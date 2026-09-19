El apoderado Dion New sometió el viernes una petición ante el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para trasladar a los Indios de Mayagüez a Isabela y convertir la franquicia en los Gallitos para la temporada 2027, supo Primera Hora .

La información fue confirmada a este medio por una persona con conocimiento de la solicitud de New que prefirió mantenerse bajo anonimato. El programa radial Baloncesto 365 fue el primero en reportar el pedido a través de sus redes sociales.

Para que el traslado sea aprobado, New necesitará al menos ocho votos a favor de los demás apoderados durante una reunión de la junta de directores del BSN. Si la votación termina en empate, el presidente Ricardo Dalmau tendrá la última palabra, tal como ocurrió con la aprobación del actual formato del torneo a principios de 2024.

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La votación podría ocurrir el 30 de septiembre, durante la próxima reunión de la junta de directores, pero la fecha aún no es oficial debido a que la agenda de ese encuentro no ha sido confeccionada.

Hace dos semanas, el alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos, sostuvo una reunión con Dalmau para dialogar sobre el futuro del baloncesto en el municipio y evaluar alternativas que permitieran fortalecer el deporte en la ciudad. Sin embargo, la petición del empresario estadounidense podría dejar a la “Sultana del Oeste” sin baloncesto hasta nuevo aviso.

New regresó al BSN a finales de abril tras adquirir la mayoría de las acciones de los Indios. Poco después, compró las restantes para asumir el control total de la franquicia en plena temporada, aunque el exapoderado Carlos “Cady” Acosta se mantuvo ligado a la organización para asistir al beneficiario de la Ley 60.

New llegó originalmente al BSN a finales de 2021, cuando compró los Piratas de Quebradillas, que le pertenecían a Roberto Roca. El norteamericano estuvo en Quebradillas hasta el año pasado, cuando vendió el equipo a Ernesto “Ernie” Cambó. En ese entonces, trascendió que New había permanecido en la gerencia del equipo como accionista minoritario, pero no fue así.

Mayagüez quedó este año fuera de la postemporada luego de finalizar en la quinta posición de la Conferencia B con marca de 13-21 bajo la dirección de Iván “Pipo” Vélez. Hasta la fecha, New no le ha comunicado a Vélez que regresará la próxima temporada como dirigente de los Indios pese a que le resta un año en su contrato.

Los Gallitos de Isabela desaparecieron formalmente como franquicia del BSN en diciembre de 2018, después de no encontrar nuevos administradores para la temporada de 2019. De concretar su regreso, jugarían en el Coliseo José “Buga” Abreu.