El canastero dominicano de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, Chad Baker-Mazara, presentó el lunes una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra la Universidad del Sur de California (USC) y el dirigente Eric Musselman tras su abrupta salida del equipo en marzo.

La demanda alega que Musselman sacó a Baker-Mazara del programa luego de que los Trojans no clasificaran al torneo de la NCAA para evitar pagarle el resto de su contrato de NIL, un acuerdo que les permite a los atletas universitarios y escolares en Estados Unidos generar ingresos mediante el uso de su nombre, imagen y semejanza.

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El novato de los Gigantes también acusa a Musselman de hacer comentarios racistas en su contra después de una derrota el 28 de febrero ante Nebraska. A su vez, reclama incumplimiento de contrato, apropiación indebida e interferencia intencional con futuras oportunidades económicas, aunque no especifica una cantidad de dinero concreta como compensación.

De igual manera, cita un incidente en el camerino tras la derrota ante Nebraska, en el que Baker-Mazara afirmó que Musselman “perdió la cabeza” y utilizó palabras soeces frente al resto de sus compañeros. Según el documento, el entrenador le dijo al dominicano “¡Cállate la p— boca! ¡Eres uno de los peores compañeros que alguien pueda tener!” cuando el canastero intentó dirigirse a sus compañeros.

“Wow, coach, ¿quieres que me vaya?”, habría respondido Baker-Mazara. “Porque no entiendo esta animosidad”. El delantero afirmó que Musselman entonces le dijo: “¡Sí, vete! ¡Regresa a la p— República Dominicana! ¡Nadie te quiere aquí! ¡Vete al c—!”.

El jugador de Carolina-Canóvanas sostiene que los Trojans rescindieron su contrato al día siguiente de removerlo de la plantilla, el 1 de marzo, alegando que había violado una “cláusula de moralidad”, por lo que aún no ha recibido el resto del dinero acordado.

“Lo di todo por USC. Jugué a pesar de las lesiones, estuve presente para mis compañeros todos los días y cumplí con mis compromisos”, dijo Baker-Mazara el martes en declaraciones escritas emitidas por su publicista. “Presentar esta demanda no fue una decisión fácil, pero creo que es importante defender lo que te prometieron y lo que te deben”, abundó.

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USC, por su parte, aseguró que la decisión de sacar al delantero de su programa de baloncesto fue basada en “varios factores, ninguno relacionado con la raza”. Baker-Mazara, de 26 años, debutó el 9 de julio en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A entre los Gigantes y los eventuales campeones Vaqueros de Bayamón.

Aunque nació en Santo Domingo, es considerado un nativo en la llamada “liga más dura” por sus raíces puertorriqueñas, heredadas de su padre, Derrek Baker. Chad fue seleccionado por Carolina-Canóvanas con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso de 2026. Promedió 6.8 puntos, 2.0 rebotes y 1.2 asistencias en la serie contra Bayamón, que se extendió cinco partidos.

Se espera que Baker-Mazara juegue la próxima temporada en el BSN, mientras Musselman entrará a su tercer año como dirigente de los Trojans.