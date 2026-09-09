Las Cangrejeras de Santurce presentaron el miércoles su plantilla y cuerpo técnico para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), campaña que dedicarán a la exatleta y comunicadora puertorriqueña Natalia Meléndez.

Santurce, campeón del torneo en 2024, buscará regresar a la cima del baloncesto femenino puertorriqueño con una plantilla encabezada por Brianna Jones, Rita Acevedo, Shae Kelley, Crystal Díaz, Janelisse Marty, Alicia Penzo, Alanis Ventura, Teana Muldrow, Heaven Figueroa, Siuly Burgos, Gabriella Zapata, Ally Becki, Ariana Oyola y Dayshalee Salaman, quien regresa al equipo.

Jones se encuentra actualmente en Alemania como integrante de la Selección Nacional que participa en la Copa del Mundo FIBA.

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“Tenemos grandes expectativas para esta temporada. Hemos trabajado para conformar un equipo competitivo, con talento, experiencia y, sobre todo, con el compromiso de representar a Santurce y a nuestra fanaticada de la mejor manera”, expresó el apoderado Gabriel Vázquez Salcedo.

“Pero este proyecto no se construye solamente dentro de la cancha; necesitamos que nuestra gente nos acompañe y vuelva a convertir cada partido en una experiencia especial”, agregó.

Alicia Penzo firma un afiche suyo en uniforme con las Cangrejeras. ( Suministrada )

El equipo será dirigido por Fernando Casablanca, acompañado por Gabriel “Kapi” Ruiz como primer asistente, Xavier Maldonado como segundo asistente y Shadeliz Storer como tercera asistente.

La organización también cuenta con Alex Rodríguez como coapoderado y con Gerardo “Jerry” Batista como gerente general.

El cuerpo operacional incluye a Jaime Parés como director de operaciones, Fabián Amaya como preparador físico y Reynaldo Nieves como terapeuta, entre otros integrantes.

Las Cangrejeras abrirán la temporada el próximo lunes en el Coliseo Roberto Clemente, cuando recibirán a las Ganaderas de Hatillo.

Santurce iniciará la campaña con la meta de volver a disputar el campeonato y recuperar el título que conquistó en 2024.