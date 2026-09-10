La temporada número 52 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) rendirá homenaje a una de las figuras más respetadas del baloncesto puertorriqueño, el veterano técnico Carlos Calcaño.

La dedicatoria fue anunciada este jueves durante la conferencia de prensa celebrada en las facilidades de Telemundo previo al inicio de la campaña, que arrancará este sábado con una doble jornada.

La aportación de Calcaño en el básquetbol boricua quedó reflejada en las historias que la directora de Operaciones del BSNF, Yanira Liceaga, recopiló para el reconocimiento.

Liceaga compartió anécdotas de conocedores, jugadoras, dirigentes y otras personalidades del baloncesto que han sido testigos de su trayectoria, entre ellas la comunicadora y exjugadora Natalia Meléndez, la canastera de las Cangrejeras de Santurce Dayshalle Salaman, el estratega de los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y las Gigantes de Carolina, Jorge Rincón, así como del historiador Francisco “Paquito” Rodríguez.

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De acuerdo con Liceaga, reconocer a Calcaño es destacar una trayectoria que ha trascendido generaciones y ambas ramas del baloncesto, desde su etapa como jugador hasta su labor como dirigente en las Selecciones Nacioonales.

“Hablar de Carlos es hablar de una ayuda al baloncesto, del jugador al dirigente, del deporte escolar a la categoría menor, del baloncesto universitario, del baloncesto masculino al baloncesto femenino. Ha estado en todas y las ha ganado todas”, destacó Liceaga, quien también resaltó su disciplina, su fe cristiana, humildad, consistencia y conocimiento del juego.

Calcaño, quien debutó en el BSN en 1971 y guió a las Gigantes por las pasadas 11 temporadas, recibió la dedicatoria con evidente emoción y acompañado de sus hijas.

Como dirigente de Carolina conquistó cinco campeonatos y alcanzó un subcampeonato.

“Realmente, cuando uno oye todas estas experiencias, cuánto ha corrido uno. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios. Porque sin Él nada de lo que he logrado en mi vida y en el baloncesto hubiera sido posible”, sostuvo Calcaño.

“Recibir la dedicatoria del Baloncesto Superior Nacional Femenino de Puerto Rico es un honor que recibo con mucha humildad”, agregó, al mencionar que el reconocimiento no es una despedida de las líneas.

Para el también entrenador de Saint Francis School, su mayor legado no se limita a las enseñanzas técnicas del deporte ni a los títulos conquistados, sino a la oportunidad de haber influido en la vida de las personas que ha dirigido.

Carlos Calcaño dirigiendo a las Gigantes. ( Nahira Montcourt )

“Para mí ha sido (gratificante) poder hacer una diferencia en la vida de tantas personas; aportar, aunque sea con una palabra, un consejo, una oportunidad, a construir un camino que las lleve al éxito”, manifestó.

“Al final, el verdadero triunfo no se mide solamente por campeonatos, victorias y trofeos”, afirmó Calcaño, que eventualmente recibió también elogios de distintas personalidades de los 10 equipos que integran el BSNF.

La jornada inaugural 2026 del BSNF contará con los encuentros entre las Ganaderas de Hatillo y las campeonas Explosivas de Moca en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez, y las Criollas de Caguas frente a las Cariduras de Fajardo en el Coliseo Tomás Dones. Ambos partidos están pautados para las 8:00 p.m.