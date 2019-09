Puerto Rico bota el golpe de la caída ante Serbia Por Primerahora.com 09/07/2019 |08:23 a.m.

Wuhan, China. Con un mejor ánimo, los integrantes de la selección de Puerto Rico salieron hoy, sábado, a entrenar con miras al desafío del domingo ante Italia en la última jornada de la segunda ronda del Grupo J en esta Copa Mundial de FIBA.

Los jugadores boricuas parecían haber botado el golpe del amplio revés del viernes, cuando fueron apabullados 90-47 ante Serbia. Y no solo sufrieron la derrota, sino también la eliminación en esta fase del torneo, luego del revés de Italia ante España a segunda hora. Los miembros del seleccionado siguieron la acción del partido desde el hotel.

“Estamos un poco triste, pero nos queda un juego adicional. Contra Serbia no jugamos tan bien y ahora tenemos otra oportunidad de hacerlo y demostrarle al mundo que podemos jugar”, manifestó el alero Isaiah Piñeiro a la conclusión del entrenamiento en el centro deportivo de Wuhan.

Ante los serbios, Puerto Rico tuvo una pesadilla en su ofensiva al lanzar apenas un 27% de campo, incluyendo un 8% desde la línea de tres puntos. ([email protected])

Puerto Rico entró a la segunda ronda del Mundial por primera vez desde el 2002 en Indianápolis, donde alcanzó la sexta posición. Y ahora pasará a disputar las posiciones de la 9 a la 16. Una victoria ante Italia los llevaría a finalizar entre las posiciones 9 y 12, y un revés entre las 13 y 16. La meta, lógicamente, está ubicarse entre los mejores 12.

“Al ganar España ante Italia, las esperanzas (de avanzar a los cuartos de final) se acabaron, pero esto no se ha acabado. Hay mucho ánimo en el grupo para tratar de sacar el próximo juego. Tratar de ganarle a un europeo y meternos entre los mejores 10 del mundo”, comentó el capitán del seleccionado, David Huertas, por su lado.

Puerto Rico e Italia entran al juego del domingo con marcas idénticas de 2-2. El compromiso comenzará a las 4:30 a.m. (hora de Puerto Rico).

El viernes, Italia estuvo dominando a los españoles 56-52 en los minutos finales del juego, pero su ofensiva desapareció en el momento más crítico del compromiso. España cerró el juego con un avance de 15-4 para llevarse el triunfo 67-60 y así ponchar su boleto a los mejores ocho equipos, junto a Serbia.

Italia presenta a dos jugadores veteranos de la NBA en el escolta Marco Belinelli y el delantero Danilo Gallinari. Y en el ranking de FIBA aparece en la posición 13, tres espacios mejores que Puerto Rico (16).

“Si jugamos de la manera correcta habrá oportunidad de ganar”, declaró el técnico Eddie Casiano. “Hay que defender las posesiones de 24 segundos y tenemos que anotar. Si ponemos el balón en el piso, no vamos a anotar. Hay que mover el balón a tiempo y buscar tiros de alto por ciento”, abundó.

“Italia es un equipo con dos grandes jugadores de la NBA y con jugadores de estatura que juegan dentro y fuera de la pintura. Hay que jugar con energía los 40 minutos. Lo de Serbia fue inusual. Pienso que los jugadores estaban cansados mentalmente y no ejecutaron. Ahora tenemos un turno para seguir mejorando y terminar con una victoria para colocarnos entre los mejores 12 del mundo”, apuntó Casiano.