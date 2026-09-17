El exjugador de la NBA y del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Michael Sweetney falleció este jueves a los 43 años, informó su esposa en una publicación en las redes sociales.

Al momento, no se ha divulgado la causa de su muerte. Sweetney, sin embargo, batalló durante muchos años contra la depresión, lo que le provocó comer en exceso y, por ende, aumentar sustancialmente de peso mientras seguía activo.

“Con el corazón destrozado, nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro amado Michael”, empieza el escrito de India Sweetney, viuda del otrora canastero.

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“Conocer a Mike Sweetney era conocer el amor que sentía por él. Nadie lo amó más y él no amó a nadie más que a su familia. Sus hijos eran la luz de su vida y vivía cada día para brindarles la mejor vida posible”, agregó.

“Ha sido mi mejor amigo durante 30 años y mi esposo por casi 20. No estoy segura de qué haremos, o qué haré yo, sin él. Fue el mejor hijo, hermano, familiar, amigo, padre y esposo que cualquiera pudiera pedir”, continuó.

Sweetney fue seleccionado por los Knicks de Nueva York con el noveno turno del Draft de la NBA en 2003. Disputó dos temporadas en Nueva York antes de ser enviado a los Bulls de Chicago en un cambio que también incluyó a Eddy Curry, Tim Thomas y Antonio Davis.

A pesar de que fue escogido con uno de los primeros turnos del sorteo, nunca pudo establecerse en la NBA al promediar apenas 6.5 puntos y 4.5 rebotes a lo largo de cuatro campañas entre los Knicks y los Bulls.

Luego de dos temporadas en Chicago, debutó en el BSN con los Cangrejeros de Santurce en 2011. También reforzó a los Vaqueros de Bayamón en 2012 y 2013 y a los Brujos de Guayama en 2014. Después de su paso en Puerto Rico, se probó en las ligas de Venezuela y Uruguay antes de retirarse en 2017.

Michael Sweetney con el uniforme de los Cangrejeros de Santurce en 2011.

Tras retirarse, Sweetney se convirtió en un defensor de la salud mental con charlas en las que hablaba sobre sus batallas contra la depresión durante su carrera como jugador profesional. En 2019, se unió al programa de la Universidad Yeshiva en Nueva York, donde trabajó como asistente del equipo masculino mientras dirigía al femenino de Ramaz School.