ve

El problema es que no solo se trata de una filtración. La gota se convierte en humedad y la humedad, en moho.

Ese hongo microscópico suele aparecer en superficies húmedas en menos de 48 horas y libera esporas que degradan la calidad del aire, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés).

“Las personas están respirando humedad, pintura, hongos. Así que también se convierte en un tema de salud”, advirtió Rodríguez González.

Para familias con niños, personas con enfermedades respiratorias —como asma o alergias— y adultos mayores, ese es el aire que respiran a diario mientras juegan, estudian, duermen y viven.

El ciclo del gasto

En muchos hogares, el patrón suele ser el mismo: esperar, llamar a un conocido para que resuelva, un parche, una limpieza, un resellado, otro parche.

“Fácilmente, una persona puede estar gastando sobre $1,000 al año remendando. Y no se da cuenta”, aseguró el experto.

Mientras, el ciclo continúa: el techo sigue deteriorándose. La gotera y la humedad vuelven a aparecer.

“Gastaron el dinero y no han resuelto el problema permanentemente”, sentenció. Y, en la mayoría de los casos, no existen garantías. “La persona que hizo el trabajo desaparece. Entonces, el dinero que la persona invirtió realmente se pierde”.

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De reparar a resolver permanentemente

La propuesta de WindMar Roofing es ofrecer una solución permanente al problema de filtración que se acrecienta en los techos del país. Para eso, han diseñado un sistema completo que les garantiza a los clientes un servicio de calidad.

Todo comienza con una evaluación de necesidades donde se determina un precio aproximado y se firma un acuerdo. Posteriormente, se realiza una visita conjunta en el hogar para diagnosticar el problema y crear un plan de trabajo.

“Somos la única compañía donde el manufacturero del producto de sellado nos acompaña en el proceso”, destacó Rodríguez González. “Eso es clave porque valida que las garantías que se ofrezcan son reales y que el manufacturero las respalda”.

El proceso incluye una limpieza profunda –en muchos casos hasta exponer el concreto original–, remoción de materiales previos mal aplicados y la corrección de grietas que no siempre son visibles a simple vista.

Solo entonces se aplica el sellado por brigadas entrenadas por el manufacturero.

Al finalizar, el cliente recibe una certificación digital con garantía limitada de por vida sobre los productos, evidencia del trabajo realizado y una guía de mantenimiento.

La importancia de los materiales

Pero para que todo este sistema funcione, hay un componente esencial: los productos 100 % de silicona de Gardner-Gibson.

En un clima como el de nuestro archipiélago, el material es determinante.

“La silicona real no se degrada. Y esa es la razón por la cual Gardner se atreve a dar una garantía de por vida”, señaló el ejecutivo. Además, “sus químicos han venido a Puerto Rico para desarrollar el producto”, por lo que han considerado factores como la humedad y el calor caribeño.

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El resultado es que son materiales diseñados para resistir las lluvias y el desgaste constante del clima tropical.

Para que todo este sistema funcione, hay un componente esencial: los productos 100 % de silicona de Gardner-Gibson. ( Suministrada )

En ese contexto, el sellado de techo cobra aún más importancia para quienes tienen o planifican instalar paneles solares. Un sistema fotovoltaico depende de una superficie estructuralmente sólida y libre de filtraciones, por lo que atender el techo antes de la instalación no solo protege la inversión, sino que también evita complicaciones futuras. En los casos donde el sistema ya está instalado, un sellado adecuado ayuda a prevenir filtraciones alrededor de las fijaciones y a prolongar la vida útil tanto del techo como del propio sistema.

Opciones para todos

Ante las distintas exigencias y necesidades de los clientes, WindMar Roofing ha desarrollado diversos niveles de servicio.

La propuesta de WindMar Roofing es ofrecer una solución permanente al problema de filtración que se acrecienta en los techos del país. ( Suministrada )

Los planes Silver, Gold y Platinum comparten el mismo sistema de sellado y la misma garantía. Lo que varía es la cobertura de la mano de obra y los cuidados preventivos.

“En Silver ofrecemos un año de garantía de labores; en Gold y Platinum, diez”, detalló. “Y en el caso del Platinum, se incluye el mantenimiento”.

Ese mantenimiento, que se realiza cada dos años y que incluye limpieza, inspección y documentación del estado del techo, es un requisito clave para sostener la garantía del fabricante.

“Básicamente, comprar el Platinum es despreocuparte de tu techo por los próximos diez años”, agregó.

Accesibilidad que protege

Para muchas familias, el principal obstáculo para ponerle fin al problema de filtración es el costo de los servicios y los trabajos de calidad.

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Aquí es donde entra el financiamiento propio de WindMar Roofing, que permite distribuir el costo hasta por diez años, con pagos desde $99 mensuales.

“Es una ventaja para obtener el mejor producto y servicio de sellado. Lo hace accesible”, expuso Rodríguez González. “Y como nosotros estamos poniendo el dinero, vamos a hacerte el mejor trabajo para no perderlo”.

Pero la propuesta va más allá. A través de WindMar Protect, el cliente puede añadir una protección que cubre eventos como la pérdida de empleo o el fallecimiento, evitando que la deuda recaiga sobre los seres queridos.

“La preocupación número uno es: ‘¿Qué pasa si yo no estoy?’, pues no quieren dejarle un dolor de cabeza a la familia. Con esto, puedes dejarle un techo seguro a tu familia, tanto a nivel monetario, estructural y de salud”, manifestó.

Experiencia y satisfacción

En tan solo tres años desde su creación, la división de WindMar Home ha realizado sobre 2,700 sellados de techo alrededor del país.

“Nos hemos convertido en la compañía que más sellados de techo ha realizado en Puerto Rico”, afirmó. “La cantidad de trabajos que hemos realizado demuestra nuestro expertise”.

De hecho, en una encuesta realizada en septiembre pasado entre clientes activos de WindMar Home con historial documentado de servicio, más de 8 de cada 10 encuestados indicaron que recomendarían la empresa a un amigo o familiar.

Al final, la empresa puertorriqueña busca ofrecer en un solo lugar todas las soluciones que un hogar necesite.

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Antes que llegue la temporada de huracanes

Entonces, ¿cuándo es oportuno tomar la decisión de invertir en la seguridad del hogar?

“Lo ideal es hacerlo desde el principio. Prevenir siempre es más económico”, recomendó. “Pero si ya tienes el problema, tienes que actuar de inmediato”.

Especialmente ahora, ya que la temporada de huracanes comienza el 1 de junio. Y tu techo, una vez más, quedará expuesto a las inclemencias del tiempo.

“No lo dejes para mañana”, exhortó el experto. “Te brindamos la solución permanente a los problemas de techo para que puedas vivir seguro y tranquilo”.

Para obtener información sobre este y otros servicios de WindMar Home, llama al 787-489-1157 o accede a su sitio web en windmar.com.