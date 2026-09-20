​El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos, denunció que tanto las transacciones de venta de la franquicia de los Indios del Baloncesto Superior Nacional (BSN) como la petición de traslado a Isabela se han realizado a espaldas del Municipio, catalogando la acción como una falta de respeto a la historia, a la fanaticada y a los recursos del pueblo.

Trascendió que el apoderado Dion New sometió el viernes una petición ante el BSN para trasladar a los Indios de Mayagüez a Isabela y convertir la franquicia en los Gallitos para la temporada 2027.

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​“Mayagüez ha sido un aliado del equipo y ha cumplido con todos sus compromisos. Entendemos que, por respeto a la ciudad y a la fanaticada, estos procesos debieron ser discutidos con nosotros antes de asumir cualquier compromiso”, afirmó el primer ejecutivo municipal.

​Ramos destacó el compromiso histórico de la administración municipal con la franquicia de los Indios, que aporta más de $500,000 por temporada entre asignaciones directas, uso gratuito de las instalaciones y el cobro del estacionamiento. A esto se suman inversiones millonarias en los últimos tres años para la modernización de la cancha, incluyendo nuevo tabloncillo, pizarra electrónica de última tecnología, aire acondicionado y la futura instalación de nuevas butacas en gradas bajas.

El estadounidense Dion New (de frente), apoderado de los Indios. ( David Villafane/Staff )

Hace dos semanas, el alcalde mayagüezano sostuvo una reunión con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, para dialogar sobre el futuro del baloncesto en el municipio y evaluar alternativas que permitieran fortalecer el deporte en la ciudad. Sin embargo, la petición del empresario estadounidense podría dejar a la “Sultana del Oeste” sin baloncesto hasta nuevo aviso.

​“Nos sorprende la noticia, pues teníamos una reunión en agenda. Llevamos dos meses enviando comunicaciones sobre la disponibilidad de fondos para la próxima temporada que no han sido contestadas, e incluso hay dos cheques de compromisos municipales sin reclamar. Por eso acudimos al presidente de la Liga para abrir un canal de comunicación efectivo. Creemos en el impacto positivo del equipo, pero nuestra responsabilidad es velar cada dólar de los mayagüezanos”, enfatizó.

​Finalmente, el Alcalde reiteró su disposición al diálogo para evitar la salida de la franquicia, apelando a la tradición deportiva de la Sultana del Oeste.

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​“Sabemos lo que representa este equipo para Mayagüez. Queremos que permanezca aquí y estamos listos para buscar alternativas, pero cualquier solución tiene que ser responsable, transparente y respetuosa de los recursos públicos y de nuestra gente”, concluyó.

Para que el traslado sea aprobado, New necesitará al menos ocho votos a favor de los demás apoderados durante una reunión de la junta de directores del BSN. La Junta de Directores del BSN tiene en agenda reunirse el próximo 30 de septiembre y allí podría discutirse el futuro de la franquicia de los Indios.

Ya el alcalde de Isabela, Miguel Ricky Meléndez confirmó el interés de su Municipio en albergar una franquicia del BSN y adelantó a El Nuevo Día que aportaría hasta $400,000 para hacerlo realidad.